 美中首脑通话 传习近平拒绝拜登会面邀请 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美中首脑通话 传习近平拒绝拜登会面邀请

上周，美中两国领导人时隔7个月后再次拿起话筒，受到国际舆论关注。英国《金融时报》最新爆料称，拜登在电话中提议举行二人峰会，与习近平面对面会晤，但遭到习近平拒绝。不过，白宫很快否认了这一说法。

Kombobild Biden und Jinping

白宫表示，美中外交僵局是不可持续的，而且有潜在的危险，需要领导人在9日的通话中沟通。

(德国之声中文网) 美国总统拜登周二 (9月14日)否认了《金融时报》说中国国家主席习近平上周通话时拒绝他所提出的面对面会谈提议的说法。当记者问拜登是否对习近平不想与他会面感到失望时，拜登说：「这不是真的。」

《金融时报》报道援引多位了解两位领导人上周90分钟通话情况的人士说，习近平没有接受拜登的提议，而是坚持要求华盛顿对北京采取不那么强硬的语气。

拜登的国家安全顾问沙利文14日稍早则在一份声明中说，该报道 「不是对这次通话的准确描述。就这样。」他在声明中补充说：「正如我们所说，两国总统讨论了能够在两位领导人之间进行私下讨论的重要性，我们将尊重这一点。」

但一位参加过这次通话的消息人士向路透社证实，该报道是准确的。他说：「习近平显然暗示，首先需要改善两国关系的语气和氛围。」

《金融时报》援引一位消息人士的话说，拜登将两人峰会作为与习近平进行后续接触的几种可能性之一，他没有想到会立即得到回应。报道援引一位美国官员的话说，虽然习近平没有参与峰会的想法，但白宫认为这部分是由于对新冠疫情的担忧。

10月份在意大利举行的G20峰会被认为是拜习进行面对面会谈的可能地点，但自去年年初新冠疫情爆发以来，习近平还没有离开过中国。

Joe Biden und Xi Jinping

拜登在担任奥巴马的副总统期间与习近平建立了密切的关系，在外交方面，他显然对自己的个人接触能力有信心。图为两人2017年在达沃斯对谈的画面。

北京回应：中美继续通过多种方式保持经常性联系

在9月15日中国外交部的例行记者会上，有记者就“拜登在9月10日通话中曾提议举行中美元首峰会”一事提问，发言人赵立坚没有直接就峰会一事给出答复。

赵立坚说，“我能告诉你的是，9月10日上午，习近平主席应约同拜登总统通电话，就中美关系和双方关心的有关问题进行了坦诚、深入、广泛的战略性沟通和交流。双方一致认为两国元首就中美关系和重大国际问题深入沟通，对引领中美关系正确发展非常重要。双方同意继续通过多种方式保持经常性联系”。

拜习谈病毒起源调查

据白宫周五(9月10日)称，美国总统拜登9月9日在与中国国家主席习近平的通话中讨论了新冠病毒起源调查。

白宫新闻秘书莎琪 (Jen Psaki)说：「他们确实讨论了包括新冠肺炎在内的一系列跨国问题，了解病毒来源当然是本届政府的首要关切。是的，这是话题有被提到，但我不打算进一步详谈。」

拜登在8月要求美国情报机构彻查新冠病毒起源，并要求中国接受新冠病毒起源第二阶段的调查。这场疫情目前已经造成全球480万人丧生，但美国情报机构至今仍无法提出病毒出现于中国武汉实验室的详细证据。

北京则持续否认新冠病毒起源于中国，也坚持不配合世卫进行第二阶段病毒起源调查。

美中僵局有解?

