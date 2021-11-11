美中贸易协议：中国未达标 戴琪仍稱谈判有进展

距离2021年结束剩不到两个月，中国仅达贸易协议承诺目标的六成。外界关心中国若未履行承诺，华府会有什麽行动，美国贸易代表戴琪也对此发表谈话。
（德国之声中文网）针对中国若能未履行在2020年贸易协议中做出的承诺，美国华府可能采取什麽行动，美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）仍未表态。
她周三（10日）向记者表示「正在追究他们的责任」，并说：「我们现在正进行谈判。」戴琪指出，拜登政府正在与中国就北京的履约问题进行谈判，并取得了进展，但她拒绝预测结果，并解释「讨论仍在继续中」。
戴琪在华盛顿对记者表示，美国政府的目标是让中国对2020年1月签署的为期两年的「第一阶段」贸易协议负责，并评估中国在表现上的所有薄弱环节，包括它未履行承诺，购买商业飞机。
特朗普时期，美中就贸易争端达成了「第一阶段」协议，内容包括中国将大量购买美国农产品、能源和制造业产品，加强保护美国知识产权等，以减少两国之间的贸易不平衡。
戴琪说：「我们认为第一阶段的接触是第一步，我不希望这第一步得花很长的时间。」
然而，中国距离协议中的承诺仍有一段距离，据路透社报导，第一阶段协议中，中国承诺将在2017年水平的基础上，2020年和2021年间，增加购买2000亿美元的美国商品，但中国正远远落后于这一目标。
根据彼得森国际经济研究所贸易经济学家Chad Bown汇整的数据显示，截至9月30日，中国仅达目标的六成。
美中两国关系在特朗普时期恶化，特朗普执政时期，2018年和2019年对价值3700亿美元的中国输入美商品征收关税，理由是华盛顿认为中国「不公平」的贸易做法，但许多美国公司批评该征税措施，称关税导致成本提高，进口商首当其冲。
贸易专家表示，中国没有达到目标的部分原因是新冠疫情所造成。当被问及2022年初将发生什么时，戴琪称之为「重要却很难回答的问题」并表示，对与世界顶级经济大国间的讨论持「乐观态度」。
外传美国总统拜登与中国国家主席习近平将在下周举行虚拟会议。对此，戴琪说，这次会议将是有益的，他们彼此互相了解将有利于处理一种复杂关系。但她表示，领导人接触并不是促进贸易谈判的必要条件。
戴琪表示：「我不希望在座的任何人认为，我们没有与中国同行取得进展。」她强调，我们不需要大家长加入进来。她补充称「大家长」指的是拜登和习近平。
当被问及拜登政府是否考虑放宽对中国商品徵收的关税，作为减少美国经济通胀压力时，戴琪表示，美国贸易代表办公室将中国商品的「301条款」，视为寻求有利地位的战略的一部分，以更有效地与中国竞争。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。
10月初，戴琪曾与中国副总理刘鹤举行了第二次会晤，审视美中贸易协议执行状况。当时她表示，拜登将持续祭岀惩罚性关税，她也重申了双边贸易的重要性，但并未表明讨论的时间表。
（法新社、路透社）
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