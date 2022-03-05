美中防長擬會晤前夕 美宣佈再對台軍售

因疫情停辦2年的「香格里拉對話」將重新在新加坡舉行，預計將有42個國家參加，主要聚焦區域安全。有媒體報導稱，這可能是美中防長在拜登任內首次會晤，討論台灣問題及俄烏戰爭。
（德國之聲中文網）亞太安全防務論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）6月10至12日將在新加坡舉行。會談前夕，多家媒體報導，美中兩國安排雙方防長在對話期間舉行會談，兩方預計討論台灣及烏克蘭議題，但報導也稱，計畫尚未完全敲定。
法新社稱，雖然雙方都表示願意在分歧中進行討論，但美中在本週將舉行的「香格里拉對話」期間，仍可能在台灣及烏克蘭戰爭等議題上激烈交鋒。
來自全球各地的高級軍事官員、外交官和軍武製造商，將於6月10日至12日參加在新加坡舉行的「香格里拉對話」，這是因新冠疫情停辦兩年後首次舉行。
香港《南華早報》報導，峰會期間，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和與中國國務委員兼國防部長魏鳳和，預計將舉行美國總統拜登上任以來的首次面對面會談。
該報導引述一位美國高級官員說：「從我們的角度來看，我們預計這次會議的實質內容將側重於管理區域和全球問題的競爭。」中國媒體也稱，北京將利用這次會議討論與美國的合作。
奧斯汀和魏鳳和可能會在週末的對話中，重申他們對亞太地區的承諾，同時發表一些針對對方的尖銳言論。
早前，中國國防部曾表示，國務委員兼國防部長魏鳳和將於6月8日至12日應邀出席第19屆香格里拉對話會並訪問新加坡。會議期間將就「中國對地區秩序的願景」議題作大會發言。
過去幾個月，中美之間的關係一直很緊張。這兩個世界上最大的經濟體在中國加強對台武力施壓、中國在南海的軍事活動以及北京試圖在太平洋地區擴大影響力等問題上發生了衝突。
另外，美國和中國之間的雙邊會談，以及會議的大部分內容，可能都將集中在台灣議題上。法新社引述美國智庫蘭德（RAND）資深分析師葛萊斯曼（Derek Grossman）說：「美國將具體針對台灣問題，以及中國在整個印太地區日益增長的強硬態度，揮拳出擊。」
而就在會議「香格里拉對話」前夕，台灣國防部週四（6月9日）表示，因應近期中國解放軍機艦於台灣周邊海空域活動頻繁，美國政府宣佈對台軍售1億2000萬美元「海軍艦艇零附件及相關技術支援」，有助維持海軍艦艇裝備妥善與消耗補充，全案可望在一個月後生效。
台灣國防部是在週四（9日）中午發布新聞稿稱，美國基於《「台灣關係法》」與《「六項保證》」，持續協助台灣維持足夠自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，並對美方軍售決定，表達誠摯感謝。
6月初，拜登表示，若中國攻擊台灣，美國將軍事介入，儘管後來白宮澄清，美國對台灣的政策沒有改變，不支持台灣的獨立，但許多分析指美國可能改變長期以來一直對台灣採取的戰略模糊政策。
法新社指出，儘管「香格里拉對話」的重點是亞洲安全問題，但俄羅斯對烏克蘭的入侵仍將是討論的核心。據一位熟悉與會者名單的消息人士稱，烏克蘭將派出一個代表團參加會議，但俄方則不會參加。
新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江對法新社表示，美國與會者將利用這個場合批評中國與俄羅斯的戰略夥伴關係。他說：「我們會看到一些關於中俄夥伴關係是一個專制國家聯盟的推論。中國將捍衛他們與俄羅斯的關係，捍衛他們在應對烏克蘭問題上的立場和政策。」
本次會議還可能談及朝鮮構成的軍事威脅，朝鮮今年至少進行了18輪武器試驗，凸顯了其不斷發展的核和導彈庫。韓國、美國和日本的官員週三（8日）表示，朝鮮最近的導彈試驗是「嚴重、非法的挑釁行為」。
日本首相岸田文雄將在週五（10日）的會議上發表演講，預計將會呼籲和平解決亞太地區的爭端。
（路透社、法新社、《南華早報》）
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美中關係陷入歷史新低點之際，兩國國防部長週三（4月20日）罕見地進行了通話。這是美國國防部長奧斯丁上任後，首度與中國國防部長魏鳳和通話。雙方就多個議題進行交流，試圖緩解美中僵局。
通訊社報導指出，所羅門群島近日與中國簽署警務協議，並準備向內閣提交一項包含軍事合作的廣泛安全協議。此舉引發澳大利亞的憂慮，該國國防部長警告稱太平洋島國要現實地看待與中國的互動。