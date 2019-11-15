美中贸易协议最后攻坚：魔鬼藏在细节里

（德国之声中文网）关于中美贸易协议的进展，最近一段时间消息不断，而且各方释放出来的信号也不尽相同。周五，美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）在接受福克斯财经网（ Fox Business Network）采访时表示，特朗普总统尚未同意将取消任何惩罚关税作为协议内容的一部分，并且中国承诺购买美国农产品的总规模也尚未敲定。

据路透社援引知情人士报道，中国迟迟不肯承诺购买一定数量的美国农产品，而美国则不情愿取消惩罚性关税，是双方谈判中仍然僵持不下的分歧点。今年10月，特朗普曾经表示，中国副总理刘鹤同意每年从美国购买400到500亿美元的农产品，但是北京方面表示，农产品进口还是应该基于市场需求。

另一方面，北京坚持认为，取消惩罚性关税的内容无论如何必须要写进"第一阶段"贸易协议中，但是特朗普对此还没有最后亮绿灯。

美商务部长罗斯在接受采访时还补充道，在智利取消主办亚太经济合作组织（APEC）峰会之后，这个原本可以成为敲定协议文件最终期限的时机也不复存在。而到12月15日，美国原计划针对中国产品的又一轮关税也将生效。

罗斯表示，在这一期限之前，双方还是有充足时间来继续谈判的。但是他也强调，如果不能达成协议，特朗普总统也很乐意按原计划开征新一轮关税。不过这位商务部长强调，美国和中国达成第一阶段贸易协议的"可能性很高"。

美商务部长罗斯

"魔鬼往往隐藏在细节里。而我们正在着手敲定最后的细节"，罗斯说。这一番表态和日前白宫经济顾问库德洛的说法论调相近。后者在周四曾经表示，双方已经正在为协议作最后收尾，即将结束已经持续了16个月的贸易战。

与此同时，消息人士透露，美国政府计划把美国企业和华为合作的许可期限再延长两个星期。此前，美国商务部以国家安全顾虑为由将华为列入实体名单，但是部分美国企业获得了为期90天的临时许可证，而这一期限将在周一到期。

延期的决定可能会在周一宣布，不过这次延续的时间明显短于上一次。华为的一名发言人表示，公司不对任何传闻发表评论。美国商务部也拒绝置评。

不过商务部长罗斯在接受福克斯财经网采访时也谈到了华为问题，他指出许多美国农村地区的电信运营商在3G和4G网络中使用华为的网络设备，这些公司需要延长许可证的期限。况且当时发放临时许可证的主要目的之一就是让这些农村地区的运营商能够继续维持下去。

雨涵/任琛（路透社）