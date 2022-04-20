美中防長罕見通話 北京再稱台灣不可分割

（德國之聲中文網）美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）與中國國務委員兼國防部長魏鳳和週三（4月20日）跨海通話。根據路透社，雙方交談了45分鐘，但罕見的通話並未為美中關係改善帶來實質進展。

根據五角大廈20日發布的事後簡短聲明，雙方就美中防務關係、區域安全問題以及俄羅斯無端入侵烏克蘭進行了交談；中國國防部聲明提到，魏鳳和稱中美雙方要認真落實兩國元首共識，相互尊重、和平共處、避免對抗，美方要將「四不一無意」承諾落到實處，並稱中美兩軍要增進軍事互信，加強對話交流，管控風險危機。

「四不一無意」指的是：美國不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨，無意與中國發生衝突。

台海局勢牽動美中關係

中國國防部的聲明提及，魏鳳和在與奧斯丁通話時強調稱：「台灣是中國不可分割的一部分，這是誰也無法改變的事實和現狀。台灣問題如果處理不好，就會對兩國關係造成顛覆性影響。中國軍隊將堅決維護國家主權安全和領土完整。」

據該聲明，奧斯丁稱美方願推動落實兩國元首通話達成的重要共識，本著坦誠開放的態度加強軍事交往合作，「美國堅持一個中國政策。」

五角大廈聲明中，並未提及一個中國政策，也未特別點名提到台海問題。但根據美聯社，奧斯丁在通話中提到中國對台灣的軍事挑釁，美方對此感到擔憂。此外，他也表達了美國對於中國在南中國海和東中國海的活動，以及美國對朝鮮核武器計劃的關注。

拜登上任以來，美中關係在多層面變得更加緊張。拜登曾多次批評中國對臺灣的軍事挑釁，對少數民族的人權侵犯行為，以及壓制香港民主人士的舉動。

俄烏問題

路透社報導，奧斯丁在20日的談話中，重申了北京不為俄羅斯入侵烏克蘭提供武器的重要性。

俄烏戰爭以來，外界關注中國是否會以軍事或其他方式援助俄羅斯，美國對此多次公開表達憂慮。奧斯丁認為中國將是美國軍方最主要的長期挑戰，但俄烏局勢使得他必須將注意力高度集中在俄羅斯身上。

華盛頓長期將北京描述成一個為了更好地維護其國家利益，正尋求重塑國際秩序、建立足夠的軍事力量，以最終取代美國成為亞洲的主導力量。

針對俄烏問題，中國官方聲明表示在雙方對話中，「中方要求美方停止在海上進行軍事挑釁，不得利用烏克蘭問題對中國抹黑栽贓、威脅施壓。」

要求與中國軍權掌握者通話未果

綜合外媒報導，奧斯丁原先希望通話的對象，是中國軍方的實際掌權人物許其亮。許其亮是中共中央政治局委員、中共中央軍事委員會副主席，位階及影響力皆比魏鳳和來得更高，但在數個月的接洽後都無法如願。北京方面堅持規範，要奧斯丁和同為國防首長的魏鳳和通話。

美國國防部長上一次與中國國防部長對話已是2020年8月6日。時任美國防長埃斯珀（Mark Esper）在與魏鳳和對話時，曾提及要求中方在新冠病毒溯源方面更透明。

（美聯社、路透社等）

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