 美中谈判前夕 华府再出招徵税 | 经济纵横 | DW | 08.11.2018

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经济纵横

美中谈判前夕 华府再出招徵税

中期选举失利，共和党士气受挫，但似乎无减特朗普对中国的战意。就在选举结果出炉的同一天，美方宣布开徵新关税，是否在本月两场高层会談前夕的下马威？

China Fabrik in Anhui - Aluminium (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

经过大半年调查，美国决定向中国铝合金板徵收96.3%至176.2%反倾销关税。图为中国安徽一家铝业工厂。

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霍加尔（Gary Hougar）是宾夕法尼亚州的一位农场主。美国总统特朗普发动的对华贸易战使他生意受创。然而，他会再度将自己的一票投给共和党人。 (05.11.2018)

今年年初，美国总统在多个阵线作出贸易战之势，对包括盟友在内的多个国家和地区征收钢铝关税，由此在世界各地引发对美国实行贸易保护主义的担忧。如今，这些国家与美国的贸易冲突怎么样了？ (19.09.2018)

特朗普再次“炮轰”他国的不公平贸易行为，宣布将在下周对钢和铝施加惩罚性关税。世界最大的钢和铝生产国正是中国。这会引发新一轮贸易战吗？ (02.03.2018)

(德国之声中文网) 美国商务部11月7日宣佈，向中国铝合金板产品开徵反倾销及反补贴关税，税率介乎96.3%至176.2%。这是自1985年美国政府启动双反调查以来，第一次作出徵税的裁决。

商务部长罗斯 (Wilbur Ross) 在声明中表示﹕「我们会继续在美国法律框架下，尽一切所能限制倾销和补贴产品流入美国。」商务部指，中国去年向美国进口的铝合金板价值9亿美元，这些材料主要用于基础建设、交通、房产、电子产品等。

美国铝业投诉中国以低价和不公平手法销售铝合金板，令中国进口产品在过去10年间暴增75倍，招致美国业界直接损失。特朗普政府因应业界要求，今年初开始对中国展开调查。最初建议的税率为198.4%至280.46%，但最终裁定的水平明显降低。

China USA Donald Trump & Xi Jinping | Große Halle des Volkes (Reuters/D. Sagolj)

杨洁篪：不衝突不对抗

正在访美的中共中央政治局委员杨洁篪，11月7在白宫会见美国国家安全顾问博尔顿。中国外交部發佈会面消息，指即将举行的美中外交安全对话会为「特习会」铺路。

杨洁篪表示美中经贸关係本质是互利共赢，希望以平等互利的谈判寻求解决之道。他说﹕「战略互信是事关中美关系长远發展的根本性问题。中国的经济发展和美国的经济繁荣互为机遇。中方致力于同美方一道，努力实现不衝突不对抗、相互尊重、合作共赢。」他也强调台湾是两国关係最敏感的核心问题，呼吁美方妥善处理。

声明亦引述博尔顿称，特朗普十分期望会见习近平。「美方也愿同中方就双边关系和重大国际地区问题加强沟通与合作，推动取得更多进展和成果。」中方声明强调双方要「按照两国元首达成的重要共识」，妥善管控分歧，精心做好准备工作，确保阿根廷「特习会」取得积极成果。

Yang Jiechi (Getty Images/F. Li)

一度延期的美中外交安全对话于11月9日举行，中国由中央外事委员会办公室主任杨洁篪代表出席，预计会敲定中美元首谈判细节。

借題批中国製造2025

虽然民主党重新掌控众议院，令特朗普馀下任期施政受阻。但分析相信在对华贸易路线上，民主党和共和党分歧不大，美中贸易争端大局未必因此受影响。

在白宫记者会上，特朗普被问及如何缓和国内对话时借题發挥，再次在贸易议题上邀功﹕「我们已经非常成功，中国已经大幅衰退。」

他点名批评中国製造2025计划﹕「我对中国说，那令人感到羞辱。那将会吞併世界经济，但我告诉你它不会发生。」他说，向中国徵税为美国库房带来数以百万美元收入，华府将会尝试与北京达成协议。

李芊/杨威廉 (路透社、美联社等)

