美中軍艦險相撞 白宮：中國侵略性日增恐致傷亡

（德國之聲中文網）美中軍艦週末在台海險些相撞後，美國白宮週一（6月5日）表示，中國與他國最近在台海和南海的一連串危險摩擦，反映出中國解放軍的侵略性越來越強，增加了「有人受傷」的風險。

白宮發言人柯比（John Kirby）表示：「很遺憾地，我們正在應對中國日益咄咄逼人的情況，而這只是其中的一部分，我們也準備好談論這個問題了」。柯比說，這樣下去「用不了多久就會有人受傷」，不專業、不安全的攔截行為可能導致「誤判或犯錯」。

柯比說，中國若想傳達美國在該地區不受歡迎，或希望美國飛機和船隻在該區域停止航行，那是不會成功的。

中國外交部發言人汪文斌5日表示，「中方一貫尊重各國依據國際法享有的航行和飛越權利」並強調此事的「真相」是「美方滋事挑釁在前，中方依法依規處置在後」。他還反問，為什麼美方口中的「不安全」事件，都發生在中國的領空和領海附近，而不是發生在其他國家的領空和領海附近？

中美军舰相遇台湾海峡

專家：台海緊張局勢可能是「討論的前奏」

美國季辛吉中美研究所所長戴利（Robert Daly）分析，此次事件顯示美國在該地區的存在，讓中國認為是一種挑釁」。

他說，中國的聲明並未提及此事發生於國際水域，根據《聯合國海洋法公約》及常設仲裁法院2016年的裁決，中國在該地區的領土主張並無法律依據。因此到頭來，此事最後將成為「國際法」和「不一定受國際法支持的大國主權主張」何者佔上風的爭論。

然而，戴利也表示，中國之所以有此行為，也許是「希望更明確地表明自己的立場」，作為中美開啟「討論的前奏」。他建議，美國若希望促進雙方對話，或許可考慮「取消對中國國防部長李尚福的制裁」。

中美軍艦險於台海相撞

美國印太司令部週六（3日）發表聲明稱，美國伯克級驅逐艦「鍾雲號」（USS Chung-Hoon）和加拿大哈利法克斯級巡防艦「蒙特婁號」（HMCS Montreal）當日正聯合通過台灣海峽，中國飛彈驅逐艦「蘇州號」（PRC LY 132）卻以「不安全方式」，突然切入美國鍾雲號的航道，迫使鍾雲號減速以避免碰撞。

聲明稱，兩艦最接近時距離僅150碼（137公尺），中國軍方的行為違反國際水域安全通行的海上「道路規則」。

加拿大蒙特婁號指揮官蒙特福德上校（Paul Mountford）告訴最先報導此事的加拿大《環球新聞》（Global News），中國蘇州號改變航向時，曾以無線電通知美艦「轉向，否則將相撞」，美艦人員則回應要求中國軍艦遠離。

他說，中國軍隊行動前還先以無線電通知，顯然是故意穿越挑釁；且美加軍艦是在國際水域航行，中國軍艦仍不斷警告稱他們正駛入中國領海。他希望這只是個案，未來不會發生於加拿大軍艦，「因為我們有國際法為依據，這裡是國際水域」。

中國國防部長李尚福4日於新加坡香格里拉對話上發表談話

中國國防部長李尚福4日在新加坡的香格里拉對話上不點名批評稱：「『一些域外國家』以航行自由之名，行航行霸權之實，想要把南海攪渾，從中牟利，需要我們高度警惕，堅決抵制」。他說，中國的軍機和軍艦從來不會到他國領空和領海附近，做所謂的「航行霸權」，「最好的辦法是，各國管好自己的軍艦，管好自己的飛機。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）4日也喊話北京：「做正確的事、控制其部隊的行為。」

台灣國防部3日則表示，全程掌握相關情勢，為保台海安全穩定，已檢派適切海空兵力監控。台方呼籲中國當局應尊重自由航行權，避免過度挑釁行為，共同維護區域和平穩定與安全。

路透社報導，此次海上相遇是中美軍方最新一次的近距離接觸。不到一週之前，美國印太司令部才表示，一架中國戰鬥機5月26日曾在南海的國際領空逼近美國軍機，並進行「不必要的攻擊」。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇當時並未對軍機事件置評，僅表示美國「頻繁出動飛機和船隻，對中國進行抵近偵察」，嚴重威脅中國的國家安全。

白宮：維持台海穩定動態

美中關係遭遇歷史低谷，自2月「間諜氣球」事件以來衝突不斷，近日又險些與中國軍方在海、空域發生衝突，緊張局勢不斷升高。對此，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）4日在美國有線電視新聞網（CNN）節目《札卡利亞環球公共廣場》（Fareed Zakaria GPS）預錄的採訪表示，美國正在尋求維持「穩定的海峽兩岸動態」。

沙利文表示，拜登政府已多次表明其兩岸關係政策沒有改變，仍基於「一中政策」與《台灣關係法》等，美方支持確保「台灣或中國都不會單方面改變現狀」。

沙利文也在訪問中稱，美中關係經歷了極其動盪和緊張的一年，兩國也在努力恢復正常關係，美國總統拜登（Joe Biden）或將在「某個時間點」與習近平會面：「我希望我們在未來幾個月內，能很快看到中美高層進行接觸，以繼續這項工作（指修復兩國關係）。 然後，在某個時間點，我們將看到拜登總統和習主席再次聚首。」

他補充，美國與中國「一方面在經濟和技術等重要領域激烈競爭」，同時又要「確保這種競爭不會演化為衝突或對抗」，拜登堅信這兩件事互不衝突。

中國外交部長秦剛曾在5月表示，美國的「一系列錯誤言行」使中美關係陷入冰凍狀態，但穩定兩國關係是「重中之重」。中國國防部長李尚福4日亦在新加坡的香格里拉對話上表示，中美衝突將是一場「世界不可承受之痛」，面對兩國關係，中國尋求的是對話而非對抗。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



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