美中防长会晤：谈台湾、核威胁

（德国之声中文网）奥斯汀和魏凤和在柬埔寨暹粒出席第9届东盟防长扩大会议期间举行了会面。这是两人6个月以来的第二次面对面会晤。

上周美国总统拜登和中国领导人习近平在印尼巴厘岛G20峰会期间的会面被认为是有意缓和对抗气氛，但显示出双方的分歧。法新社报道称，周二两国防长的会晤也延续了这一基调。

美国防部新闻秘书赖德（Pat Ryder）会后发布称，为时一个半小时的会谈富有建设性和专业性，双方同意应保持合作，确保竞争不会演变为冲突。"但竞争仍然是两国关系的决定性特征"。赖德表示，奥斯汀寻求 "重新开启一些军方之间的对话和机制，以便负责任地管理这种竞争"。

今年8月美国众议院议长南希·佩洛西不顾北京的警告和威胁访问台湾后，中方暂停了中美军方的交流。

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"责任在美方"

中国国防部发言人谭克非也称此次防长会谈是"真诚、深入、务实和富有建设性的"。据中国国防部官网发布的新闻稿，魏凤和表示，当前中美关系面临的局面，责任在美方不在中方。他说，中方重视发展两国两军关系，但美方必须尊重中方的核心利益。"希望美方说到做到、信守承诺，……采取理智务实对华政策，推动中美关系重回健康稳定发展轨道。"

魏凤和强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系"第一条不可逾越的红线"。他说，台湾是中国的台湾，解决台湾问题是中国人自己的事，任何外部势力都无权插手干涉。"中国军队有骨气、有底气，有信心、有能力坚决维护祖国统一。"

奥斯汀则表示，美国的对台政策没有改变，华盛顿反对单方面改变台海现状的任何举动。

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中方新闻稿称，会谈中双方认为，两军应认真落实两国元首达成的重要共识，保持沟通接触，加强危机管控，努力维护地区的安全稳定。双方还就国际和地区形势、乌克兰危机、南海和朝鲜半岛问题等交换意见。

美国防部新闻秘书赖德就会晤发布的声明称，奥斯汀与魏凤和"讨论了俄罗斯挑起的对乌克兰战争，并强调了美国和中国反对使用核武器或威胁使用核武器"。

声明称，奥斯汀还对中国战机在亚太地区 "越来越危险 "的行为表示关切，并敦促继续就 "减少战略风险、改善危机沟通和加强行动安全 "进行会谈。他还呼吁中国充分执行联合国安理会针对朝鲜武器计划的决议。

（路透社、美联社、法新社）

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