白宫表示，美国总统拜登9月9日与中国国家主席习近平进行了7个月以来的首次通话，确保两个大国之间的「竞争」不会变成「冲突」。

DW.COM

拜登与习近平何时将会面？10月底在罗马举行的20国峰会原本被视为一个契机。不过，据香港《南华早报》报道，两人在罗马面对面会谈的前景已经渺茫。

美国国务院“第二号人物”、副国务卿舍曼今天在天津与中国外交部副部长谢锋举行会谈。德语媒体在报道此事时分析认为，目前中美两国关系极为紧张，这从中国外交部副部长在会谈中的发言中就可以看得出来。

7月26日，中国外交部副部长谢锋在天津与到访的美国常务副国务卿舍曼举行会谈。这是自今年1月美国总统拜登上任以来美国访华的最高阶官员。外界分析认为，舍曼此次天津行程的重要议题可能是为未来美国总统拜登与中国国家主席习近平会晤铺平道路。

习近平不想、也不可能去改变好斗的外交政策，这既因拜登政府在继续抗中，也是习在高涨的中国民族主义之下，塑造一个维护国家利益的强硬形象所需。

一位美国政府高级官员告诉法新社记者，在这次通话中，拜登传达的信息是，美国希望确保「动态保持竞争」，在未来不会出现任何情况使双方转向「无意的冲突」。

中国官媒则报道，这次通话「就中美关系和双方关心的有关问题进行了坦诚、深入、广泛的战略性沟通和交流」，还说习近平指出，「一段时间以来，美国采取的对华政策致使中美关系遭遇严重困难」，

这是两位领导人自2月以来的首次通话，当时拜登上台不久，两人交谈了两个小时。拜登政府官员说，这一次通话持续了90分钟。

白宫匿名官员告诉法新社：「我们欢迎激烈的竞争，但不希望这种竞争转向冲突。」

该官员说，这次电话会议的目的是制定「护栏」，确保美国的行动不会被中国 「误解」，以便能够负责任地管理大国关系。

沟通不顺畅

在两国领导人此次通话前，美国与中国较低级别的沟通并不顺利，特别是在3月份美国国务卿布林肯和中国高级官员在阿拉斯加安克雷奇会面时交流，双方显然是剑拔驽张、各说各话。

白宫匿名官员告诉法新社：「我们对于对方的行为不是很满意」，这位官员指责中国人大多「不愿意进行严肃或实质性的」会谈，他说：「我们不认为这是负责任的国家的行为方式，特别是考虑到美中竞争的全球重要性。」

USA Anchorage | Diplomatie | China USA

美国国务卿布林肯3月18日在阿拉斯加与中国举行的会议开幕式上说，中国的行动「威胁到维持全球稳定的基于规则的秩序」。

他也提到，面对美中僵局，「拜登总统明白直接与习主席接触的重要性」。根据白宫在通话后的宣读，拜登和习近平「讨论了美中利益一致以及利益、价值观和观点不同的领域」。

该官员说，9日的通话集中在「广泛的战略 」问题上，预计不会就悬而未决的问题或设立拜习首次峰会做出具体决定。

分歧越来越严重

白宫官员除了抱怨「中国的不公平和胁迫性贸易做法 」之外，中国对台湾和南海众多岛屿的主权要求也加深了紧张关系。华盛顿还对中国拒绝配合世卫第二阶段新冠病毒起源的调查感到愤怒。

但两个大国发现，还是有些领域必须互相合作或至少协调，像是朝鲜核武发展和气候危机方面等问题。

白宫表示，拜登和习近平讨论了新冠疫情和气候以及其他全球议题。拜登还提出了中国针对美国网络攻击的担忧。

但这位高级官员说，周四的通话「不是为了找到某种突破性协议」，而是「关于保持沟通渠道的开放」，并结束以往关系忽冷忽热的周期。他说:「我们的目标是，在美国和中国之间真正达到一个稳定的状态。」

他说，两位领导人花了一些时间谈论过去的共同经历，语气是 「尊重和坦诚的」，没有 「说教」。

(法新社、路透社等)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • China Chengdu | US Konsulat (Getty Images/AFP/G. Chai Hin)

