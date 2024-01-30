美中重启芬太尼谈判 分歧中展现合作迹象

（德国之声中文网）美国与中国官员周二（1月30日）在北京举行为期两天禁毒合作工作组首次联合会议，会谈的重点之一是芬太尼问题。芬太尼是一种肆虐美国的合成阿片类药物，制造芬太尼所需的成分主要由中国制造。

中国国家主席习近平去年11月在旧金山附近与美国总统拜登会晤时，同意在多个领域重启合作，其中包括打击毒品走私。在美中因贸易、技术、台湾和人权等问题上存在重大分歧导致关系紧张之际，打击毒品走私合作是双方关系向前迈出的一小步。

美国希望中国采取更多措施遏制化学品出口，美国称这些化学品主要在墨西哥被加工成芬太尼，最终成品再被走私到美国。

中国公安部长王小洪表示，双方进行了深入务实的沟通，同意本着互相尊重原则，在禁毒方面管控分歧，扩大合作，为中美稳定关系注入更正面的能量。

美国国土安全部副顾问达斯卡尔（Jen Daskal）表示，拜登派出了高层级代表团"以强调这个议题对美国人民的重要性"。

拜习会晤谈毒品军事合作 台湾议题各说各话

中国过去是芬太尼的主要供应国，美国曾称赞北京在2019年的打击行动使"被查获的从中国走私的芬太尼数量大幅减少"。如今美国希望中国停止出口芬太尼前体化学物质。

在美国有史以来最致命的毒品危机中，合成阿片类药物是头号杀手。根据美国疾病控制和预防中心数据，2022年有超过10万人死于用药过量。其中三分之二以上涉及芬太尼或类似的合成毒品。

在中美两国关系恶化之际，中国曾一度回绝美国提出的请求，并多次强调芬太尼滥用危机的根源在美国自身，美国应专注解决其国内问题，而不是将其归咎于中国。

中美芬太尼谈判于2022年正式陷入僵局，当时中国暂停了禁毒等多个领域的合作，以抗议时任美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）对台湾的访问。

为达成禁毒合作，美国解除一项制裁

2023年11月拜习会之前，美中关系开始融冰。美国参议院代表团10月访问北京时强调了芬太尼问题，并表示中国官员对美国阿片危机的受害者表示同情。但中国拒绝讨论合作事宜，除非美国解除对中国公安部物证鉴定中心的制裁。美国商务部于2020 年对中国公安部物证鉴定中心实施制裁，指控该研究所参与了针对中国新疆地区维吾尔族和其他以穆斯林为主的少数民族的侵犯人权行为。

为在芬太尼问题上进行合作，美国悄然同意解除制裁。中国外长王毅本月早些时候就中美关系发表讲话时也证实，禁毒合作工作组在"排除单边制裁障碍"后即将启动。

鉴于中国打击对芬太尼前体走私的意愿，美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）称这是"适当的步骤"。

(美联社）

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