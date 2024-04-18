美中貿易戰再起？北京批301調查「一錯再錯」

（德國之聲中文網）美國貿易代表辦公室週三（4月17日）宣布啟動對中國的海事、物流與造船業的調查，引發中國政府「強烈不滿」。中國商務部的聲明批評，「美方申請書中充斥大量不實指責」、「曲解正常貿易投資活動」，且「將自身產業問題歸咎於中國」。

中方主張，「中國產業的發展，是企業技術創新和積極參與市場競爭的結果」；相較之下，美國造船業「因過度保護，在多年就已失去競爭優勢」。

在中方看來，美國也有提供「歧視性補貼」給本土產業；如今又「出於國內政治需要」而調查中國產業，再度對中國啟動「301調查」，此舉是「一錯再錯」，中方將「採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益」。

據美國貿易代表辦公室新聞稿，此次「301調查」來自於5個全國性的工會今年3月提出聯合申訴，申訴內容指控中國政府長期透過「不公平、非市場性」的政策與措施，企圖在造船等產業佔據主導地位。

對此，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）承諾會「全面徹查」，美方也已要求與中國政府就此磋商；接下來，美國貿易代表辦公室還將舉辦公聽會，並蒐集公眾意見。

戴琪：美國應「果斷」行動

事實上，2018年至2019年美中「貿易戰」的重要導火線，便是川普政府依照1974年的《貿易法》301條款，對中國展開所謂的「301調查」；當時美國以此陸續對大批中國進口的產品加徵關稅，中國也多次反擊。

如今美國政府的一系列舉措，引發外界擔憂「貿易戰」可能再起。17日，戴琪出席美國參院財政委員會聽證會，闡述拜登政府的貿易政策。她表示，美國會繼續與「理念相近」的盟友合作，對抗中國的「不公平貿易行為」。

「我們看到，中國政府在許多領域製造依賴性、脆弱性，傷害美國的勞工與企業，對我們的供應鏈造成真正的風險。」戴琪重申近期歐美廣泛的憂慮，認為中國政府大量補貼電動車等新能源產業，恐怕導致「產能過剩」並嚴重衝擊他國產業。

戴琪表示：「我們必須及早、果斷行動……我們希望追求的是公平競爭環境，因為現在並不公平。」她說，美國除了依301條款調查中國造船業，也持續在審查川普時期延續至今的對華關稅。

拜登否認「貿易戰」再起

與此同時，美國總統拜登17日出席賓州匹茲堡的造勢場合，對工會成員發表演說。匹茲堡有「鋼都」之稱，拜登在這裡強調要保護當地鋼鐵產業，並把砲口指向中國政府的補貼政策。

「因為中國鋼鐵企業產量比自身需求多得多，最後就把多出來的鋼鐵傾銷到國際市場，價格低到不公平……中國鋼鐵企業不用擔心賺錢的問題，因為他們有中國政府的大力補貼。」

拜登批評中國「仇外」，並說對方「不是在競爭，而是在作弊」，還呼籲戴琪，如果301調查發現中國確實有不當的競爭行為，美國就應該把對中國鋼鐵與鋁的關稅提高為三倍。目前美國對中國的鋼鐵關稅為川普時期設下的7.5%。

此外，拜登也提及近年美國以國安為由對中國進行高科技出口管制。他說，中國國家主席習近平曾問他為什麼這麼做，他回應：「因為你會把科技全用在錯誤的用途上，所以我們不會給你這些先進晶片。」

儘管如此，拜登重申他尋求的不是與中國「搏鬥」，而是「公平競爭」。他堅稱，美國並不打算與中國展開又一場「貿易戰」，也不擔心會因為鋼鐵關稅，而傷害他跟習近平的關係。

法新社分析指，雖然拜登與川普在稅務、墮胎等政策差異巨大，但在貿易方面益發趨向保護主義，許多政策元素跟川普的「美國優先」方針相呼應。不過，拜登也大量投資基礎建設、綠色能源計劃，盼能促使鋼鐵等重要製造業生產回流美國。

美聯社引述白宮國家經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）說法：「（拜登）總統明白我們必須投資美國製造業，但同時也必須保護這些投資，保護工人不受到來自中國產能過剩的不公平進口產品衝擊。」

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 301调查 此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 为摩擦降温 两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，同美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 钢铝关税 3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，但此后未能再次延长。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 博鳌论坛 4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。6月7日，美国商务部表示，中兴通讯已同意支付10亿美元的罚款，外加交由第三方保管的4亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 刘鹤再度赴美 5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 暂停互相加征关税 谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 700亿换暂停关税？ 6月6日，纽约时报引述消息人士称，此前一周美国商务部长罗斯与中国经济顾问刘鹤在北京会晤时，中国提出在协议开始执行的第一年里，向美国购买近700亿美元的能源、农业和制造业产品，前提是特朗普政府暂停对中国商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿，“中国制造2025” 6月15日，美国公布对500亿美元中国产品征收关税的清单。据路透社报道，加征关税将分为两步，第一步是今年4月公布的加税产品清单中的818个产品，价值约340亿美元，从7月6日开始实行。第二步是新提出的284个中国产品，价值约160亿美元。这部分产品被认为受益于包括“中国制造2025”在内的中国工业补贴计划。这部分产品将在发布公告征求意见后生效。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中国宣布对等措施 6月16日，中国商务部宣布，将对美国大豆等农产品、汽车、水产品等加征关税，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元，将从2018年7月6日起生效。同时，中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税，涉及金额约160亿美元，最终措施及生效时间另行公告。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 威胁2000亿 6月18日，特朗普称政府正在预备对另外2000亿美元的中国产品加征10%的关税。他在声明中称，中国显然没有意图改变有关获取美国知识产权和技术的不公平做法。“如果中国不改变这些做法，并且坚持实行它所宣布的加征关税措施，那么，（美国）这些关税就将落实。”6月19日，中国商务部回应，称之为“极限施压和讹诈”，“如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 改变限制投资计划；7月6日在即 6月27日，特朗普政府收回了一项对中国在美投资实行更严格限制的计划，取而代之的是，支持国会扩大美国外国投资委员会（Cfius）的权力。该机构负责审查外国投资是否对美国国家安全构成威胁。5月底，特朗普政府曾承诺将在6月底以前公布限制投资的规定。与此同时，7月6日将是一个关键的日子。这一天是美国和中国宣布将实施各自500亿美元加征关税措施的日期。 作者: 苗子(综合报道)



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