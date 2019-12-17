美中领导人通话 习近平直言不满

（德国之声中文网）中国官媒新华社报道称，中国国家主席习近平周五（12月20日）晚应约同美国总统特朗普通电话。

特朗普对此发表推文表示："我与中国国家主席习就我们巨大的贸易协议进行了很好的会谈。中国已经开始大规模采购农产品。各方正在安排正式签约。我们还谈到了朝鲜，美国在这个问题上正与中国合作，还有香港问题（取得进展!）"。

据新华社报道，习近平在电话会谈中指出，中美两国在平等和相互尊重基础上达成了第一阶段经贸协议。在当前国际环境极为复杂的背景下，中美达成这样的协议有利于中国，有利于美国，有利于整个世界和平和繁荣。

这是中美领导人在两国上周达成首阶段贸易协议后首次通电话。美中特使达成的一项"第一阶段"经贸协议旨在结束一场持续了18个月的贸易战。

习近平直指美国干涉内政

继近日美国参众两院批准的《香港人权与民主法案》生效之后，美国国会众议院又在本月初通过《2019年维吾尔人权政策法案》，已引发中国强烈不满。上周，美国众议院外交委员会又无异议通过《西藏政策与支持法案》，旨在强化美国现有法律对西藏人权的支持。

习近平在与特朗普的最新通话中再次强调，中国对近一段时间来美方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等问题上的消极言行表示严重关切，"这些做法干涉了中国内政、损害了中方利益，不利于双方互信合作。希望美方认真落实我们多次会晤和通话达成的重要共识，高度关注和重视中方关切，防止两国关系和重要议程受到干扰。"

特朗普回应表示，我期待有机会通过各种方式与你保持经常性沟通。我相信我们两国能够妥善处理分歧问题，美中两国关系能够保持顺利发展。

也谈朝鲜问题

新华社的报道最后指出，两国元首还就朝鲜半岛局势交换意见。习近平强调，要坚持政治解决的大方向，各方要相向而行，保持对话缓和势头，这符合各方共同利益。

中国和俄罗斯周一提议联合国安理会解除对朝鲜海鲜和纺织品等产品的出口禁令。路透社援引俄罗斯驻联合国特使分析，此举旨在鼓励华盛顿和平壤之间的谈判。

作为回应，美国国务院表示，联合国安理会不应考虑对朝鲜"过早解除制裁"，因为朝鲜"威胁要进行升级挑衅，拒绝会面讨论无核化"。