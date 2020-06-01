美中资本战再添戏码 中国军方关联企业成箭靶

（德国之声中文网）据路透社报道，共和党籍众议员盖拉格(Mike Gallagher)、班克斯(Jim Banks)和拉马尔法(Doug LaMalfa) 计划提出这项法案。这项法案要求美国财长姆努钦向国会提交报告，列出与中国军方之间存在"重大合约、相互关联或者获得中国军方支持的"外国防务企业。

美国国会收到报告6个月后，美国企业和个人必须减少同这些企业之间的关联，同时也不允许对这些企业进行新的投资。

议员班克斯在声明中指出："一方面，国会要求纳税人帮助我们提升军力，与中国抗衡，但是另一方面，美国的大型投资基金却把大量资金注入到中国的军工基地。我们需要消除这种认知失调的矛盾做法，停止资助全球主要对手（中国）的崛起。 "

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美国政府已经将针对中国的贸易战和科技战拓展至资本市场。与此同时，美中因为相互指责对方是新冠病毒的来源地而导致两国间的关系进一步恶化。

目前还无法立刻了解到，民主党和共和党其他议员是否会支持这一议案，但是上周中国人大通过涉港决议之后， 美国国会内部的反华情绪高涨。国会参众两院均批准了以侵犯维吾尔族人权为由制裁中国高官的法案。

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上周五（5月29日），美国总统特朗普表示，白宫方面将研究如何保护美国人对中国企业的投资，同时加大对中国企业的压力，要求他们遵循美国会计和信息披露方面的规定。

不久前，在美上市的中国企业瑞幸咖啡爆出虚报22亿元人民币(3.10亿美元)销售额的丑闻。在此之后，美国联邦雇员和军人退休储蓄基金在白宫的压力下停止投资包括中国航空工业集团在内的飞机和航空电子在内的一些中国企业。

瑞幸咖啡财务造假丑闻对中国在美上市公司形象造成严重打击

特朗普政府中对华鹰派认为中资企业的投资者容易遭受不可预见的风险，因为中资企业没有受到与美国公司相同的会计和信息披露规则的约束。

不久前，美国国会还通过一项议案，如果一家公司连续三年未能达到美国上市公司会计监督委员会的审计要求，"外国公司问责法案"将禁止该公司的证券在美国证券交易所上市。路透社报道称，该法案将适用于所有外国公司，但主要针对的是中国。

洪沙/石涛 （路透社）