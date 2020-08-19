美中“远程”贸易谈判：还需购买更多美国产品

（德国之声中文网）中国国家主席习近平周一（8月24日）在中南海召开经济社会领域专家座谈会上指出，"今后一个时期，我们将面对更多的逆风逆水的外部环境，必须做好应对一系列新的风险挑战的准备。"有关今后的经济发展总的走向，他说，"新的发展格局，绝不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循坏"。

习近平在报告中没有直接提到越发紧张的美中关系，他表示，"凡是愿意同我们合作的国家、地区和企业，包括美国的州、地方和企业，我们都要积极开展合作，形成全方位、多层次、多元化的开放合作格局。"

同一天，美国贸易代表莱特希泽、财长姆纽钦同中国副总理刘鹤举行了电话会晤。这是自今年5月初以来美中双方这个级别的首次接触，而鉴于两国间在各个领域的全面对抗，人们有理由担心美中贸易谈判将无法取得任何实质性成果，从而宣告失败。

美国贸易代表在会后公布的一份声明将此次会谈描写成"一次计划中的正常通话"，"双方都看到取得的进步，都愿意迈出更大步伐以取得成功并签署协议"。

本次电话会议原计划安排在8月15日举行，即在第一阶段达成的协议生效半年之后。但期间特朗普总统因新冠疫情不断表达对中国的不满，并于上周说要推迟同中国的谈判，因为"我现在不想同他们谈了"。华盛顿和北京都在加强对对方的制裁，尤其香港问题、南海主权以及新冠疫情和中国的科技公司对美国构成所谓国家安全风险的指责，敌对情绪处处可见。

尽管在这一背景下，中国商务部仍然发布了积极的信息，宣布两国进行了"建设性的对话"，并致力于继续推动贯彻第一阶段贸易协定规定的义务。

美国贸易代表的声明称，会谈中谈及中国必须在保护知识产权问题上做出结构性的改变，铲除美国企业进入中国金融业、农业等领域的障碍，杜绝强制性技术转让。"此外，双方还讨论了中国大幅提升购买美国产品事宜"。

美中重新开谈的消息让亚洲股市感到振奋。位于悉尼的农产品协调服务局一名人士说，美中谈判对大部分产品而言都将促进它们上涨，特朗普为其竞选急迫需要得到好消息，他认为，"对美国产品的需求还会上升"。



美方数据显示：中国的采购量未达标

官方数据显示，美中第一阶段协议达成后的第一年里，中国应该增加770亿美元的购买量。但中国直到最近才购买了包括大豆在内的价值365亿美元的农产品，离协议规定的指标相去甚远。特朗普需要给农民好处，2016年美国农民将选票主要投给了特朗普。

根据美国普查局的数字，今年上半年，美国一共向中国出口了价值为72.74亿美元的农产品。从事美中农产品贸易的业界人士透露，中国在维持着进口，至少在总统选举前会持续下去，不过能否达标，还很难说。

除农产品外，能源领域也出现相似的局面。路透社报道，今年上半年中国只购买了规定的253亿美元能源产品的5%。但中国国有企业为今年8、9两月预定了至少运输2000万桶美国能源的集装箱运输位置。





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