    中美交恶到底在吵什么？

    中国关闭美国驻成都总领事馆

    中国外交部周五 (7月24日) 中午针对美国要求北京关闭驻休斯敦总领事馆一事作出回应，决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立与运行许可，并要求该总领事馆停止一切业务与活动。

  • USA chinesiche Botschaft in Houston (picture-alliance/AP Photo/D. J. Phillip)

    中美交恶到底在吵什么？

    美急关中国驻休斯敦总领馆

    7月21日，美国下令中国在72小时内关闭休斯敦总领馆，指该领事馆涉嫌协助商业性的间谍行动、窃取科学研究成果。中国称这是美国单方面决定，威胁报复。总领馆人员在院子里用明火焚烧文件，消防人员赶到现场但未被允许进入。

  • UK 5G Huawei (picture-alliance/Xinhua/T. Ireland)

    中美交恶到底在吵什么？

    封杀华为游说战

    美国游说各国封杀华为。英国7月14日宣布禁止华为参与5G建设，现有华为产品2027年前全面拆除。这意味由英美澳纽加组成的「五眼联盟」中，仅剩加拿大未宣布禁用华为。不属「五眼联盟」的法国也在22日宣布不续购华为设备，间接在2028年前让华为退出该国5G市场。

  • England London Besuch US-Außenminister Mike Pompeo (Getty Images/AFP/H. Mckay)

    中美交恶到底在吵什么？

    蓬佩奥吁世界共抗中国

    蓬佩奥一连两天访英，先後与英国首相约翰逊和外相拉布会面，讨论包括香港国安法丶新疆人权及5G通讯网络等问题，盛赞英方对华强硬的措施，并呼吁「整个世界」共同对抗中国。图中，蓬佩奥与约翰逊会晤时保持社交距离。

  • China Corona-Pandemie | Sinopharm (picture-alliance/Xinhua/Zhang Yuwei)

    中美交恶到底在吵什么？

    美起诉中国黑客窃疫苗机密

    美国司法部7月21日起诉两名中国公民，指他们意图窃取新冠疫苗研发机密。这两名被告分别为34与33岁，涉嫌窃取价值数千万美元的商业机密、知识产权与其他有价值的商业资讯。美方批评中国已成窝藏黑客的天堂。

  • Türkei Protest gegen Uiguren-Politik in China (Getty Images/AFP/O. Kose)

    中美交恶到底在吵什么？

    美列11家涉疆企业进黑名单

    7月20日，美国称11家中国公司涉嫌侵犯新疆人权，将之列入黑名单。这些公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。

  • Frankreich I Huawei Hauptsitz in Paris (picture-alliance/N. Berzane)

    中美交恶到底在吵什么？

    美限制华为员工签证

    美国7月15日宣布，因华为「为那些在全世界侵犯人权的政权提供物资支持」，对华为员工的签证实施限制，蓬佩奥说华为要为违反人权负责。华为则称该公司是一个「私人的、由员工拥有的企业」，独立于政府运作，对于签证禁令感到「非常失望」、「非常不公平」。

  • Hongkong - USA | Versammlung zum Menschenrechts- und Demokratiegesetz (picture-alliance/ZUMAPRESS.com/K. Tsuji)

    中美交恶到底在吵什么？

    美反制《港区国安法》

    《港区国安法》7月1日实施后，美国随即惩罚中国对香港的 「压迫行动」，特朗普7月14日签署《香港自治法》，制裁涉港中国官员与银行，同时签署行政命令终止香港在美国法律下的特殊地位，影响香港的经济待遇以及进口美国敏感技术的资格。

  • Chen Quanguo (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    中美交恶到底在吵什么？

    美国制裁涉疆中国高官

    美国政府7月9日以涉及「重大人权侵犯」为由，制裁政治局委员、新疆党委书记陈全国等4名涉疆中国政府官员，是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。他们被冻结资产及禁止入境美国。

  • Nemtsova Interview mit dem US-Senator Marco Rubio (DW)

