美中谈判近尾声 现场照片透玄机

（德国之声中文网）美中谈判代表团在北京商务部内举行会议，媒体迄今为止并未获得入场拍摄的允许。但香港南华早报周日发布两张据传是有人泄露到网上的现场照片，其中一张显示刘鹤出现在会场，并受到美方代表的鼓掌欢迎。该报称，这些照片的真实性已经得到确认。

刘鹤被外界称为制定中国经济政策的重要人物，也被视为中国领导人习近平的得力助手和最为重要的经济智囊之一。

刘鹤现身表善意？

与刘鹤同时出现在照片上的还有中国商务部部长钟山和副部长王受文。两人也曾参加去年12月1日习近平与特朗普在阿根廷布宜诺斯艾利斯的会晤。正是在当时会晤期间，美中达成"关税战停火协议"，同意在三个月内通过谈判解决彼此之间的贸易争端。

与美方早早宣布副贸易代表格里什率团参加谈判不同，中国方面此前一直没有透露具体由哪些官员出席本轮会谈。

本次美中谈判的层级为副部长级，而官居副总理的刘鹤现身会场，被解读为中方释出的善意，试图以此体现对于本次会谈的高度重视，愿意与华盛顿达成协议。

中国人民大学美国问题专家时殷弘对南华早报表示，面对经济下行的压力，中国更有意愿达成协议，而且美方提出的一些要求其实也符合中国自身经济改革的需要。

中国独立智库机构天则研究所所长盛洪在本轮会谈开始之前接受德国之声采访时，也表达过类似观点。他认为，按照美国提出的"公平贸易"方向走，比如取消对于国企的补贴，开放网络等，从长期而言对中国有利。

对于"中国经济形势不佳，因此更有意愿达成协议"的说法，中国外交部发言人陆慷也作出回应。他在周一的例行发布会上表示，中美双方都同意按照两国元首会晤达成的重要共识，就如何解决中美经贸分歧开展积极和建设性的磋商和对话。

"至于磋商的动因是不是因为中国的经济情况，我们从一开始就认为，中美经贸摩擦对双方和世界经济都不利。中方有诚意在相互尊重、平等互利以及对等的基础上，同美方解决好两国之间的经贸摩擦。"

陆慷同时强调，中国的发展有足够的韧劲和巨大的潜力，"我们对中国经济长期向好的基本面有坚定的信心。"

在另一幅流出的照片中可见中方出席会谈的代表团人数至少有100人左右，是美方人数的两倍。参与会谈的双方官员数量比去年在北京和华盛顿的谈判人数大大增加。

除了格里什之外，美方与会代表还包括美国贸易代表办公室（USTR）首席农业谈判代表陶德（Gregg Doud），农业部主管贸易及外国农业事务的副部长麦克金尼（Ted McKinney）以及财政部负责国际事务的副部长马尔帕斯（David Malpass）。

除了刘鹤到场的"超规格待遇"之外，中国似乎还在贸易方面作出一些积极举动来回应美方的要求。在周一会谈开始当天，中国买家在芝加哥期货市场内再次购买美国大豆。这是去年12月中国恢复从美国进口大豆以来的第三次出手。不过，迄今为止中国购买的大豆数量仅为500万吨，不到此前一年进口总数的20%。

美方表示乐观

中方通过种种方式释出的善意是否会得到美国的认可？至少从对外表态来看，美国官员对于谈判前景颇为乐观。美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）接受CNBC采访时表示，认为中美可以达成彼此均能接受的涉及所有核心议题的贸易协议。但他也指出，最为直接的一些贸易议题是最容易解决的，而如何贯彻执行以及结构性改革会更具挑战性，这其中便包括知识产权及市场准入问题。

美国国务卿蓬佩奥在接受CNBC采访时则表示："我也希望我们能够在其他那些中国行为不符合我们预期的领域取得进展，比如他们造成实质影响的网络活动，比如窃取知识产权的问题，这对美国商界造成损害。"

德国不敢掉以轻心

作为出口大国，德国也高度关注中美之间的贸易谈判进程。德国工商总会主席史伟哲（Eric Schweitzer）对媒体表示，美中就贸易争端展开谈判让人看到"微弱的光明"。不过他同时指出，"现在就认为可以轻松地喘口气，显然是为时过早"。他表示，尤为重要的是，美中达成的妥协方案不能以欧洲受损作为代价。

德国企业在美国和中国均雇佣约100万名员工。"这些企业的许多产品都在太平洋之间交易"。世界两大经济体去年以来的关税战因此让德国企业也深受其害。