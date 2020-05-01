 美中贸易代表通话 盼落实第一阶段协议 | 经济纵横 | DW | 08.05.2020

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经济纵横

美中贸易代表通话 盼落实第一阶段协议

在美中签署第一阶段经贸协议后，双边首次就此进行谈话，并表示期待履行协定规定义务。中国商务部称，双方同意“保持沟通协调”。

US-Handelsbeauftragter Lighthizer und Finanzminister Mnuchin treffen Chinas Vizepremier Liu in China (REUTERS/N. H. Guan)

从左至右：姆努欣、莱特希泽、刘鹤

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中国四月出口同比增长3.5%，为今年新冠疫情爆发后首次转正。然而专家还不敢太乐观，因为疫情对全球经济的冲击可能在未来几个月才会逐渐会反映在中国的贸易数字上。 (07.05.2020)

特朗普5月4日公开表示，如果中国没有履行第一阶段贸协承诺，购买足够的美国商品，协议将遭终止。这也等于双年长达两年的谈判努力可能回到原点。中方则没有正面回应。 (07.05.2020)

美国经济受到疫情严重影响，期望中国可以履行一月初在第一阶段贸易协议中的购买承诺。与此同时，美国也正在着手进行新的国安调查，可能将对中国钢铁加征新关税。 (05.05.2020)

美国是全球新冠疫情最严重的国家，其新冠病亡人数于周四(4月30日)突破6万人，确诊人数超过百万。特朗普的执政遭到质疑，因此他严肃思考如何报复他心中的始作俑者－中国。 (01.05.2020)

在新冠疫情肆虐美国之际，皮尤研究中心的一个调研结果显示，美国人对中国负面观感的比例创下历史新高。尽管如此，负责该调研的研究员分析，美国人对中国的负面观感，并未因新冠疫情而明显提升。 (22.04.2020)

（德国之声中文网）尽管美中关系因为新冠疫情陷入紧张，双方仍希望落实第一阶段经贸协议。美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）和美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）本周五（5月8日）与中国国务院副总理刘鹤互通电话。美方在谈话后表示，双方在通话中谈及第一阶段经济贸易协议的执行情况。

美国贸易代表办公室（USTR）与美国财政部发表联合声明称："双方一致同意，在推动协议取得成功所必须的政府基础架构上，已经取得良好进展。美中也一致认为，尽管目前全球面临卫生紧急状况，两国都完全期待及时履行协议中所规定的义务。"

中国官方媒体新华社报道称："双方表示应加强宏观经济和公共卫生合作，努力为中美第一阶段经贸协议的落实创造有利氛围和条件，推动取得积极成效。"报道也指出，中美同意"保持沟通协调"。

据信此次通话是美中签订协议后，官方首次针对协议进行谈话。而当前的新冠疫情正激化双边的矛盾。上周美国总统特朗普曾扬言对中国实施惩罚性关税。他声称有证据显示新冠病毒与一间戒备森严的武汉实验室有关联，而新冠病毒最早便是在武汉出现。中国则驳斥了特朗普的说法。

美中今年一月签订第一阶段经贸协议，这份协议自2月14日开始生效。根据协议，中国必须扩大进口价值2000亿美元的商品。但新冠病毒爆发后重创全球贸易。美国指责中国掩盖疫情，引起中国外交官员的强烈反弹。这场围绕新冠病毒争端可能再次引爆美中贸易冲突。

与此同时，分析家也质疑中国是否能兑现协议中的承诺。自新冠疫情爆发后，中国今年初的经济活动陷入停摆，而复工后经济复苏缓慢，国内消费尚未回弹至疫情前的水平。

Fahnen von USA und China auf gebrochenem Glas, Handelskrieg (picture-alliance/C. Ohde)

经济学人智库（Economist Intelligence Unit）分析师马志昂（Nick Marro）表示，从美国出口的货物仍远低于协定中所承诺的购买水平。他指出，新冠疫情打乱了太平洋两端的供需链，突显出协定的存续面临风险。

虽然中国四月份出口同比增长3.5%，但经济学家认为，迄今的增长是来自医疗用品出口以及缓慢复苏后积压已久的订单出货，不太可能持续增长。

而美国财长姆努钦本周已表示，如果中国不遵守美中第一阶段经贸协议中的承诺将面临"非常严重的后果"。

张筠青/达扬/（德新社、法新社）

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