    中美交恶到底在吵什么？

    中国「对等」制裁美官员

    因应美国制裁，中方在7月13日「对等」制裁4名美国政治人物，包括联邦参议员克鲁兹、卢比奥、众议员史密斯、美国际宗教无任所大使布朗巴克、以及美国“国会-行政部门中国委员会”。中方没有透露上述人士使用中国金融系统或取得中国签证将受到何种阻碍。

  • US-Armee Flugzeugträger USS Ronald Reagan in Hongkong (Getty Images/AFP/A. Wallace)

    中美交恶到底在吵什么？

    中美南海军事较量

    7月1日至5日，中国在西沙群岛军演，恰与美国7月4日国庆日起的航母演习重叠。7月17日，中国在西沙群岛部署了至少8架战机，美方同一时间增派两架B-1B轰炸机到关岛。同日，美国尼米兹号（USS Nimitz）和里根号航空母舰（USS Ronald Reagan）也在一个月内第二次造访该海域，也是2014年以来美军首次在南海举行双航母军演。图为里根号航空母舰。


DW.COM

中美关系中的摩擦点

很多人曾期待拜登政府上任后，美中关系能得到改善。但在本周中美外长在阿拉斯加举行首次会晤前，双方的语气不但丝毫未缓和，涉及一些敏感问题还表现出拒不退让的立场。哪些争议点让华盛顿和北京谈不拢？  

相关内容

ARCHIV - 19.08.2011, China, Peking: Xi Jinping (r), Präsident von China und Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), und Joe Biden, «Gewählter Präsident» («President elect») der USA, während einer Pressekonferenz. Die Gratulationen aus Peking und Moskau für den Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl lassen auf sich warten. (zu dpa: «Keine Glückwünsche für Biden: Das Schweigen Moskaus und Pekings») Foto: Ng Han Guan/AP POOL/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

德语媒体：拜习通话与共产党的偏执 10.09.2021

《新苏黎世报》指出，若拜登不放弃在政经问题上的强硬立场，美中关系难以回暖，但中国在国际上的侵略性态度又使美国不甘单方面做出让步。《日报》则关注了中国当局禁止“娘炮”上电视的偏执。

FILE - In this Dec. 4, 2013, file photo, Chinese President Xi Jinping, right, shakes hands with then U.S. Vice President Joe Biden as they pose for photos at the Great Hall of the People in Beijing. As Americans celebrate or fume over the new president-elect, many in Asia are waking up to the reality of a Joe Biden administration with decidedly mixed feelings. Relief and hopes of economic and environmental revival jostle with needling anxiety and fears of inattention. The two nations are inexorably entwined, economically and politically, even as the U.S. military presence in the Pacific chafes against China’s expanded effort to have its way in what it sees as its natural sphere of influence. (AP Photo/Lintao Zhang, Pool, File) |

德语媒体：中美关系“政冷经热” 11.09.2021

美国总统拜登与中国领导人习近平时隔7个月本周再度通话。德国《商报》评论称，美中如今“政冷经热”，但政治及经济的二元性到某个时间点将不可行，拜登是时候该提出一套对华战略。

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping begrüßt. Merkel hielt sich damals zu einem zweitägigen Besuch in der Volksrepublik auf. (zu dpa Merkel berät mit Chinas Präsident Xi und EU-Spitzen über Abkommen) +++ dpa-Bildfunk +++

默克尔卸任前与习近平通话 德中纪录有别 11.09.2021

美国总统拜登与中国国家主席习近平通话不久，德国总理默克尔也打电话给习近平，即将卸任的她和刚刚与拜登聊完的习近平谈了什么?

广告

媒体看中国

Symbolbild EU - China

德语媒体：欧洲端出“反华战略”

欧盟本周推出印太战略。在这份战略文件中，欧盟警告 "包括中国在内的一些国家出现的重大军备调整"和"南海、台湾海峡等区域热点地区的紧张局势加剧"，都可能 "直接影响到欧洲的安全和繁荣"。在此背景下，欧盟需要在印太地区加强自己的外交政策。  