美中金牌总数平手 中国写北京奥运以来最佳绩

2024巴黎奥运正式落幕，中国代表队拿下40金27银24铜，创下自2008年以来的最好成绩。但最终官方奖牌总数排名不敌美国，有中国网友主张应加上香港及台湾的奖牌，“中国就是第一”。

（德国之声中文网）根据巴黎奥运官方统计，中国与美国在金牌方面打成平手，双方均带回40面金牌，不过在银牌及铜牌方面美国更多，最终美国以126面奖牌赢过中国的91面，成为本届奥运的最大赢家。

在週日（8月11日）的闭幕式前，中国的金牌数量原本以40面领先39面的美国，结果在本届最后的女篮决赛中，美国以67：66险胜法国，拿下关键的第40面金牌，并且因银牌较多的优势，反超中国。

盡管不敌美国，但中国在本届奥运会仍取得自2008年在北京主场举办奥运以来的最好成绩。当年中国代表队共取得48枚金牌，居于金牌榜第一。

中国社群媒体微博及小红书上有不少中国网友自制奖牌榜，将香港及代表台湾的中华台北队奖牌列入中国，让中国的金牌数增加到44面，宣称“这才是真正的奖牌榜”、“主权国家我们是第一”、“世界上只有一个中国”。

美中交锋兴奋剂问题

深陷兴奋剂丑聞的中国游泳队在本届奥运一共揽回2面金牌、3面银牌与7面铜牌，奖牌数也创下历史新高。

中国体育代表团11日在巴黎召开记者会。中国国家体育总局副局长刘国永表示，中国高度重视反兴奋剂工作，在本届奥运实现了兴奋剂问题“零出现”目标。刘国永称，面对美方的“极限施压”，中国代表队妥善处理游泳运动员“曲美他嗪事件”，取得了阶段性胜利，在本届奥运会实现“拿干净金牌”的目标。

此前，中国与美国在兴奋剂问题上交锋。上週四（8日），中国反兴奋剂中心发布一连串针对美国奥运田径选手奈顿（Erriyon Knighton）类固醇阳性的声明，质疑美国反兴奋剂机构（USADA）企图掩盖美国运动员反兴奋剂违规，并允许其继续参加比赛。中国称美国田径领域存在“系统性使用兴奋剂的问题”，批评美方对自身问题视而不见，却越界管辖，

“这是赤裸裸的政治操弄和虚伪双标”。

巴黎接棒洛杉矶奥运

週日晚间的闭幕式上，美国好莱坞男星汤姆克鲁斯（Tom Cruise）以《不可能的任务》系列电影男主角伊森杭特（Ethan Hunt）的身分从空中垂降，跑上台后接过奥运会旗，并将旗帜插在摩托车后方骑出会场，象征著将奥运会旗接棒传往下届奥运主办城市——洛杉矶。

美国男星汤姆克鲁斯在巴黎奥运闭幕式上从空中垂降 图像来源: Phil Noble/REUTERS

将在本届奥会后卸任的国际奥委会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）与巴黎奥组委主席艾斯堂格（Tony Estanguet）致词结束后，代表世界五大洲与难民队的6名运动员也在台上吹灭本届巴黎运圣火，象征本届赛事正式落幕。

6名代表分别为肯尼亚长跑名将杰祖基（Eliud Kipchoge），古巴摔跤5金得主卢比斯（Mijain Lopez）、法国柔道选手利拿（Teddy Riner）、澳大利亚泳将麦基翁（Emma Mckeon）、难民队的妮甘芭（Cindy Ngamba），亚洲代表则是中国乒乓选手孙颖莎。

值得注意的是，盡管本届奥运已结束，仍有不少争议待解决。除了如今已然被美中政治化的兴奋剂议题外，阿尔及利亚选手哈利夫与台湾选手林郁婷与国际拳击总会（IBA）的性别争议也依旧是各界关注重点。

哈利夫先前已表态将针对“网络霸凌”在巴黎进行法律诉讼；台湾体育署则表示将交由林郁婷团队决定是否提告。

（综合报道）

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