  • USA Washington - Robert Lighthizer nach Amtseinführung (Reuters/K. Lamarque)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    301调查

    此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

  • China Nationaler Volkskongress Liu He (Reuters/J. Lee)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    为摩擦降温

    两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，同美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

  • Symbolbild Stahl (AFP/Getty Images)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    钢铝关税

    3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，但此后未能再次延长。

  • USA Washington - Donald Trump verhängt Strafzölle gegen China (Reuters/J. Ernst)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    500亿清单

    3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

  • Nahrungsmittel Herstellung Gesundheit (picture-alliance/dpa)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    美国大豆

    作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

  • China Boao-Forum (picture-alliance/Xinhua/Li Xueren)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    博鳌论坛

    4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

  • Spanien ZTE auf dem Mobile World Congress in Barcelona (Getty Images/AFP/L. Gene)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    中兴，中兴

    4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。6月7日，美国商务部表示，中兴通讯已同意支付10亿美元的罚款，外加交由第三方保管的4亿美元。

  • Stellvertretender Ministerpräsident der Volksrepublik China Liu He (picture-alliance/Xinhua News Agency)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    刘鹤再度赴美

    5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

  • USA Steven Mnuchin, Finanzminister (Reuters/A.P. Bernstein)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    暂停互相加征关税

    谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

  • USA Washington Donald Trump auf dem Weg nach Nashville (picture-alliance/MediaPunch/CNP/C. Kleponis)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    500亿+投资限制

    5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

  • China | Chinas Stellvertrender Minsterpräsident He trifft US-Handelsminister Ross (Reuters)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    700亿换暂停关税？

    6月6日，纽约时报引述消息人士称，此前一周美国商务部长罗斯与中国经济顾问刘鹤在北京会晤时，中国提出在协议开始执行的第一年里，向美国购买近700亿美元的能源、农业和制造业产品，前提是特朗普政府暂停对中国商品加征关税。

  • Symbobild Made in China 2025 (Reuters/Stringer)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    500亿，“中国制造2025”

    6月15日，美国公布对500亿美元中国产品征收关税的清单。据路透社报道，加征关税将分为两步，第一步是今年4月公布的加税产品清单中的818个产品，价值约340亿美元，从7月6日开始实行。第二步是新提出的284个中国产品，价值约160亿美元。这部分产品被认为受益于包括“中国制造2025”在内的中国工业补贴计划。这部分产品将在发布公告征求意见后生效。

  • China US-Produkte im Supermarkt (picture alliance/AP Photo/Andy Wong)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    中国宣布对等措施

    6月16日，中国商务部宣布，将对美国大豆等农产品、汽车、水产品等加征关税，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元，将从2018年7月6日起生效。同时，中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税，涉及金额约160亿美元，最终措施及生效时间另行公告。

  • USA Kabinetttreffen mit Trump | Immigration (Reuters/L. Millis)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    威胁2000亿

    6月18日，特朗普称政府正在预备对另外2000亿美元的中国产品加征10%的关税。他在声明中称，中国显然没有意图改变有关获取美国知识产权和技术的不公平做法。“如果中国不改变这些做法，并且坚持实行它所宣布的加征关税措施，那么，（美国）这些关税就将落实。”6月19日，中国商务部回应，称之为“极限施压和讹诈”，“如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制”。

  • US-Kongress Washington Außenansicht US-Fahne (dpa)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    改变限制投资计划；7月6日在即

    6月27日，特朗普政府收回了一项对中国在美投资实行更严格限制的计划，取而代之的是，支持国会扩大美国外国投资委员会（Cfius）的权力。该机构负责审查外国投资是否对美国国家安全构成威胁。5月底，特朗普政府曾承诺将在6月底以前公布限制投资的规定。与此同时，7月6日将是一个关键的日子。这一天是美国和中国宣布将实施各自500亿美元加征关税措施的日期。

    作者: 苗子(综合报道)


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301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

美中“贸易战”将在7月6日迎来一个关键的日子。两国此前都将各自加征数百亿美元关税的生效日期定在了这一天。这一路是怎么走过来的？德国之声带您详细回顾。 (05.07.2018)  

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