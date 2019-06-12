美中贸易战：自戗的一年

（德国之声中文网）美中贸易战一周年之际，德新社评述说：伊朗、中国、墨西哥有何共同之处？它们属于世上那些正受到特朗普世贸大棒打击的众多国家。一年来，这位前纽约不动产大亨将贸易世界的基础一块块起出；不少人称之为赤裸裸的要挟。

由此，美国总统特朗普不仅搅扰了国际贸易及经济政策的运作，他还越来越多地利用经济杠杆争夺外交利益。对钢、铝加征关税后，一年前的6月15日，特朗普对中国商品征收特别关税时，涉及商品的总值不过是今人眼里的区区500亿。然而，整个事件的严重性便也由此开始。

眼下，一个巨大的国际冲突似乎正在发生。正如国际货币基金会总裁拉加德所说的那样，尽管是"自戕"，这一冲突用的不是枪炮，而是资金流。最新一期经济杂志«Economist»（《经济学家》）便选用了这样的标题：«Weapons of Mass Disruption»（大规模分裂武器）。此语影射«Weapons of Mass Destruction»（大规模毁灭性武器），意指特朗普的关税就是核武器和化学武器在经济世界的对称物。

特朗普要用石油禁运饿死伊朗；他要让便宜的美国页岩气船运至欧洲，用以损害俄罗斯；他对本国军火工业提供补贴，强迫北约伙伴国增拨军费，--德国就是一个例子。

特朗普许诺，只要核裁军，朝鲜就将繁荣昌盛；他加大了古巴得到旅游收入的困难；在英国，特朗普行政当局有效破坏了阻止或至少延缓退欧程序的努力，并以同这个内外交困的岛国签署自贸协定作为诱饵。新近，特朗普又出于内政动机以威胁大规模加征关税为手段，在墨西哥边界问题上得手。其原则并不新鲜--特朗普只是将其提升到了一个新水平。

至少在短期上，从其狭隘的美国视角看，特朗普颇有斩获。他大大损害了他有意要损害的各方，美方则少有损失。国际货币基金组织计算出，若所有征税威胁都兑现，明年，全球经济总量有可能减少0.5%，届时，难以想象的4550亿美元将从全球经济总量中一笔勾销，中国的经济增长率甚至可能下挫1.6%，美国减少0.5%。

大国较量 中美贸易战大事记 301调查 此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

大国较量 中美贸易战大事记 为摩擦降温 2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

大国较量 中美贸易战大事记 钢铝关税 2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

大国较量 中美贸易战大事记 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

大国较量 中美贸易战大事记 博鳌论坛 2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

大国较量 中美贸易战大事记 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

大国较量 中美贸易战大事记 刘鹤再度赴美 2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

大国较量 中美贸易战大事记 暂停互相加征关税 谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

大国较量 中美贸易战大事记 特朗普再度加码至两千亿 2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。

大国较量 中美贸易战大事记 中国立即回击 中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”

大国较量 中美贸易战大事记 习近平呼吁“自力更生” 2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”

大国较量 中美贸易战大事记 中美关系全面降温 贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。

大国较量 中美贸易战大事记 美国商界质疑特朗普的关税政策 越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”

大国较量 中美贸易战大事记 峰回路转 柳暗花明？ 2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在2019年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?

大国较量 中美贸易战大事记 华为事件 全球震荡 但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。

大国较量 中美贸易战大事记 再度延长谈判 不过，历经3个月的反复谈判拉锯后，中美两国在2月底依然没有就贸易争端达成妥协。不过，参与谈判的中国副总理刘鹤、美国总统特朗普都表示，谈判在多个方面都取得了“重大进展”，但是仍有不少工作需要完成。因此，双方决定再次延长谈判，美方也表示推迟原定3月1日对部分中国商品提升关税的期限。

大国较量 中美贸易战大事记 《外商投资法》出台 2019年3月召开的全国人大会议上，最受外界关注的就是《外商投资法》出台。该法案从第一次提出草案到最终表决通过，仅仅历时3个月。这部法律保护在华外资企业不受不公平贸易手段、强制技术转让、窃取知识产权行为的伤害，回应了美国方面的诉求。但是，欧美商界对新法的实施依然满腹狐疑。

