美中谈判近尾声 现场照片透玄机

（德国之声中文网）美中谈判代表团在北京商务部内举行会议，媒体迄今为止并未获得入场拍摄的允许。但香港南华早报周日发布两张据传是有人泄露到网上的现场照片，其中一张显示刘鹤出现在会场，并受到美方代表的鼓掌欢迎。该报称，这些照片的真实性已经得到确认。
刘鹤被外界称为制定中国经济政策的重要人物，也被视为中国领导人习近平的得力助手和最为重要的经济智囊之一。
刘鹤现身表善意？
与刘鹤同时出现在照片上的还有中国商务部部长钟山和副部长王受文。两人也曾参加去年12月1日习近平与特朗普在阿根廷布宜诺斯艾利斯的会晤。正是在当时会晤期间，美中达成"关税战停火协议"，同意在三个月内通过谈判解决彼此之间的贸易争端。
与美方早早宣布副贸易代表格里什率团参加谈判不同，中国方面此前一直没有透露具体由哪些官员出席本轮会谈。
本次美中谈判的层级为副部长级，而官居副总理的刘鹤现身会场，被解读为中方释出的善意，试图以此体现对于本次会谈的高度重视，愿意与华盛顿达成协议。
中国人民大学美国问题专家时殷弘对南华早报表示，面对经济下行的压力，中国更有意愿达成协议，而且美方提出的一些要求其实也符合中国自身经济改革的需要。
中国独立智库机构天则研究所所长盛洪在本轮会谈开始之前接受德国之声采访时，也表达过类似观点。他认为，按照美国提出的"公平贸易"方向走，比如取消对于国企的补贴，开放网络等，从长期而言对中国有利。
对于"中国经济形势不佳，因此更有意愿达成协议"的说法，中国外交部发言人陆慷也作出回应。他在周一的例行发布会上表示，中美双方都同意按照两国元首会晤达成的重要共识，就如何解决中美经贸分歧开展积极和建设性的磋商和对话。
"至于磋商的动因是不是因为中国的经济情况，我们从一开始就认为，中美经贸摩擦对双方和世界经济都不利。中方有诚意在相互尊重、平等互利以及对等的基础上，同美方解决好两国之间的经贸摩擦。"
陆慷同时强调，中国的发展有足够的韧劲和巨大的潜力，"我们对中国经济长期向好的基本面有坚定的信心。"
在另一幅流出的照片中可见中方出席会谈的代表团人数至少有100人左右，是美方人数的两倍。参与会谈的双方官员数量比去年在北京和华盛顿的谈判人数大大增加。
除了格里什之外，美方与会代表还包括美国贸易代表办公室（USTR）首席农业谈判代表陶德（Gregg Doud），农业部主管贸易及外国农业事务的副部长麦克金尼（Ted McKinney）以及财政部负责国际事务的副部长马尔帕斯（David Malpass）。
除了刘鹤到场的"超规格待遇"之外，中国似乎还在贸易方面作出一些积极举动来回应美方的要求。在周一会谈开始当天，中国买家在芝加哥期货市场内再次购买美国大豆。这是去年12月中国恢复从美国进口大豆以来的第三次出手。不过，迄今为止中国购买的大豆数量仅为500万吨，不到此前一年进口总数的20%。
美方表示乐观
中方通过种种方式释出的善意是否会得到美国的认可？至少从对外表态来看，美国官员对于谈判前景颇为乐观。美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）接受CNBC采访时表示，认为中美可以达成彼此均能接受的涉及所有核心议题的贸易协议。但他也指出，最为直接的一些贸易议题是最容易解决的，而如何贯彻执行以及结构性改革会更具挑战性，这其中便包括知识产权及市场准入问题。
美国国务卿蓬佩奥在接受CNBC采访时则表示："我也希望我们能够在其他那些中国行为不符合我们预期的领域取得进展，比如他们造成实质影响的网络活动，比如窃取知识产权的问题，这对美国商界造成损害。"
德国不敢掉以轻心
作为出口大国，德国也高度关注中美之间的贸易谈判进程。德国工商总会主席史伟哲（Eric Schweitzer）对媒体表示，美中就贸易争端展开谈判让人看到"微弱的光明"。不过他同时指出，"现在就认为可以轻松地喘口气，显然是为时过早"。他表示，尤为重要的是，美中达成的妥协方案不能以欧洲受损作为代价。
德国企业在美国和中国均雇佣约100万名员工。"这些企业的许多产品都在太平洋之间交易"。世界两大经济体去年以来的关税战因此让德国企业也深受其害。
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大国较量 中美贸易战大事记
301调查
此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。
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为摩擦降温
2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。
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钢铝关税
2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。
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500亿清单
3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。
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美国大豆
作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。
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博鳌论坛
2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。
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中兴，中兴
4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。
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刘鹤再度赴美
2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。
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暂停互相加征关税
谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。
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500亿+投资限制
5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。
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特朗普再度加码至两千亿
2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。
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中国立即回击
中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”
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习近平呼吁“自力更生”
2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”
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中美关系全面降温
贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。
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美国商界质疑特朗普的关税政策
越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”
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峰回路转 柳暗花明？
2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在明年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?
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华为事件 全球震荡
但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。
作者: 苗子