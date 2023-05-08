美中關係陷寒冰 秦剛籲美「深刻反思」

（德國之聲中文網）中國外交部長秦剛週一（5月8日）表示，在一系列「錯誤言行」使中美關係「再遇寒冰」之後，穩定中美關係勢在必行。

中國外交部稱，秦在北京與美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）會面時特別強調華盛頓必須糾正其對台灣問題的處理，並「停止繼續掏空『一個中國原則』，停止支持縱容『台獨分裂勢力』」。

當被問及秦的言論時，美國國務院發言人帕特爾（Vedant Patel）表示，伯恩斯有私下表達美國對華政策不變，特別是「一個中國政策」，華盛頓在外交上正式承認北京，而不是台北。

帕特爾在例行記者會上說，伯恩斯談到了兩國可以合作的領域，包括氣候變化、全球健康和糧食安全。他也說，美國國務卿布林肯仍想訪問中國，「將在條件允許的情況下打算並努力這樣做」。

他說：「我們希望並打算保持溝通管道暢通...繼續與我們在印太地區的朋友和盟友站在一起，促進我們共同的繁榮、安全和價值觀。」

帕特爾也強調：「我們不打算改變現狀——這不是美國試圖採取的方法。」

去年，時任美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 訪問台灣使中美這兩個世界最大經濟體之間的關係跌至最低點。作為回應，北京切斷了與美國的部分互動，包括兩國軍隊之間的正式溝通管道。

中國外交部在秦剛與伯恩斯會後表示，當務之急是穩定中美關係，避免「螺旋式下滑」，防止雙方出現任何意外，也表示「希望美方深刻反思，同中方相向而行，推動中美關係走出困境，重回正軌」。

中美關係不穩定

去年11 月，美國總統拜登 (Joe Biden) 和中國國家主席習近平在印尼舉行的G20峰會上會面並承諾進行更頻繁的對話，讓雙方緊張局勢有所緩和。

但今年2月，中國「間諜氣球」出現在美國領空，兩國關係重回緊繃，美國國務卿布林肯取消了北京訪問作為回應。

這也是秦剛所謂、自拜習會後，「美國的一系列錯誤言行破壞了中美關係來之不易的積極勢頭...雙方商定的對話與合作議程被打亂，兩國關係再次遭遇寒冰。」

美國駐華大使伯恩斯則在推特上提到了中美穩定關係的必要性。他說：「我們討論了美中關係面臨的挑戰以及穩定關係和擴大高層溝通的必要性。」

秦剛與伯恩斯的會晤是去年印尼的拜習會後，美中最高層級官員的會晤。

（路透社、美國國務院、中國外交部）

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