大国较量 中美贸易战大事记 谈判进展依然缓慢 2019年3月初，有消息传出称，特朗普与习近平将在3月底会晤，美中两国将正式就贸易争端签署协议。但是很快又有消息称，“签约峰会”至少要延期到4月底。4月初，中方谈判代表刘鹤再赴美国与特朗普会谈。美方则对某些特定议题的磋商进度感到不满意。

大国较量 中美贸易战大事记 5月中旬见分晓? 2019年5月1日，美国财长姆努钦透露，与中方的谈判“富有成效”；中国副总理刘鹤即将再次飞赴美国，参加“可能是最后一轮的谈判”。美国媒体披露称，双方已经十分接近达成共识，协议很有可能在5月10日前出炉。路透社则从知情人士处获悉，双方最后的分歧点在于协议是否包含强制执行机制，以及美方何时取消对华附加关税。

大国较量 中美贸易战大事记 特朗普突然宣布加关税 2019年5月5日，就在各界都以为中美贸易争端即将见曙光之时，美国总统特朗普突然表示，中美贸易谈判进度太慢，因此要在5月10日把美国对中国进口商品征收的关税提高到25%。全球股市应声下跌，中方甚至一度考虑取消谈判。

大国较量 中美贸易战大事记 中方仍然赴会 谈判无果而终 面对特朗普突如其来的决定，中方的谈判代表刘鹤还是顶住压力前往华盛顿进行本来应该有望是最后一轮的谈判。5月10日为期两天的谈判最后无果而终。美国时间当天零时起，特朗普此前宣布的对价值2000亿美元的中国进口商品征收的特别关税从10%增至25%。刘鹤表示愿意继续谈，但在“重大的原则问题上”，中方不能让步。特朗普则当天发推表示中美谈判"没有理由操之过急"，认为最终中国人会向美国人支付加征关税，使大笔金钱流入美国国库。

大国较量 中美贸易战大事记 中国公布反击措施 全球股市应声大跌 新一轮谈判结束后，中方用了3天的时间，于5月13日推出反制措施，决定从6月1日起对已实施加征关税的600亿美金美国商品提高关税。随后美国股市再次应声大跌，道琼工业平均指数下跌617点(2.4%)，纳斯达克综合指数下跌270点(3.4%)，是一年以来最大跌幅。亚股、欧股都大幅收低。 作者: 苗子, 文山, 任琛



特朗普说，"中国永远不能赶上我们"，--从而多少暴露了他的内在动机：美国对华贸易中的巨大赤字必须减少、美国成了世界的省钱机器，遭到明目张胆的掠夺、中国处心积虑让美国吃亏，比如，让货币贬值。

中国党和国家领导人习近平称美国总统是"我的朋友"时，人们不难觉出某种讽意。他恰是在俄罗斯土地上出席圣彼得堡经济论坛时口出此语的。在那里，他正和普京一道构筑反美共同阵线。尽管特朗普也有过不同的表态，维系习近平和特朗普之间关系的肯定不是友谊，--特朗普毕竟让他遇到了自己上台以来的最大危机。中国是贸易战的主受害方，经济增长率明显回落。

在友好表态中藏有不少一厢情愿的想法。因为，习近平知道，情势正朝着两个最大经济体"渐行渐远"、从而导致供应--生产链断裂的方向发展。他的达成"交易"、或所达成的协议确能导致贸易战消停的愿望正在破灭。

因此，这位党首呼吁国人准备应对时艰，举行"新长征"。

美方突如其来的对电信巨头华为的打击或许除掉了习近平最后的幻想。特朗普坚称华为构成对美国国家安全的威胁 。从中方视角看，一场"新冷战"早已拉开了帷幕，正走下坡路的美国要遏制正走上坡路的一强--中国。华盛顿的强硬派所关心的已不只是贸易。从北京的视角看，他们要的是经济上的"角色转换"。是一种误判吗？复旦大学经济学院院长张军就在新加坡的«Channel News Asia»（亚洲新闻台）上表示，"简单来说，美国有点自不量力"。

多年研究中国问题的专家麦健陆（James McGregor）也在网站«Intelligencer»上指出，特朗普缺乏往前进的清晰道路。这位前美国驻华商会主席表示，特朗普的想法是，美国如此强大，可以迫使中国就范，改变其制度，那么，"祝他好运" 。

