 美中贸易谈判代表首通话 不同调? | 经济纵横 | DW | 27.05.2021

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经济纵横

美中贸易谈判代表首通话 不同调?

拜登政府上任以来，美国贸易代表一直没有与中国就贸易战后续继续沟通，现在终于通上话了，媒体分析，就声明来看，双方仍有分歧。

USA Neues Kabinett Joe Biden Handelsbeauftragte Katherine Tai

根据美国贸易代表办公室的声明，戴琪提出了拜登政府以工人为中心的贸易政策指导原则，以及她正在进行对美中贸易关系的审查。

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美中第一阶段贸易协议虽是特朗普任内达成的，但拜登政府也在对其执行状况进行评估。美国贸易代表办公室日前发表有关知识产权保护的《301报告》指出，中国在保护知识产权方面虽然有所作为，但不足以履行在协议中做出的承诺。

外界关注美国贸易代表戴琪上任后，如何处理美中贸易争端，也好奇在前总统特朗普对盟友也高举贸易大棒后，能否修复关系。

中国与西方之间的互相制裁近来不断升级。美国波音公司总裁发出呼吁，应将人权等政治上的争议与贸易关系区分开来。思科总裁也认为，寻找一个合适的共处模式符合美中两国利益。欧盟驻华商会主席则指出，在剑拔弩张的政治氛围下，作为美国盟友的欧盟可能受到的打击更大。

尽管美中2020年签署第一阶段贸易协议，但关税依然存在。美国希望以关税为筹码，确保中国遵守协议条款，包括加大对美国商品的采购和加强保护美国知识产权。

(德国之声中文网) 美国新任贸易代表戴琪和中国副总理刘鹤在周四(5月26日)进行首次电话会议，强调改善双边贸易关系的重要性。

戴琪接受路透社访问时说：「第一阶段的贸易协议很重要，但只是复杂关系的一部分。与中国的总体挑战也仍然存在，而且非常大。」她指出，第一阶段的贸易协议应该在「美中贸易和经济关系的整体背景下看待，这种关系非常、非常具有挑战性。而且需要我们全面关注」。

中国商务部的声明中则说：「双方进行了坦诚、务实和建设性的交流。」美方也给出类似的评价，指出双方进行了「坦诚的交流」。德新社表示，这种外交场合的用词通常表明双方在讨论中存在一些意见分歧。

美中贸易战已经持续了3年，2020年1月，美中贸易战停火，双方达成了一项部分协议，即所谓的第一阶段贸易协议。内容中，除了承诺增加购买量，中国还同意放宽其金融服务部门的壁垒和农业生物技术法规，并采取措施保护美国的知识产权。

双方虽然承诺每6个月就会对协议落实进行审查，但在这次通话前，双方最后一次接触是在美国前总统特朗普执政期间的2020年8月。

USA China Donald Trump und Liu He in Washington

美中第一阶段贸意协议未能解决美国对技术转让和国有企业大规模补贴的基本关切，而特朗普政府曾表示，将在第二阶段的贸易协定中解决这些问题。

数据看美中贸易

《南华早报》引用彼得森国际经济研究所对第一阶段贸易协议的最新分析，截至4月底，中国从美国进口的涵盖产品总额为471亿美元，而年初至今的目标为645亿美元。在同一时期，美国对中国出口的覆盖产品为345亿美元，而年初至今的目标是574亿美元。报告说，截至4月底，中国对所有涵盖产品的购买量已达到中国进口量的73%，或美国出口量的60%，达到年初至今的目标。

路透社则报导，中国在2020年比其购买目标少了约40%，2021年的进口量仍然落后，两年的协议只剩下7个月。路透社引用根据彼得森国际经济研究所的数据，表示到2020年，中国从美国进口的相关产品总额为999亿美元，而承诺的是1731亿美元。

(德新社、路透社、南华早报)

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