 美中贸易恢复谈判 华盛顿要北京让步 | 经济纵横 | DW | 14.11.2018

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经济纵横

美中贸易恢复谈判 华盛顿要北京让步

美官方确认特朗普与习近平将在20国集团会议上碰头。中美贸易战持续至今，两人会握手言和还是将衝突升级？

China USA Donald Trump & Xi Jinping | Große Halle des Volkes (Reuters/D. Sagolj)

中美贸易战现在出现缓和希望。华盛顿与北京历经多次谈判，这次是否能达成共识?

（德国之声中文网）美国总统特朗普的首席经济顾问库德洛周二（11月13日）表示，美国很高兴与中国恢复贸易谈判。美国副总统彭斯则警告，北京得做出实际改变，以避免与美国发生新冷战。

国家经济委员会主任库德洛在白宫告诉记者，美国和中国政府「正在进行各层级的沟通」。他也确认特朗普将于本月在阿根廷举行的20国集团会议上与中国国家主席习近平会面他说：「我们正在准备背景资料，并等待中国的回应。」

当被问及是否在会议前要求中国让步时，库德洛说：「最终还是希望听到他们回应我们已经，我不知道，大概讲了五六个月的要求。」

美国一直希望中国在知识产权和技术以及美国进口商品关税上做出让步。但商务部长威尔伯罗斯上个月表示，两国贸易谈判暂停，争端无解。

USA | National Space Council Treffen in Fort McNair (picture-alliance/dpa/newscom/UPI Photo/T. Katopodis)

美国副总统彭斯说：「无论如何，我们都相信我们处于强势地位。现在我们的关税达到了2500亿美元，还可以增加一倍以上。」他也表示：「我不认为这是承诺的问题，我们追求的是结果，和实际的改变。」

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中美之间的贸易冲突未见缓解。媒体注意到，为了免受波及，许多苹果公司供应商纷纷将生产基地从中国转移到东南亚国家。中国驻德大使馆严厉谴责德国联邦议院讨论新疆人权问题的声明也引起了德语媒体的关注。 (10.11.2018)

原定上月举行的美中第二轮外交安全对话，周五（11月9日）在华盛顿举行。对话也是为本月末美中首脑峰会做准备。 (09.11.2018)

许多中国民众明白，上海举行第一届中国国际进口博览会，主要目的是在中美贸易战中向美国发出强烈清晰的信号。但要想让参展大牌企业高管就贸易战置评，不是件容易的事情。 (08.11.2018)

美国副总统立场强硬

彭斯在接受"华盛顿邮报"采访时表示，中国应改变其行为以避免与美国发生新冷战。他表示，特朗普正在等待北京的「具体计划」。

他说：「总统的态度是，要确保他们（中国）知道我们的立场，准备做什么，所以他们可以带着具体的计划来到阿根廷，不仅解决美国的贸易逆差......我们深信中国知道我们的立场。」

彭斯还表示，中国必须在知识产权窃盗，强制技术转让，中国市场限入，尊重国际规则和规范，以及限制国际水域航行自由等方面做出让步。他强调，如果北京不提出满足华盛顿的提案，美国准备增加对中国的经济，外交和政治压力。

夏立民/杨威廉（路透社、法新社）

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