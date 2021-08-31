 美中进一步脱钩？成都美国商会称停止运作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.08.2021

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时政风云

美中进一步脱钩？成都美国商会称停止运作

中国西南美国商会发声明称，中国当局已下令要求该机构停止运作。该商会主席对路透社表示，这应该是基于中国民政部关于各国只能保留一个官方在华商会的规定。

2020年7月，中国关闭了美国驻成都领事馆，作为对中国驻美国休斯敦领馆被迫闭馆的反击

2020年7月，中国关闭了美国驻成都领事馆，作为对中国驻美国休斯敦领馆被迫闭馆的反击

（德国之声中文网）中国西南美国商会的一份线上声明称，"根据中华人民共和国相关法律法规的规定，中国西南美国商会（西南美国商会）即日起停止活动，不再以中国西南美国商会名义开展任何活动"。落款为2021年8月30日，称希望各会员收到后回复，并互相转告。

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中国官方表示，美国要求中方72小时内关闭其休斯敦总领事馆，这是美方对中方采取的“前所未有的升级行动”。在社交媒体上，网友们反应激烈。而在该消息传出之际，消防人员曾试图进入领馆救火。中国领馆人员据称似乎在院中用明火焚烧文件。

美国驻成都总领事林杰伟（Jim Mullinax）有一位台籍妻子莊祖宜，由于莊祖宜母亲范宇文祖籍四川，他曾被称为「四川女婿」。不过随着中美交恶，这把因为外交争端所引起大火也烧到莊祖宜的身上。

华盛顿突然强制要求中国在72个小时关闭驻休斯顿领事馆的举动，被舆论解读为美中关系走向摊牌的标志性事件。恐怕除了做出该决定的少数几人外，无人预料到华盛顿会采取这一手。

据路透社报道，中国西南美国商会官员已经证实上述为官方声明。

该商会主席王晓东（Benjamin Wang）通过微信对路透社表示，正与美国政府讨论其注册以及未来方向。他说，看起来中国民政部在执行一项规定，即各国在中国国内只能保留一个官方商会。

中国民政部没有立即回应路透社的置评请求。

位于成都的中国西南美国商会不隶属于中国美国商会。中国美国商会的总部设在北京，在其他几个中国城市设有办事处。

大约一年多前，中国关闭了美国驻成都领事馆，作为对此前中国驻美国休斯敦领馆被迫闭馆的反击。

（路透社等）

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