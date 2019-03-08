美中驻联大代表就“一带一路”针锋相对

本周五，美国在联合国安理会上同中国就一带一路倡议起了争端。美国代表表示，一带一路的基建投资带来一系列包括贪污和债务困境在内的“已知问题”。
（德国之声中文网）据法新社报道，美中两国间发生的争执影响到有关阿富汗决议的协商工作。联合国被迫采取临时方案，将联合国特派团派驻阿富汗的时间从一年减少至6个月。
美联社报道称，去年联合国做出的相关决议呼吁加强包括阿富汗在内的地区经济合作，其中也包括中国提出的一带一路倡议。
北京提出的一带一路倡议目标是通过包括机场、道路在内的大规模基建项目发展出新的经贸路线。不过，批评意见认为，这一倡议的实质是中国人的扩张主义政策。
美国驻联合国代理大使科恩（Jonathan Cohen）在会议上指责说，"尽管该倡议与阿富汗关联脆弱，而且已经带来腐败、债务困境、环境破坏以及缺乏透明度等一系列问题"，中国却仍要求联合国决议突出强调一带一路倡议。
他还指责中国绑架联合国协商机制用于"优先服务于中国自己的国家政治，而不是为阿富汗人民的福祉"。
中国驻联合国副代表吴海涛反击称，科恩的言论"与事实不符，而且充满偏见"。
吴海涛说："这是以达到共同发展和繁荣为目标的经济合作倡议，与地缘政治无关。"
2016年以来，联合国有关阿富汗的相关决议中一直使用与一带一路倡议合作的字眼。
但是自去年美国副总统彭斯严厉批评中国的一带一路倡议导致很多国家深陷债务危机之后，美国驻联合国代表坚决要求联合国决议中不要再提及一带一路。
不过，并非整个西方世界都对一带一路持抗拒态度。意大利表示，计划于3月底同中国签署共建一带一路谅解备忘录。去年12月5日，葡萄牙与中国签署共建一带一路谅解备忘录，成为第一个签署该协议的西欧国家。美国方面认为，这一项目不太可能为意大利经济发展助力，相反会严重损害意大利在国际社会的形象。
今年中国两会期间，中国外长王毅称，一带一路倡议提出6年来，有123个国家29个国际组织和中国签署了合作文件。
洪沙/王凡 （法新社、美联社）
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