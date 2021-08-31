美中进一步脱钩？成都美国商会称停止运作

（德国之声中文网）中国西南美国商会的一份线上声明称，"根据中华人民共和国相关法律法规的规定，中国西南美国商会（西南美国商会）即日起停止活动，不再以中国西南美国商会名义开展任何活动"。落款为2021年8月30日，称希望各会员收到后回复，并互相转告。

据路透社报道，中国西南美国商会官员已经证实上述为官方声明。

该商会主席王晓东（Benjamin Wang）通过微信对路透社表示，正与美国政府讨论其注册以及未来方向。他说，看起来中国民政部在执行一项规定，即各国在中国国内只能保留一个官方商会。

中国民政部没有立即回应路透社的置评请求。

位于成都的中国西南美国商会不隶属于中国美国商会。中国美国商会的总部设在北京，在其他几个中国城市设有办事处。

大约一年多前，中国关闭了美国驻成都领事馆，作为对此前中国驻美国休斯敦领馆被迫闭馆的反击。

（路透社等）

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