美中贸易战阴影下 "双11"仍然"剁"出新纪录？

（德国之声中文网）据德新社报道，尽管中国经济景气减弱，但是预计双十一购物狂欢仍然会创下电商销售新高。阿里巴巴双十一晚会甚至请来了美国著名歌手泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)。从周日午夜12点开始，消费者有24小时的时间在网络电商平台享受大折扣购物体验。

根据新京报网报道，11月11日0时，天猫全球狂欢节开幕，成交额超过100亿元人民币仅用了96秒，比2018年少了29秒。到0时12分49秒，天猫成交额就突破了500亿元。

双十一原本是中国的单身大学生自创的一个抵制情人节的"人工节日"，因此也被俗称为"光棍节"。阿里巴巴集团从中嗅到了商机，把一个"光棍节"打造成购物狂欢节。此后各大电商平台都积极地参与其中。不少消费者攒够了购物车，只等待双十一这一天的到来。

去年阿里巴巴在双十一一天就创下销售额达到300亿美元的纪录。预计今年该纪录会被继续刷新，实现370亿。

今年第3季度中国经济增幅降至30年来最底点，仅为6%。专家们分析认为造成中国经济增速减缓的主要原因是美中贸易战以及贸易战所引发的投资不确定性。另外，中国政府抑制地方性债务增加也是不可忽视的因素。

另据纽约时报中文网报道，根据美国咨询公司艾睿铂（AlixPartners）发布的《中国双十一消费调查报告》，"78%的中国受访者表示，他们会重新考虑双十一是否购买美国品牌"。另据博然思维集团(Brunswick Group)发布的一项针对中国消费者的调查中，"半数以上的人表示他们没买美国产品"。

纽约时报中文网报道说，去年，苹果、耐克和阿迪达斯(Adidas)等美国公司在"双十一"的销售额均超过1400万美元。"但根据美国市场营销协会(American Marketing Association)纽约分会的调查，对很多中国购物者而言，特朗普总统关于贸易的好战言论损害了他们对美国品牌的认知"。

文章写道："中国国家主席习近平本月承诺，'中国开放的大门只会越开越大。'但专家小组表示，中国领导层会鼓励消费者购买本地产品，尤其是在中国经济放缓之际。"