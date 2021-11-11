 美中贸易协议：中国未达标 戴琪仍稱谈判有进展 | 经济纵横 | DW | 11.11.2021

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经济纵横

美中贸易协议：中国未达标 戴琪仍稱谈判有进展

距离2021年结束剩不到两个月，中国仅达贸易协议承诺目标的六成。外界关心中国若未履行承诺，华府会有什麽行动，美国贸易代表戴琪也对此发表谈话。

Katherine Tai

戴琪称，在美中持续讨论之际，她不愿预测若中国无法履行承诺，结果如何。

DW.COM

戴琪说，愿意与中国沟通，并预告未来几天会与中方代表刘鹤对话，但为了让北京全面履行美中「第一阶段贸易协议」，会持续对北京施压。有专家分析称，拜登政府基本延续特朗普对华贸易政策并不令人惊讶。

中国商务部网站新闻稿称，双方就宏观经济形势、多双边领域合作进行了务实、坦诚、建设性的交流。美国财政部指出，耶伦在会谈中 "坦率提出了关切问题"。

美国贸易代表戴琪与中国国务院副总理刘鹤通话，就华盛顿认为不公平的中国商业行为进行讨论。这是中美首席贸易谈判代表自双边关系在特朗普任内受损后第二次对话。

彭博社报道，消息人士称拜习线上会面最快下周登场，但白宫官员已表示「目的不在寻求明确成果」。而在此前夕，拜登宣布将延续特朗普时代禁令，禁止美国实体投资被与中国军方有关的中国公司。

（德国之声中文网）针对中国若能未履行在2020年贸易协议中做出的承诺，美国华府可能采取什麽行动，美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）仍未表态。

她周三（10日）向记者表示「正在追究他们的责任」，并说：「我们现在正进行谈判。」戴琪指出，拜登政府正在与中国就北京的履约问题进行谈判，并取得了进展，但她拒绝预测结果，并解释「讨论仍在继续中」。

戴琪在华盛顿对记者表示，美国政府的目标是让中国对2020年1月签署的为期两年的「第一阶段」贸易协议负责，并评估中国在表现上的所有薄弱环节，包括它未履行承诺，购买商业飞机。

特朗普时期，美中就贸易争端达成了「第一阶段」协议，内容包括中国将大量购买美国农产品、能源和制造业产品，加强保护美国知识产权等，以减少两国之间的贸易不平衡。

目标落後

戴琪说：「我们认为第一阶段的接触是第一步，我不希望这第一步得花很长的时间。」

然而，中国距离协议中的承诺仍有一段距离，据路透社报导，第一阶段协议中，中国承诺将在2017年水平的基础上，2020年和2021年间，增加购买2000亿美元的美国商品，但中国正远远落后于这一目标。

根据彼得森国际经济研究所贸易经济学家Chad Bown汇整的数据显示，截至9月30日，中国仅达目标的六成。

美中两国关系在特朗普时期恶化，特朗普执政时期，2018年和2019年对价值3700亿美元的中国输入美商品征收关税，理由是华盛顿认为中国「不公平」的贸易做法，但许多美国公司批评该征税措施，称关税导致成本提高，进口商首当其冲。

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贸易专家表示，中国没有达到目标的部分原因是新冠疫情所造成。当被问及2022年初将发生什么时，戴琪称之为「重要却很难回答的问题」并表示，对与世界顶级经济大国间的讨论持「乐观态度」。

拜习会不是贸易谈判的必要条件

外传美国总统拜登与中国国家主席习近平将在下周举行虚拟会议。对此，戴琪说，这次会议将是有益的，他们彼此互相了解将有利于处理一种复杂关系。但她表示，领导人接触并不是促进贸易谈判的必要条件。

戴琪表示：「我不希望在座的任何人认为，我们没有与中国同行取得进展。」她强调，我们不需要大家长加入进来。她补充称「大家长」指的是拜登和习近平。

当被问及拜登政府是否考虑放宽对中国商品徵收的关税，作为减少美国经济通胀压力时，戴琪表示，美国贸易代表办公室将中国商品的「301条款」，视为寻求有利地位的战略的一部分，以更有效地与中国竞争。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

延伸阅读: 拜习会前夕 美延长中国「涉军企业」投资禁令

10月初，戴琪曾与中国副总理刘鹤举行了第二次会晤，审视美中贸易协议执行状况。当时她表示，拜登将持续祭岀惩罚性关税，她也重申了双边贸易的重要性，但并未表明讨论的时间表。

（法新社、路透社）

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