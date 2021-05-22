美中贸易谈判代表首通话 不同调?

(德国之声中文网) 美国新任贸易代表戴琪和中国副总理刘鹤在周四(5月26日)进行首次电话会议，强调改善双边贸易关系的重要性。

戴琪接受路透社访问时说：「第一阶段的贸易协议很重要，但只是复杂关系的一部分。与中国的总体挑战也仍然存在，而且非常大。」她指出，第一阶段的贸易协议应该在「美中贸易和经济关系的整体背景下看待，这种关系非常、非常具有挑战性。而且需要我们全面关注」。

中国商务部的声明中则说：「双方进行了坦诚、务实和建设性的交流。」美方也给出类似的评价，指出双方进行了「坦诚的交流」。德新社表示，这种外交场合的用词通常表明双方在讨论中存在一些意见分歧。

美中贸易战已经持续了3年，2020年1月，美中贸易战停火，双方达成了一项部分协议，即所谓的第一阶段贸易协议。内容中，除了承诺增加购买量，中国还同意放宽其金融服务部门的壁垒和农业生物技术法规，并采取措施保护美国的知识产权。

双方虽然承诺每6个月就会对协议落实进行审查，但在这次通话前，双方最后一次接触是在美国前总统特朗普执政期间的2020年8月。

数据看美中贸易

《南华早报》引用彼得森国际经济研究所对第一阶段贸易协议的最新分析，截至4月底，中国从美国进口的涵盖产品总额为471亿美元，而年初至今的目标为645亿美元。在同一时期，美国对中国出口的覆盖产品为345亿美元，而年初至今的目标是574亿美元。报告说，截至4月底，中国对所有涵盖产品的购买量已达到中国进口量的73%，或美国出口量的60%，达到年初至今的目标。

路透社则报导，中国在2020年比其购买目标少了约40%，2021年的进口量仍然落后，两年的协议只剩下7个月。路透社引用根据彼得森国际经济研究所的数据，表示到2020年，中国从美国进口的相关产品总额为999亿美元，而承诺的是1731亿美元。

(德新社、路透社、南华早报)

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