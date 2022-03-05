美中防長擬會晤前夕 美宣佈再對台軍售

（德國之聲中文網）亞太安全防務論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）6月10至12日將在新加坡舉行。會談前夕，多家媒體報導，美中兩國安排雙方防長在對話期間舉行會談，兩方預計討論台灣及烏克蘭議題，但報導也稱，計畫尚未完全敲定。

法新社稱，雖然雙方都表示願意在分歧中進行討論，但美中在本週將舉行的「香格里拉對話」期間，仍可能在台灣及烏克蘭戰爭等議題上激烈交鋒。

來自全球各地的高級軍事官員、外交官和軍武製造商，將於6月10日至12日參加在新加坡舉行的「香格里拉對話」，這是因新冠疫情停辦兩年後首次舉行。

香港《南華早報》報導，峰會期間，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和與中國國務委員兼國防部長魏鳳和，預計將舉行美國總統拜登上任以來的首次面對面會談。

該報導引述一位美國高級官員說：「從我們的角度來看，我們預計這次會議的實質內容將側重於管理區域和全球問題的競爭。」中國媒體也稱，北京將利用這次會議討論與美國的合作。

奧斯汀和魏鳳和可能會在週末的對話中，重申他們對亞太地區的承諾，同時發表一些針對對方的尖銳言論。

早前，中國國防部曾表示，國務委員兼國防部長魏鳳和將於6月8日至12日應邀出席第19屆香格里拉對話會並訪問新加坡。會議期間將就「中國對地區秩序的願景」議題作大會發言。

過去幾個月，中美之間的關係一直很緊張。這兩個世界上最大的經濟體在中國加強對台武力施壓、中國在南海的軍事活動以及北京試圖在太平洋地區擴大影響力等問題上發生了衝突。

聚焦台灣議題

另外，美國和中國之間的雙邊會談，以及會議的大部分內容，可能都將集中在台灣議題上。法新社引述美國智庫蘭德（RAND）資深分析師葛萊斯曼（Derek Grossman）說：「美國將具體針對台灣問題，以及中國在整個印太地區日益增長的強硬態度，揮拳出擊。」

而就在會議「香格里拉對話」前夕，台灣國防部週四（6月9日）表示，因應近期中國解放軍機艦於台灣周邊海空域活動頻繁，美國政府宣佈對台軍售1億2000萬美元「海軍艦艇零附件及相關技術支援」，有助維持海軍艦艇裝備妥善與消耗補充，全案可望在一個月後生效。

台灣國防部是在週四（9日）中午發布新聞稿稱，美國基於《「台灣關係法》」與《「六項保證》」，持續協助台灣維持足夠自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，並對美方軍售決定，表達誠摯感謝。

6月初，拜登表示，若中國攻擊台灣，美國將軍事介入，儘管後來白宮澄清，美國對台灣的政策沒有改變，不支持台灣的獨立，但許多分析指美國可能改變長期以來一直對台灣採取的戰略模糊政策。

其他重要議題

法新社指出，儘管「香格里拉對話」的重點是亞洲安全問題，但俄羅斯對烏克蘭的入侵仍將是討論的核心。據一位熟悉與會者名單的消息人士稱，烏克蘭將派出一個代表團參加會議，但俄方則不會參加。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江對法新社表示，美國與會者將利用這個場合批評中國與俄羅斯的戰略夥伴關係。他說：「我們會看到一些關於中俄夥伴關係是一個專制國家聯盟的推論。中國將捍衛他們與俄羅斯的關係，捍衛他們在應對烏克蘭問題上的立場和政策。」

本次會議還可能談及朝鮮構成的軍事威脅，朝鮮今年至少進行了18輪武器試驗，凸顯了其不斷發展的核和導彈庫。韓國、美國和日本的官員週三（8日）表示，朝鮮最近的導彈試驗是「嚴重、非法的挑釁行為」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



日本首相岸田文雄將在週五（10日）的會議上發表演講，預計將會呼籲和平解決亞太地區的爭端。

（路透社、法新社、《南華早報》）

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