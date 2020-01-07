美中贸协签署在即　专家看坏未来谈判

（德国之声中文网）美国财政部长姆努钦周日(1月12日)表示，美中第一阶段贸易协议翻译过程虽然漫长，但协议中的承诺没有改变。文件将在华盛顿签署后于本周公布。

他在福克斯新闻频道上说：「协议在翻译中没有改变。我不知道谣言是从哪来的。」他强调翻译只是技术问题，也说全文将在本周签署协议时发布，内容包括英文版本。

姆努钦表示，协议已经在12月13日达成。美国要求中国每年购买价值4百到5百亿美元的美国农产品，并在两年内购买总计2千亿美元的美国商品。不过到目前为止，北京尚未确认这些购买承诺，美国农业界也传出质疑。

他也说：「这是我们第一次与中国就技术问题，农业问题、金融服务和采购达成全面协议。」他称协议中有真正可行的执行机制，也说美国总统特朗普取得重大胜利。

白宫方面则表示，该协议包括改善北京对外国公司技术转让的要求，以及进入中国市场提供金融服务的机会。

然而３名知情的中国官员上周告诉路透社，中国官员一直很谨慎，没有公开讨论第一阶段交易的细节。主因是华盛顿在过去的谈判中多次改变立场。

美中周三即将签署的贸易协议暂时让18个月以来的贸易战稍微降温。不过特朗普政府目前仍对每年约3700亿美元的中国进口商品徴收关税。

许多棘手问题预计要在第二阶段谈判中解决，包括北京对中国国有企业的巨额补贴，以及对于数位贸易限制和网络安全问题。

专家怎么看

无论如何，中美贸易战休兵至少能让市场鬆一口气。2018年和2019年中美贸易衝突不断，双方互相威胁和徴收关税。现在情势稍缓，不确定性降低，除了消费市场复苏，企业也可能继续进行先前搁置的投资。这些都使美国经济得以恢复增长，对特朗普的连任之路有帮助。

外交关系委员会贸易政策专家奥尔登 （Edward Alden）说：「中美之间的棘手问题仍然悬而未决。」但他承认：「就政治上来说，特朗普确实做得很好。」

他说，特朗普可以吹嘘「对中国强硬」，并且「在技术上已经达成协议」。这对于要竞选连任的特朗普来说有利，可以拿来说成是兑现2016年对选民承诺。

虽然中国经济显着放缓其中一个原因是贸易战，但美国制造业和农民也遭受了损失。为了减轻农业部门的损失，特朗普政府在2018年和2019年向农民提供总计280亿美元的援助。奥尔登认为，中国新的采购承诺不太可能弥补已经造成的损害。

康乃尔大学贸易政策教授，中国问题专家普拉萨德（Eswar Prasad）说，这个协议令人「喜忧参半」，而且已让美国付出代价。他说：「虽然中国和其他美国贸易伙伴对特朗普有一些让步，但过程已对美国经济造成巨大损失。」他认为，美国作为可信赖和可靠的贸易伙伴的国际地位已被削弱。

特朗普发动关税战的主要目标之一是减少美国的贸易赤字，并杜绝不公平的贸易做法，但贸易专家怀疑，华盛顿能否让北京实现重大的结构性变革。

普拉萨德说，中国不太可能向美国屈服，例如按照美国要求大幅减少国家对公司的补贴。上海中欧国际工商学院（CEIBS）经济学和金融学教授许斌表示，双方可以宣布达成「可接受的」一项协议，但称不上是胜利。

夏立民/罗法（路透社、法新社）