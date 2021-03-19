美中高层会谈：争锋相对 无果而终

（德国之声中文网）为期两天的中美高层战略对话于周五（3月19日）在阿拉斯加落下帷幕。 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在会后向媒体表示，美方早就清楚双方在一些领域存在根本性分歧，包括新疆、西藏、香港、台湾和网络安全等问题，所以“当我们明确而且直接地提出这些问题时，得到抵触式的回应，并不令人意外。”

但是，布林肯也指出，双方在伊朗、朝鲜、阿富汗问题以及气候变化议题上存在利益交集，会谈中美国已经完成该做的事。他介绍：“在经济、贸易和科技方面，我们告诉中国官员，我们正在审议这些议题，并就此与国会、盟友和伙伴就进行密切磋商，我们将以一种能够完全保护并促进美国工人和企业利益的方式来推进工作。”

和他一同出席记者会的美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）也总结说：“我们之前预计会就一系列广泛的议题进行艰难而直接的对话，而这也正是我们所经历的。”

中方向本国官媒表态

与美方代表不同，中国代表团离开酒店时没有对所有在场记者发言，但是中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪和中国国务委员兼外长王毅向中国官方媒体做出表态。

据新华社报道，杨洁篪认为：“这次对话是有益的，有利于增进相互了解。双方在一些问题上仍存在重要分歧。” 王毅则表示：“中方对发展中美关系的态度是明确、一贯的。希望美方也能相向而行，特别是要尊重和照顾彼此核心利益与重大关切。在此基础上，中方对中美继续对话的大门始终是敞开的。”



“金句”说给谁听？

值得注意的是，美国国务院周四在官网发表了美中会谈首轮会面双方开场发言的文字记录。而中国外交部官网发布的相关信息中，仅能看到中方发言的内容。

而在双方举行会谈期间，包括《人民日报》和央视新闻在内的官媒还报道了被部分网民称为“金句”的中方发言。例如，杨洁篪周四向美方表示，“美国没有资格居高临下同中国说话，中国人不吃这一套。与中国打交道，就要在相互尊重的基础上进行。历史会证明，对中国采取卡脖子的办法，最后受损的是自己。” 王毅则强调：“我们要求美方彻底放弃干涉中国内政的霸道行径。美国的这个老毛病要改一改了！”

针对周四的会谈，美国国务院次日表示，美国外交官在阿拉斯加与中国外交官进行了“严肃的讨论”，美国不会让对方的“表演”分散我们表达原则以及与中国进行艰难对话的注意力。美国国务院发言人波特（Jalina Porter）在新闻发布会上指出：“我们知道，有时这些外交陈述可能被夸大，甚至可能是针对国内听众。” “但我们不会让对方的表演阻止我们做我们想在阿拉斯加做的事情，那就是表达我们的原则以及我们的期望，尽早与中国进行我们需要的艰难对话。”

中美关系中的摩擦点 香港民主自由进一步遭挤压 中国人大3月11日通过改革香港选举制度的决议后，美国发出尖锐批评。国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 称这些改变是「对香港的自治丶自由和民主进程的直接攻击」。2020年6月香港国安法生效后，美国已采取取消香港特殊贸易待遇等措施。

中美关系中的摩擦点 制裁中港高官 2021年3月美中阿拉斯加会晤前夕，华盛顿宣布对包括全国人大常委会副委员长在内的24名中国内地及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。2020年8月，特朗普政府就已宣布制裁包括林郑月娥在内的10余名中港官员。12月，美政府再宣布制裁14名中国高官。

中美关系中的摩擦点 指控中国对新疆维吾尔人“种族灭绝” 美国国务卿蓬佩奥在特朗普卸任前一天，公开称中国迫害维吾尔人的作法已犯下「种族灭绝与反人类罪」。拜登的国务卿人选布林肯同意蓬佩奥的说法，强调上任後会延续相关政策。中国则否认指控，称之为“极端反华势力”的“世纪谎言”。

中美关系中的摩擦点 美国制裁涉疆中国高官 2020年7月，美国政府以涉及「重大人权侵犯」为由，制裁政治局委员、新疆党委书记陈全国等4名涉疆中国政府官员，是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。他们被冻结资产及禁止入境美国。中方随即「对等」制裁包括联邦参议员克鲁兹、卢比奥在内的4名美国政治人物，以及美国“国会-行政部门中国委员会”。

中美关系中的摩擦点 涉疆企业被制裁 2020年7月，美国将涉嫌侵犯新疆人权的11家中国公司列入黑名单。这些公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。

中美关系中的摩擦点 南海、东海 3月16日，美国国务卿布林肯访问日本欲日方发表联合声明，谴责“中国在南中国海水域的非法诉求和非法行动”，还对北京修法允许海监船在东中国海争议岛礁周边开火表示担忧。2021年2月初，美军两艘航空母舰在南中国海进行了演习。此前一艘美国军舰穿越了台湾海峡，引起中国方面抗议。

中美关系中的摩擦点 台海安全 2021年1月下旬，中国连续两天派遣十余架军机进入台湾空域。美国新任国务卿布林肯要求中国停止运用军事、政治、经济手段向台湾施压，并呼吁中方与台湾民选代表开展"有意义的"对话。国务院发言人普莱斯强调，美方将继续帮助台湾获取足够的自卫能力。

中美关系中的摩擦点 华为与科技战 2021年3月12日，美国联邦通信委员会认定华为、中兴等五家中企对美国国家安全构成威胁。有报道称拜登政府将强化对华为的出口管制。此前特朗普政府曾积极游说各国封杀华为参与5G建设。英国、法国、澳大利亚、新西兰等多国都已决定直接禁止或间接排斥使用华为的5G设备。

中美关系中的摩擦点 贸易、人员交流 中美阿拉斯加高层会晤前，《华尔街日报》报道，中方希望拜登政府扭转特朗普任内出台的一系列针对中国的政策，包括限制美国对华为、中芯国际等中国企业的出口；对共产党员丶中国学生和国家媒体记者的签证限制；以及关闭中国驻休斯敦领事馆的决定。如果这些限制被取消或放松，中国将考虑取消自己的反制措施。



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