在外贸回落、投资人缺乏安全感之时，中国当局为经济输血，以支撑增长。这虽延缓了必须的降债，或强化了其它问题，但在2008年的全球金融危机中，中国即已证明了自己的承受能力。

首席谈判代表、政府副总理刘鹤周四（6月13日）表示不排除再度采取刺激措施的可能性。他强调，包括央行在内，金融监管机构应保障财政系统拥有足够的偿付能力。他称，危机也有其好处："外来压力可以帮助我们增强我们的自主性和创新能力。"

Who is Who? 美中贸易战的面孔 莱特希泽（Robert Lighthizer） 1947年出生，法学出身，1970年代在华盛顿当律师，先在律师事务所，后在美国参议院为共和党人作法律顾问。1983年起在里根政府任美国贸易副代表。之后30年当经济律师，为美国海外企业提供税务与贸易咨询。莱特希泽对世贸组织和多边协议持批评态度，并多年抨击中国政府的经济路线。特朗普就职后，莱特希泽任美国贸易代表。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 库德洛（Larry Kudlow） 71岁，此前在纽约的联邦储备银行任职，在里根政府任白宫经济顾问。库德洛对特朗普中国政策的影响力估计并非决定性的。库德洛被认为是自由贸易的捍卫者，并且显然难以与强硬派莱特希泽和纳瓦罗抗衡。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 纳瓦罗（Peter Navaro） 1949年出生，经济学者，哈佛大学博士，曾在加州大学任教。特朗普任下，纳瓦罗出任新成立的白宫国家贸易委员会主席。被认为是对中国的尖锐批评者，曾撰写《致命中国》（Death by China）以及《即将到来的中国战争》（The Coming China Wars）。支持对中国进口产品征收惩罚性关税，并以此作为对华强势政策的中心部分。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 白邦瑞（Michael Pillsbury） 被特朗普称之为中国问题权威专家。任华盛顿保守派智库胡德森研究所中国战略中心负责人。自尼克松任下担任多个政府职务，与中国打交道。里根和老布什任下，为五角大楼担任顾问。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 姆努钦（Steven Mnuchin） 美国财长，被称为“全球化支持者”和“华尔街派”，被认为不再拥有决定性的影响力。曾任职高盛投资银行，支持自由贸易。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 刘鹤 中方代表团最为人所知的面孔，被认为是习近平最信任的经济政策顾问。1952年出生，经济学者，曾在北京的人民大学及美国的哈佛大学就读。自1980年年代，其重点是宏观经济和工业领域的发展。曾在国家计划委员会负责产业政策。1990年代初起参与制订五年计划。多年在中共中央委员会财经小组任职。2017年起任中央政治局委员。2018年被任命为国务院副总理。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 易纲 1958年出生，任中国央行行长。曾在北京大学就读，在美国伊利诺伊大学获博士学位。2018年3月出任央行行长前，负责中国外汇储备的管理等。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 宁吉喆 1965年出生，2015年出任国家发改委副主任，2016年起兼任中国国家统计局局长。 作者: Thomas Kohlmann



据日本经济服务机构Nomura（野村证券株式会社）的一项研究报告，一段时间来，越南、台湾及其它国家和地区从贸易争端中获益，因为，它们得以更多地向美国和中国供货。不过， 企业并不一定会像特朗普所希冀的那样将生产线迁往美国。特朗普的想法主要围绕的是来年的选举。

白宫希望，早在特朗普上任前就已出现的经济振兴阶段能一直持续到选举日。为此，白宫未少采用刺激手段，降税便是其中一项。著名的华盛顿彼得森研究所所长波森（Adam Posen）便批评特朗普给美国经济服用兴奋剂。

说到2020年选举，特朗普正在玩一个对他自己也够危险的游戏。几天前，国际货币基金组织刚对他提出过忠告。对美国国民经济而言，最重要数据看上去都不错，但一旦深究，则大有问题：论及"软"要素--死亡率、教育、社会福利、财富分配--，美国在西方最主要工业国中排名垫底。2016年，特朗普正因这一恶劣状况和由此而来的国民不满得以赢得大选。而现在，他本人则要对这一恶况未能改善负责。贸易战或许不会在这一问题上对他有所帮助。

凝练/达扬（德新社）