美中贸易协议：中国未达标 戴琪仍稱谈判有进展

（德国之声中文网）针对中国若能未履行在2020年贸易协议中做出的承诺，美国华府可能采取什麽行动，美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）仍未表态。

她周三（10日）向记者表示「正在追究他们的责任」，并说：「我们现在正进行谈判。」戴琪指出，拜登政府正在与中国就北京的履约问题进行谈判，并取得了进展，但她拒绝预测结果，并解释「讨论仍在继续中」。

戴琪在华盛顿对记者表示，美国政府的目标是让中国对2020年1月签署的为期两年的「第一阶段」贸易协议负责，并评估中国在表现上的所有薄弱环节，包括它未履行承诺，购买商业飞机。

特朗普时期，美中就贸易争端达成了「第一阶段」协议，内容包括中国将大量购买美国农产品、能源和制造业产品，加强保护美国知识产权等，以减少两国之间的贸易不平衡。

目标落後

戴琪说：「我们认为第一阶段的接触是第一步，我不希望这第一步得花很长的时间。」

然而，中国距离协议中的承诺仍有一段距离，据路透社报导，第一阶段协议中，中国承诺将在2017年水平的基础上，2020年和2021年间，增加购买2000亿美元的美国商品，但中国正远远落后于这一目标。

根据彼得森国际经济研究所贸易经济学家Chad Bown汇整的数据显示，截至9月30日，中国仅达目标的六成。

美中两国关系在特朗普时期恶化，特朗普执政时期，2018年和2019年对价值3700亿美元的中国输入美商品征收关税，理由是华盛顿认为中国「不公平」的贸易做法，但许多美国公司批评该征税措施，称关税导致成本提高，进口商首当其冲。

贸易战走过三年，该往何处去？ 贸易逆差不减反增 特朗普把减少对华贸易赤字作为其优先政策。根据与北京达成阶段性协议，中方承诺从美进口大豆等更多商品。然而统计数字显示，2020年中国对美贸易顺差扩大，达到3169亿美元，上升7.1%。与2017年的2658亿美元相比，更增加了14.9%。去年，遭新冠疫情重创的美国对产自中国的电子、医疗产品需求明显增加。

贸易战走过三年，该往何处去？ 就业岗位在哪里 特朗普曾誓言要让制造业的就业岗位回归美国。但美国企业及其雇员也是关税等贸易制裁措施的受害者。经济资讯分析公司“牛津经济”（Oxford Economics）的一项调查显示，贸易战导致美国丧失的就业岗位可能已达24.5万个。相反，如果逐步消除贸易壁垒，至2025年美国可能重新创造14.5万个就业机会。

贸易战走过三年，该往何处去？ 越来越多中企上了黑名单 2021年1月，美国将小米等9家公司新增到国防部判定为与中国军方有联系的名单，发布投资禁令。此前美国已将包括中芯国际、大疆在内的60家中国公司加入贸易黑名单，理由是这些企业存在“违反美国国家安全或外交政策利益”的行动。

贸易战走过三年，该往何处去？ 社交媒体遭禁 2020年9月，美国商务部宣布，将禁止在美国境内下载和使用来自中国企业的手机应用程序微信和TikTok。TikTok在美国拥有大量本土用户，微信则是华人社区普及的通信应用。由于当事公司和用户团体通过法律途径多方申诉，一再阻止和推迟行政令的生效，禁用措施始终未能实施。

贸易战走过三年，该往何处去？ 华为之争 在美中贸易冲突中，中国电信巨头华为成为争议焦点之一。2018年8月特朗普签署法案，禁止任何美国政府部门使用华为与中兴两家公司的产品,，包括网络设备。在美国的敦促下，全球多个国家已决定将华为排除在5G网络建设之外。2019年5月美国商务部把华为及70家关联企业列入“实体清单”，禁止美国企业向华为出售元器件。随后，谷歌开始限制安卓系统和相关应用在华为手机的使用。从2018年底持续至今的孟晚舟事件，也被认为是美国惩罚打压华为的缩影。

贸易战走过三年，该往何处去？ 渔翁得利 伴随着中国制造被征收高关税，美国一些进口商开始转战其他国家。越南和墨西哥成为其中的赢家。在中美贸易纠纷的两年中，越南对美出口增加了64亿美元。而在2017年至2019年间，墨西哥估计多向美国出口了47亿美元。台湾也进一步扩大了其对美国的出口量。此外中美贸易纠纷迫使很多中国制造商更快从中国迁出，将生产线迁往越南。



贸易专家表示，中国没有达到目标的部分原因是新冠疫情所造成。当被问及2022年初将发生什么时，戴琪称之为「重要却很难回答的问题」并表示，对与世界顶级经济大国间的讨论持「乐观态度」。

拜习会不是贸易谈判的必要条件

外传美国总统拜登与中国国家主席习近平将在下周举行虚拟会议。对此，戴琪说，这次会议将是有益的，他们彼此互相了解将有利于处理一种复杂关系。但她表示，领导人接触并不是促进贸易谈判的必要条件。

戴琪表示：「我不希望在座的任何人认为，我们没有与中国同行取得进展。」她强调，我们不需要大家长加入进来。她补充称「大家长」指的是拜登和习近平。

当被问及拜登政府是否考虑放宽对中国商品徵收的关税，作为减少美国经济通胀压力时，戴琪表示，美国贸易代表办公室将中国商品的「301条款」，视为寻求有利地位的战略的一部分，以更有效地与中国竞争。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

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10月初，戴琪曾与中国副总理刘鹤举行了第二次会晤，审视美中贸易协议执行状况。当时她表示，拜登将持续祭岀惩罚性关税，她也重申了双边贸易的重要性，但并未表明讨论的时间表。

（法新社、路透社）

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