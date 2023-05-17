美中關係低谷逢春？拜登：很快「解凍」

（德國之聲中文網）日本廣島的七國集團（G7）峰會落幕，美國總統拜登週日（5月21日）在峰會結束後出席記者會。他表示，美中關係自年初的「中國間諜氣球」事件後惡化，但應該很快能解凍。

「我們之間應該有一條暢通的熱線。」拜登表示，在去年11月的印尼二十國集團（G20）峰會上，他與中國國家主席習近平會談並達成共識，雙方應保持熱線暢通，但在「載有相當於2輛貨車的間諜設備的愚蠢氣球飛入美國上空」之後，美方擊落氣球，「一切都改變了」。

今年2月，美國擊落所謂的「中國間諜氣球」，引發美中外交齟齬。美國國務卿布林肯原定訪華，行程因此臨時取消，至今未能敲定後續安排。

「就與他們交談而言，我認為你將看到，這種情況很快會開始解凍。」拜登向記者說道，暗示華盛頓或將很快與北京再次對話。然而，拜登並沒有提供進一步細節。

德新社報導，據悉布林肯正試圖重新安排訪問中國，但北京沒有嘗試與他進行任何接觸。

美国发现疑似来自中国的侦察气球

不尋求與中國脫鉤

談及與中國的經濟關係，拜登在記者會重申，G7並不打算與中國脫鉤，而是尋求降低風險並使對華關係多樣化。他表示：「供應鏈應該是多樣化的，才能避免對任一國家的依賴。」

G7峰會期間發佈的聯合公報與一份反對「經濟脅迫」文件，劍指中國，但G7領導人亦強調要在全球議題方面與中國合作，與中國不尋求脫鉤，而是去風險化。

至於美國先前以擔憂轉作軍事用途風險為由，限制先進晶片出口中國，激怒了北京，拜登也解釋，中國正致力建設軍隊，美方希望保護有關重要安全技術，他已向中方明確表示過，「不準備與中國進行某些項目的貿易」，因為北京正在利用它們製造核武和其他大規模殺傷性武器。

「我們現在已經得到了所有盟友的承諾，他們也不會這樣做，提供那種材料。」拜登表示，「但這不是一個敵對行為，這個行為是說——『我們將確保我們盡一切努力維持現狀』。」

如果没有台湾的半导体生产，世界怎么办？

讓台灣能自我防衛

針對台海局勢，拜登在記者會重申，美國將繼續奉行「一個中國」政策，但中國與台灣雙方都不能片面行事，台灣問題「需要一個雙方都同意的結果」，美國也沒有預期台灣會自行宣佈獨立。

拜登警告中國，不應單方面改變台海現狀，對台灣採取行動。他指，美國將繼續幫助台灣自我防衛，並強調中國和美國、甚至與日韓之間可能爆發的戰爭，並沒有「不可避免」。

他說：「我們的大多數盟友都清楚地認識到，事實上，如果中國採取片面單邊行動，我們就會有回應。」拜登並未詳述美國與盟友將採取什麼措施。

中方急召日本大使

在美國總統發表評論之前，北京對G7峰會作出了激烈反應，指責齊聚日本廣島的這些國家「抹黑中國」、試圖「干涉中國內政」。

根據中國外交部21日深夜發布的聲明，外交部副部長孫衛東當日召見了日本駐華大使垂秀夫，就G7峰會「炒作涉華議題提出嚴正交涉」。

孫衛東尤其批評日本作為G7輪值主席國，在峰會期間與聯合公報中，「夥同有關國家抹黑攻擊中國，粗暴干涉中國內政」。

孫衛東強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，「事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線」，涉港、涉疆、涉藏事務也純屬中國內政，「絕不容許任何外部勢力說三道四、妄加干涉。」

他還表示，「當前東海、南海局勢總體穩定」，「以實力改變現狀」的說法為「惡意炒作違背事實」，並指「『經濟脅迫』和『債務陷阱』的髒水潑不到中國身上。美國才是破壞國際秩序規則、擾亂世界經濟運行的始作俑者和最大風險」。

日本目前是今年G7峰會的東道主，該集團還包括美國、德國、法國、義大利、英國和加拿大。此前，中國外交部發言人已針對G7國家對中國更強硬的立場，作出回擊，指責G7「無視中國的嚴重關切」，推行 「阻礙國際和平、破壞區域穩定和壓制其他國家發展」的政策。

（法新社、路透社、德新社等）

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