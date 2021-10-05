美中贸易代表通话 就双边经贸关系“坦诚交流”

美国贸易代表戴琪与中国国务院副总理刘鹤通话，就华盛顿认为不公平的中国商业行为进行讨论。这是中美首席贸易谈判代表自双边关系在特朗普任内受损后第二次对话。
（德国之声中文网）美国贸易代表戴琪和中国国务院副总理刘鹤10月9日举行视频通话。美国贸易代表办公室（USTR）发布声明称，在两人的"坦诚交流"下，戴琪和刘鹤承认双边关系的重要性，不仅对美中也对全球经济具有影响力。
中国商务部则在声明中表示，"双方进行了务实、坦诚、建设性的交流"，双方就中美经贸协议的实施情况交换了意见，表达了各自的核心关切，同意通过协商解决彼此合理关切。此外，中方就取消加征关税和制裁进行了交涉，就中国经济发展模式、产业政策等问题阐明了立场。
中国商务部还表示，双方同意本着平等和相互尊重的态度继续沟通，为两国经贸关系健康发展和世界经济复苏创造良好条件。
一名不愿具名的美国贸易代表办公室官员透露，此次的讨论是"美国和中国致力于建立一个负责任的贸易关系的机会"。
戴琪在通话中强调美国对"损害美国工人、农民和企业的中国国家主导、非市场政策和做法"的关切。
拜登政府认为，中国对本国公司的大量国家补贴、知识产权盗窃和其他因素，在贸易中造成严重不公平竞争环境。美国前任总统特朗普指控中国不公平的贸易行为，并在2018年对价值3700亿美元的中国产品征收关税。但许多美国企业批评征收关税的做法推高了成本，进口商首当其冲。
2020年初，美中达成第一阶段贸易协议，持续三年的贸易战停火。内容中，除了承诺增加购买量，中国还同意放宽其金融服务部门的壁垒和农业生物技术法规，并采取措施保护美国的知识产权。但在美国人看来，中国并未充分履行协议。协议中的一个关键点是中国承诺在2021年底前，在2017年的基础上加购2000亿美元美国商品，包括石油及天然气（500亿）、工业产品（800亿）和农产品（320亿）。
今年一月就任的美国总统拜登指示戴琪对美国对华贸易战略以及特朗普发起的关税进行全面审查。
戴琪本周宣布启动"有针对性的关税排除程序"，对那些除了中国没有替代供应方案的美国企业"逐案"给与豁免。而戴琪提出的战略显示，拜登打算暂时维持惩罚性关税。
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美国贸易代表办公室表示，将就排除对华关税问题征询公众意见，从10月12日到12月1日听取公众评论，USTR将权衡豁免对于就业、供应链和对话整体政策等因素的影响。
本周五，戴琪重申拜登奉行最符合美国利益政策的目标。
在与刘鹤通话前，戴琪办公室曾表示，戴琪视此次的通话为一次测试，以观察这种双边接触是否能帮助达成美国想要的目标。
（法新社、路透社、德新社）
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