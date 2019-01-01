美中贸易谈判开锣 北京低调应对

为期两天的中美新一轮贸易谈判週一在北京拉开序幕，双方试图解除关税战这颗“定时炸弹”。北京政府及官媒异常低调谨慎，而特朗普则是一如往常的信心满满。与此同时，美军在南中国海再次展开巡航行动。
（德国之声中文网）新近取代马蒂斯担任美国国防部长的沙纳罕（Patrick Shanahan）曾在就任之后对五角大楼官员表示，要始终提防中国。尽管他并非贸易特使，但这番表态依然凸显美中关系目前的紧张态势已经到达了怎样的程度。
本週一，双方贸易代表开始在北京新一轮磋商，目标首先是维持习近平和特朗普在去年G20峰会期间达成的关税战"停火协议"。当时中美同意在2019年2月底之前暂时停止互相实施惩罚性关税政策，以为贸易谈判提供缓冲时间。週一开始的会议，便是在这一背景下展开。
北京低调谨慎
美国代表团由副贸易代表格里什（Jeffrey Gerrish）领衔，被普遍视为对华鹰派人物的贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）和特朗普的贸易问题顾问纳瓦罗（Peter Navarro）并未前往北京。中国也将派出副部长级的人物参与谈判，但具体人选在会谈之前并未公布 ，显得相当低调谨慎。
中国政府的刻意低调同样体现在官方媒体的报道中。週一当天，新华社官方微信账号在每日发布的"早知天下事"栏目中对举世瞩目的中美贸易谈判开始一事只字不提。为数不多的官媒报道中也仅仅重复了中国商务部在1月4日发布的简短消息，称中美两国工作组于1月7日至8日"就落实两国元首阿根廷会晤重要共识进行积极和建设性讨论"。
此前，美国指责中国设立非关税壁垒、侵犯知识产权、强迫技术转让，并对北京政府主导的工业创新战略"中国制造2025"表示极大疑虑。而美国对于中国的巨大贸易逆差更是特朗普多次宣示必须解决的"不公现象"。
自从美中爆发贸易冲突以来，华盛顿政府对总额达2500亿美元的中国货物征收25%的惩罚性关税，而中国也采取了针锋相对的报复措施，尽管其规模与美国无法相比。
中国去年第三季度经济增长率下滑到6.5%。而美国同期数字为3.4%，并且失业率达到五十年来最低水平。尽管如此，消费者信心指数显示美国民众对于经济增长前景仍持怀疑态度。
世界前两大经济体之间的经贸冲突对全球市场也带来巨大冲击。去年12月以来，包括纽约，东京，法兰克福在内的全球股市均陷入动荡不安的局面中。
去年12月，美中关税战暂时停火之后，北京已经作出一些让步措施，比如宣布对700余种进口商品降低关税，其中包括制药原料和动物饲料等。北京同时表示重新开放美国大豆进口，并加强保护知识产权。
除此之外，人民币最近汇率升高也被视为北京政府认真对待本轮谈判的信号之一。美国政府一直批评北京刻意压低人民币汇率，从而以更为低廉的价格将商品出口到美国。
但是，这一切是否足以令特朗普政府感到满意，让90天后关税战不会卷土重来？有不少分析人士对此打上问号。英国商业资讯服务公司IHS Markit的首席经济师比斯瓦斯（Rajiv Biswas）对德国之声表示："中国可能不得不在关键议题上对美国作出重大让步"。而中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣此前接受德国之声采访时也曾表示，中美要在90天内达成协议"够呛"，认为至少要再拖几个月，大约在2019年下半年才有可能将"停火"转为"终战"。
"关税绝对让中国很受伤"
去年12月，中美达成关税战停火时，白宫就曾表示：如果90天内没有达成协议，那么对2500亿美元中国进口产品征收关税的税率将从10%上调至25%。
曾担任美国财政部官员的欧亚集团顾问希尔森（Michael Hirson）表示，如果美中此轮谈判后宣布将在更高层级举行实质性会谈，可以视为是这轮谈判获得切实进展的一个积极信号。
按计划，美国贸易代表莱特希泽将在本月底会见中国副总理刘鹤。后者被视为习近平的首席经济问题顾问。《纽约时报》报道称，莱特希泽认为有必要对中国采取额外关税措施，以求北京作出"真正的"让步 。
《南华早报》也引述匿名中方官员称，週一开始的副部长级会谈不会解决所有问题，但双方会利用这一机会检视彼此开出的条件和要求，并审视是否有可能达成贸易协定。这位中方官员同时强调，北京政府愿意对经济体系中的一些结构性问题加以改革，但"美国应该意识到这需要时间……否则就没有谈判空间。"
不过，在谈判开始之前，特朗普显得相当乐观。他周日表示，最近曾与习近平通话，"我真的觉得他希望达成协议。关税绝对让中国很受伤。"
而就在美中两国开始经贸谈判的同一天，美国在具有主权争议的南中国海域中国控制岛屿附近再次进行“自由航行”行动。美军麦坎贝尔号驱逐舰驶入帕拉塞尔群岛（Paracel Island/中国称西沙群岛）12海里区域，这一距离一般被视为领海范围。
美国太平洋舰队发言人麦克马尔（Rachel McMarr）通过电子邮件发表声明称，美军的这一行动就是为了“挑战过分的海上主权声张”。但她同时表示，该行动并不针对任何单一国家，也并不试图以此做出政治声明。
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