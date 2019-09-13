美中重启贸易谈判 美商会: 达成协议有难度

根据路透社报导，美国与中国预计于9月19日将于华盛顿展开副部长级面对面的贸易谈判，外界也将此会议视为下个月双方将进行的更高层级贸易谈判的前奏。
（德国之声中文网）美国贸易谈判代表办公室周一 (9月16日) 宣布双方将于华盛顿先展开副部长级的会议，但却未提供更多关于该会议的细节。 此前，美国商会会长唐纳休 (Tom Donohue) 说美国贸易谈判代表莱特希泽 (Robert Lighthizer) 向多个企业的高阶主管表示，他会尽力与中国达成一个最终能真正解决侵犯智能产权及强迫技术转移等问题的贸易协议。
唐纳休说莱特希泽也指出，北京与华盛顿在贸易谈判的关键议题上已有所进展。 然而，莱特希泽却未提到中美两国是否会达成一个过渡期的贸易协议。 唐纳休坦言，他认为中美双方要达成一个能解决所有争端的协议有一定的困难度。
他说：「虽然我仍乐观希望双方在10月的谈判能达成协议，但我也很明白这不是件容易的事。 」
莱特希泽与姆努钦预计在10月初与中国的首席贸易谈判代表刘鹤会晤，而这也会是中美贸易代表团自7月底以来，首次展开贸易谈判。 美国总统特朗普上周宣布将提高关税的期限从10月1日延后至10月15日，但专家认为与贸易战相关的经济因素对中美两国都有影响。
曾在美国贸易谈判代表办公室担任中国政策施行首席顾问的史蒂芬.古 (Stephen Kho) 接受路透社访问时表示，贸易战所衍伸出来的经济效应逐渐对中美造成影响。 他说：「因为中国与美国都开始承受贸易战对其经济所带来的打击，我认为现阶段双方要达成临时协议是有可能的。 然而，双方现在还很难达成一个完整的贸易协议。 」
杨威廉/夏立民 (路透社)
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