美中贸易战中的“交易的艺术”

(德国之声中文网)Think big被特朗普列为做生意要素之首。说得好听点是要敢想,说成"好大喜功"也没错。书中以第一人称写道:"我定下很高的目标,然后就不断推进、推进、再推进,直到我得到想要的东西。" (原文:I aim very high, and then I just keep pushing and pushing and pushing to get what I'm after.)

特朗普上任后在全球挥舞关税大棒,要把美国所谓失去的利益夺回来,与美存在最大贸易顺差的中国自然首当其冲。但特朗普的大目标是什么呢?是以提高美国的贸易壁垒作为手段来实现"美国优先",还是迫使中国在内的其他国家降低贸易壁垒,来达到增加美国出口和就业机会的目的?也许特朗普的算盘打得还更大?无论如何,特朗普看来没有瞻前顾后,而是一心朝着自己的目标推进。

不过,如果按照他在《交易的艺术中》的第二条建议,特朗普也是"先做好了最坏的打算"。书中写道,"事实上,我相信消极思考的力量……如果你做好了最坏的打算,如果你能忍受最糟糕的情况,那么好事自必会来。"(In fact, I believe in the power of negative thinking......If you plan for the worst-if you can live with the worst-the good will always take care of itself.)

这一条与其说是交易策略,不如说是心灵鸡汤,有点儿中国人说的"败而不馁"的意思。与中国贸易谈判最糟糕的情况是什么呢?大不了翻脸走人(走了还会再来),中国报复(暂时苦一苦票仓里的豆农)?大不了股市暴跌(首先不还是中国A股嘛),全球经济战战兢兢(大家都没好好日子过)?

即便这样,特朗普还可以用生意经的第三条"将选项最大化"来应对,意思就是要有Plan B,Plan C。他说,"我永远不会太过束缚于一项交易或一种途径。(I never get too attached to one deal or one approach.)特朗普在美中贸易战中的Plan B是什么呢?选项应该不少,对2000亿美元中国进口商品加征25%的关税可以算一个。

谈判进度不符合其预期就抛出张老K,是什么底气让特朗普敢这样做?这可能是基于其生意经的第四条--了解市场(Know your market),换言之"知己知彼"。特朗普自视有成功商人所必备的生意直觉(I like to think I have that instinct.)。他知道中国的痛处。比如比如上周末两条加征关税的推特。中国大陆官媒虽然遮遮掩掩,并未直接报道特朗普的推文,但股市不会"说谎",A股暴跌,中国股民莫名其妙地就眼睁睁看着市值蒸发数万亿。

光知道对方的痛处还是不够的,逼人就范,还要巧施手段(Use your leverage),击中要害。那手段是什么呢?在特朗普看来,手段与其是说你有别人想要的,毋宁说你有其需要的,或者说你有别人没有就不行的(Leverage is having something the other guy wants. Or better yet, needs. Or best of all, simply can't do without.)想想中兴事件凸显出中国高科技企业对美国的高度依赖便能明白这个道理。习近平呼吁要"自力更生",但时不我待、命悬一线的时刻,最终还是不得不低头向特朗普请求"放过一马"。

巧施手段还表现于不动声色。书中写道,"做生意中最糟糕的就是显得非做不可,这会让别人嗅到鲜血的味道,然后你就死定了."(The worst thing you can possibly do in a deal is seem desperate to make it. That makes the other guy smell blood, and then you're dead.)

特朗普有时也是这样做的。但依其本人的个性,完全不动声色也是不可能的。于是他又有了另外一招:善于反击(Fight back)。他说,"我对那些对我好的人非常好。但是如果别人对我不好或不公平,或者想占我的便宜,我一生坚持的态度就是用力反击。"(I'm very good to people who are good to me. But when people treat me badly or unfairly or try to take advantage of me, my general attitude, all my life, has been to fight back very hard. )这一点想想也没什么特别的,"以牙还牙"也是中国人所擅长的。

不过,不能小看的是特朗普生意经里还有货真价实(Deliver the goods)和自我增值(Enhance your location)这两条非常正面、非常高大上的理念。"如果你不能拿出好的商品,别人最终会知道。"(But if you don't deliver the goods, people will enentually catch on. )特朗普还说,"首先并不需要位于最好的地段,你需要的只是最好的交易,要通过宣传和心理战提升其价值。"(First of all, you don't necessarily need the best location. What you need is the best deal. Just as you can create leverage, you cann enhance a location, through promotion and through psychology.)

特朗普出版的第一本书《Trump:The art of the deal》标明和记者托尼·施瓦兹(Tony Schwartz)共同编写,但施瓦兹近年来表示,他对写了这本书非常后悔,特朗普其实没写一个字。

特朗普自视美国的产品、科技和理念是杰出的,这是他的底气所在。那怎么去宣传和打心理战呢?特朗普又说了,要想让别人知道,就要说出来(Get the word out)。而新闻界是免费宣传的好帮手--划重点:免费--这完全符合其生意经中控制开支(Contain the costs)的理念:不得不花钱的才花,不该花的不多花一分。(I believe in spending what you have to. But I also believe in not spending more than you should. )

自己发推特免费吧,还随时随地。与此同时,特朗普不忘通过自己的与众不同与胆大妄为引起媒体的聚焦和兴趣,给自己做免费广告。(The point is that if you do things that are bold or controversial, the press is going to write about you.)从前如此,现在也如此。

虚张声势也是特朗普爱用的做法,对此他说:人们也许不总是有雄心壮志,但他们仍然会被有雄心壮志的人所带动。这就是为什么有一点儿虚张声势不会有什么错。人们愿意去相信那些最大、最棒、最壮观的。(People may not always think big themselves, but they can still get very excited by those who do. That's why a little hyperbole never hurts.People want to believe that something is the biggest and the greatest and the most spectacular.)孙子兵法中不也有"树上开花 "的计谋吗?虚虚实实,以假乱真,让敌人摸不清情况,特朗普对此很擅长。

最要命的是却是特朗普11条生意经中的最后一条。对这个一会儿喜形于色,对竞争对手一通好朋友、老朋友地瞎叫,一会儿又怒不可待,噼噼啪啪、骂骂咧咧发一通推文的另类总统来说,所有一切都不过是要个开心。《交易的艺术》最后一条生意经是图个高兴(Have fun)。他说,"金钱对我来说从来就不是动力,最多是得分的记录。真正令我兴奋的是参与这场游戏。"(Money was never a big motivation for me, except as a way to keep score. The real excitement is playing the game. )

他果真这样想吗?美中贸易战关系的当然有美国的利益和金钱,但不排除特朗普暗地里将其视为一场令其兴奋不已的游戏。《交易的艺术》中这样说道,"我不去花很多时间考虑是不是本该用另外的方式行事,或者去想将来会发生什么。如果最后让我形容一下这场交易,也许我不会有一个好的回答,除了说做这笔交易时我玩得很开心。"(I don't spend a lot of time worrying about what I should have done differently, or what's happen next. If you ask me exactly what the deals I'm about to describe all add up to in the end, I'm not sure I have a very good answer. Except that I've had a very good time making them.)

然而,眼前的这场“游戏”又将何时结束呢?和他这场“游戏”作陪的不仅是中国以及各国政客,还有小股民和担心卖不出商品的农民、工厂和商家,忧心工作岗位的小老百姓。

《交易的艺术》被特朗普自诩为自己第二喜欢的书,仅次于《圣经》。时隔30余年,这位美国第45任总统看来已经把这套生意经在政坛上也玩得驾轻就熟。