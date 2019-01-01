美中贸易谈判开锣 北京低调应对

（德国之声中文网）新近取代马蒂斯担任美国国防部长的沙纳罕（Patrick Shanahan）曾在就任之后对五角大楼官员表示，要始终提防中国。尽管他并非贸易特使，但这番表态依然凸显美中关系目前的紧张态势已经到达了怎样的程度。

本週一，双方贸易代表开始在北京新一轮磋商，目标首先是维持习近平和特朗普在去年G20峰会期间达成的关税战"停火协议"。当时中美同意在2019年2月底之前暂时停止互相实施惩罚性关税政策，以为贸易谈判提供缓冲时间。週一开始的会议，便是在这一背景下展开。

北京低调谨慎

美国代表团由副贸易代表格里什（Jeffrey Gerrish）领衔，被普遍视为对华鹰派人物的贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）和特朗普的贸易问题顾问纳瓦罗（Peter Navarro）并未前往北京。中国也将派出副部长级的人物参与谈判，但具体人选在会谈之前并未公布 ，显得相当低调谨慎。

中国政府的刻意低调同样体现在官方媒体的报道中。週一当天，新华社官方微信账号在每日发布的"早知天下事"栏目中对举世瞩目的中美贸易谈判开始一事只字不提。为数不多的官媒报道中也仅仅重复了中国商务部在1月4日发布的简短消息，称中美两国工作组于1月7日至8日"就落实两国元首阿根廷会晤重要共识进行积极和建设性讨论"。

此前，美国指责中国设立非关税壁垒、侵犯知识产权、强迫技术转让，并对北京政府主导的工业创新战略"中国制造2025"表示极大疑虑。而美国对于中国的巨大贸易逆差更是特朗普多次宣示必须解决的"不公现象"。

自从美中爆发贸易冲突以来，华盛顿政府对总额达2500亿美元的中国货物征收25%的惩罚性关税，而中国也采取了针锋相对的报复措施，尽管其规模与美国无法相比。

中国去年第三季度经济增长率下滑到6.5%。而美国同期数字为3.4%，并且失业率达到五十年来最低水平。尽管如此，消费者信心指数显示美国民众对于经济增长前景仍持怀疑态度。

世界前两大经济体之间的经贸冲突对全球市场也带来巨大冲击。去年12月以来，包括纽约，东京，法兰克福在内的全球股市均陷入动荡不安的局面中。

去年12月，美中关税战暂时停火之后，北京已经作出一些让步措施，比如宣布对700余种进口商品降低关税，其中包括制药原料和动物饲料等。北京同时表示重新开放美国大豆进口，并加强保护知识产权。

除此之外，人民币最近汇率升高也被视为北京政府认真对待本轮谈判的信号之一。美国政府一直批评北京刻意压低人民币汇率，从而以更为低廉的价格将商品出口到美国。

但是，这一切是否足以令特朗普政府感到满意，让90天后关税战不会卷土重来？有不少分析人士对此打上问号。英国商业资讯服务公司IHS Markit的首席经济师比斯瓦斯（Rajiv Biswas）对德国之声表示："中国可能不得不在关键议题上对美国作出重大让步"。而中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣此前接受德国之声采访时也曾表示，中美要在90天内达成协议"够呛"，认为至少要再拖几个月，大约在2019年下半年才有可能将"停火"转为"终战"。

"关税绝对让中国很受伤"

去年12月，中美达成关税战停火时，白宫就曾表示：如果90天内没有达成协议，那么对2500亿美元中国进口产品征收关税的税率将从10%上调至25%。

曾担任美国财政部官员的欧亚集团顾问希尔森（Michael Hirson）表示，如果美中此轮谈判后宣布将在更高层级举行实质性会谈，可以视为是这轮谈判获得切实进展的一个积极信号。

按计划，美国贸易代表莱特希泽将在本月底会见中国副总理刘鹤。后者被视为习近平的首席经济问题顾问。《纽约时报》报道称，莱特希泽认为有必要对中国采取额外关税措施，以求北京作出"真正的"让步 。

《南华早报》也引述匿名中方官员称，週一开始的副部长级会谈不会解决所有问题，但双方会利用这一机会检视彼此开出的条件和要求，并审视是否有可能达成贸易协定。这位中方官员同时强调，北京政府愿意对经济体系中的一些结构性问题加以改革，但"美国应该意识到这需要时间……否则就没有谈判空间。"

不过，在谈判开始之前，特朗普显得相当乐观。他周日表示，最近曾与习近平通话，"我真的觉得他希望达成协议。关税绝对让中国很受伤。"

大国较量 中美贸易战大事记 301调查 此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

大国较量 中美贸易战大事记 为摩擦降温 2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

大国较量 中美贸易战大事记 钢铝关税 2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

大国较量 中美贸易战大事记 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

大国较量 中美贸易战大事记 博鳌论坛 2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

大国较量 中美贸易战大事记 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

大国较量 中美贸易战大事记 刘鹤再度赴美 2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

大国较量 中美贸易战大事记 暂停互相加征关税 谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

大国较量 中美贸易战大事记 特朗普再度加码至两千亿 2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。

大国较量 中美贸易战大事记 中国立即回击 中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”

大国较量 中美贸易战大事记 习近平呼吁“自力更生” 2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”

大国较量 中美贸易战大事记 中美关系全面降温 贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。

大国较量 中美贸易战大事记 美国商界质疑特朗普的关税政策 越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”

大国较量 中美贸易战大事记 峰回路转 柳暗花明？ 2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在明年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?

大国较量 中美贸易战大事记 华为事件 全球震荡 但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。 作者: 苗子



而就在美中两国开始经贸谈判的同一天，美国在具有主权争议的南中国海域中国控制岛屿附近再次进行“自由航行”行动。美军麦坎贝尔号驱逐舰驶入帕拉塞尔群岛（Paracel Island/中国称西沙群岛）12海里区域，这一距离一般被视为领海范围。

美国太平洋舰队发言人麦克马尔（Rachel McMarr）通过电子邮件发表声明称，美军的这一行动就是为了“挑战过分的海上主权声张”。但她同时表示，该行动并不针对任何单一国家，也并不试图以此做出政治声明。