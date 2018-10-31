美中谈判前夕 华府再出招徵税

(德国之声中文网) 美国商务部11月7日宣佈，向中国铝合金板产品开徵反倾销及反补贴关税，税率介乎96.3%至176.2%。这是自1985年美国政府启动双反调查以来，第一次作出徵税的裁决。

商务部长罗斯 (Wilbur Ross) 在声明中表示﹕「我们会继续在美国法律框架下，尽一切所能限制倾销和补贴产品流入美国。」商务部指，中国去年向美国进口的铝合金板价值9亿美元，这些材料主要用于基础建设、交通、房产、电子产品等。

美国铝业投诉中国以低价和不公平手法销售铝合金板，令中国进口产品在过去10年间暴增75倍，招致美国业界直接损失。特朗普政府因应业界要求，今年初开始对中国展开调查。最初建议的税率为198.4%至280.46%，但最终裁定的水平明显降低。

杨洁篪：不衝突不对抗

正在访美的中共中央政治局委员杨洁篪，11月7在白宫会见美国国家安全顾问博尔顿。中国外交部發佈会面消息，指即将举行的美中外交安全对话会为「特习会」铺路。

杨洁篪表示美中经贸关係本质是互利共赢，希望以平等互利的谈判寻求解决之道。他说﹕「战略互信是事关中美关系长远發展的根本性问题。中国的经济发展和美国的经济繁荣互为机遇。中方致力于同美方一道，努力实现不衝突不对抗、相互尊重、合作共赢。」他也强调台湾是两国关係最敏感的核心问题，呼吁美方妥善处理。

声明亦引述博尔顿称，特朗普十分期望会见习近平。「美方也愿同中方就双边关系和重大国际地区问题加强沟通与合作，推动取得更多进展和成果。」中方声明强调双方要「按照两国元首达成的重要共识」，妥善管控分歧，精心做好准备工作，确保阿根廷「特习会」取得积极成果。

借題批中国製造2025

虽然民主党重新掌控众议院，令特朗普馀下任期施政受阻。但分析相信在对华贸易路线上，民主党和共和党分歧不大，美中贸易争端大局未必因此受影响。

在白宫记者会上，特朗普被问及如何缓和国内对话时借题發挥，再次在贸易议题上邀功﹕「我们已经非常成功，中国已经大幅衰退。」

他点名批评中国製造2025计划﹕「我对中国说，那令人感到羞辱。那将会吞併世界经济，但我告诉你它不会发生。」他说，向中国徵税为美国库房带来数以百万美元收入，华府将会尝试与北京达成协议。

李芊/杨威廉 (路透社、美联社等)