美中进一步脱钩？成都美国商会称停止运作

（德国之声中文网）中国西南美国商会的一份线上声明称，"根据中华人民共和国相关法律法规的规定，中国西南美国商会（西南美国商会）即日起停止活动，不再以中国西南美国商会名义开展任何活动"。落款为2021年8月30日，称希望各会员收到后回复，并互相转告。
据路透社报道，中国西南美国商会官员已经证实上述为官方声明。
该商会主席王晓东（Benjamin Wang）通过微信对路透社表示，正与美国政府讨论其注册以及未来方向。他说，看起来中国民政部在执行一项规定，即各国在中国国内只能保留一个官方商会。
中国民政部没有立即回应路透社的置评请求。
位于成都的中国西南美国商会不隶属于中国美国商会。中国美国商会的总部设在北京，在其他几个中国城市设有办事处。
大约一年多前，中国关闭了美国驻成都领事馆，作为对此前中国驻美国休斯敦领馆被迫闭馆的反击。
（路透社等）
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中美关系中的摩擦点
香港民主自由进一步遭挤压
中国人大3月11日通过改革香港选举制度的决议后，美国发出尖锐批评。国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 称这些改变是「对香港的自治丶自由和民主进程的直接攻击」。2020年6月香港国安法生效后，美国已采取取消香港特殊贸易待遇等措施。
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中美关系中的摩擦点
制裁中港高官
2021年3月美中阿拉斯加会晤前夕，华盛顿宣布对包括全国人大常委会副委员长在内的24名中国内地及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。2020年8月，特朗普政府就已宣布制裁包括林郑月娥在内的10余名中港官员。12月，美政府再宣布制裁14名中国高官。
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中美关系中的摩擦点
指控中国对新疆维吾尔人“种族灭绝”
美国国务卿蓬佩奥在特朗普卸任前一天，公开称中国迫害维吾尔人的作法已犯下「种族灭绝与反人类罪」。拜登的国务卿人选布林肯同意蓬佩奥的说法，强调上任後会延续相关政策。中国则否认指控，称之为“极端反华势力”的“世纪谎言”。
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中美关系中的摩擦点
美国制裁涉疆中国高官
2020年7月，美国政府以涉及「重大人权侵犯」为由，制裁政治局委员、新疆党委书记陈全国等4名涉疆中国政府官员，是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。他们被冻结资产及禁止入境美国。中方随即「对等」制裁包括联邦参议员克鲁兹、卢比奥在内的4名美国政治人物，以及美国“国会-行政部门中国委员会”。
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中美关系中的摩擦点
涉疆企业被制裁
2020年7月，美国将涉嫌侵犯新疆人权的11家中国公司列入黑名单。这些公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。
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中美关系中的摩擦点
南海、东海
3月16日，美国国务卿布林肯访问日本欲日方发表联合声明，谴责“中国在南中国海水域的非法诉求和非法行动”，还对北京修法允许海监船在东中国海争议岛礁周边开火表示担忧。2021年2月初，美军两艘航空母舰在南中国海进行了演习。此前一艘美国军舰穿越了台湾海峡，引起中国方面抗议。
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中美关系中的摩擦点
台海安全
2021年1月下旬，中国连续两天派遣十余架军机进入台湾空域。美国新任国务卿布林肯要求中国停止运用军事、政治、经济手段向台湾施压，并呼吁中方与台湾民选代表开展"有意义的"对话。国务院发言人普莱斯强调，美方将继续帮助台湾获取足够的自卫能力。
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中美关系中的摩擦点
华为与科技战
2021年3月12日，美国联邦通信委员会认定华为、中兴等五家中企对美国国家安全构成威胁。有报道称拜登政府将强化对华为的出口管制。此前特朗普政府曾积极游说各国封杀华为参与5G建设。英国、法国、澳大利亚、新西兰等多国都已决定直接禁止或间接排斥使用华为的5G设备。
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中美关系中的摩擦点
贸易、人员交流
中美阿拉斯加高层会晤前，《华尔街日报》报道，中方希望拜登政府扭转特朗普任内出台的一系列针对中国的政策，包括限制美国对华为、中芯国际等中国企业的出口；对共产党员丶中国学生和国家媒体记者的签证限制；以及关闭中国驻休斯敦领事馆的决定。如果这些限制被取消或放松，中国将考虑取消自己的反制措施。