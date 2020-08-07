美中记者签证战 战火殃及驻港记者

（德国之声中文网）美中对抗持续升级的同时，两国记者陷入尴尬艰难的处境。美国在5月初将中国驻美记者签证停留期限制在90天，每三个月便需要申请延期。本周四（8月6日）是中国驻美记者的签证到期日。

中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上表示，有关中方记者均已向美国提交签证延期申请，但截至周四尚无人获得明确回复。本周五，汪文斌再次批评美国"不断升级对中国媒体的打压行动"，给中国媒体"正常工作报道造成极大干扰和不变"。他呼吁美国"立即纠正错误，停止对中国媒体和记者的政治歧视和无理打压"，并威胁说，"如果美方一意孤行，错上加错，中方只能被迫做出必要和正当反应，坚定维护自身的正当权益"。汪文斌还强调："中国坚持对外开放的基本国策没有变，也不会变，中方始终欢迎包括美国媒体在内的世界各国媒体依法依规在中国从事采访报道工作，一直并将继续为此提供便利和协助。"

数日前，中国官媒《环球时报》总编胡锡进在微博上指出，数十名中国记者按照美国要求提交延签申请，但没有收到办理签证延期手续的通知，他质疑："美方是要把中国驻美记者全都赶走吗？"胡锡进还表示，"中方肯定不会坐视不理，必定会有正当的回应"。

过去几个月来，龃龉不断的美中两国在新闻领域展开互相报复的行动。特朗普政府三月将5家中国官媒的驻美人员从160人缩减至100人。中国随后便驱逐《纽约时报》、《华尔街日报》和《华盛顿邮报》的3名驻华记者作为反击，其中两人是美国籍，一人为澳大利亚籍。



政治角力 媒体遭殃



今年2月，美国宣布将新华社、中国环球电视网等五家中国官媒列入"外国使团"，6月又将中央电视台、《人民日报》、《环球时报》和中国新闻社也列入此范畴。而北京7月1日则下令，要求美联社等四家美国新闻机构在7日内提交有关其驻华人员和财务运营的细节信息。

根据美国国土安全局5月8日起实施的新规定，中国驻美记者每次签证的期限为90天，到期后可申请延长，每次延期限90天。美方表示，此举是为了抗衡中国"对独立新闻的打压"。

《纽约时报》报道，近几年来，中国给外籍记者的签证期限缩短至一到六个月，目的是迫使新闻机构对报道进行自我审查。过去中国发放给外媒的一般是为期一年可多次往返的签证。

报道指出，在美国进行独立新闻报道的中国记者对于美中纠纷对其工作可能造成的影响感到担忧。美国在华记者同样也表达了忧虑。因为根据美国的新规定，在美国为非中国的外籍媒体工作的中国公民也受到影响。此外，由于美国取消了对香港护照的特殊待遇，香港驻美记者也在受限制的行列。

美中你来我往的角力很可能将波及外媒驻港记者。胡锡进日前就在微博上威胁称："美国在香港还有几百个记者，中美媒体战进一步升级，谁最难受，是明摆着的。"而中国外交部发言人汪文斌本周二也在记者会上表示，"香港特别行政区是中国的一部分。中方针对美方无理打压中国媒体驻美机构被迫做出必要和正当的反应，属于中央政府外交事权。"

打压媒体成 "国际纠纷中的武器"

香港国际记者协会（FCC）注意到，近期有多名外国记者在香港遭遇签证发放延迟的情况，同时对中国政府扬言外国记者可能因美国的举措遭遇报复性措施深感忧虑。该协会周四发表声明，抨击美中将记者签证作为"国际纠纷中的武器"。声明中写道："香港国际记者协会呼吁特朗普政府取消对在美运营的中国媒体的限制，同时敦促香港和中国政府不要针对驻港的美国媒体和记者采取报复行动。"

FCC指出，多家媒体机构都报道了其驻港记者工作签证的发放和延签出现延迟的情况，受到波及的包括不同国籍的记者。该协会指出，在素来保护媒体自由的香港，"这样的延迟极不寻常"。

香港《南华早报》也指出，该报雇有许多持外国护照的员工，近期在申请工作许可或延长签证时也出现延误。

此前在中国的记者签证未获得延长的《纽约时报》驻华记者储百亮（Chris Buckley），其工作签证申请也在香港遭到拒绝。据《纽约时报》报道，今年5月，因签证未获延期，褚百亮不得不离开中国大陆，而香港政府也在7月初拒绝延长其工作许可，并且未给出明确理由。美国保护记者委员会（CPJ）亚洲部专员巴特勒（Steven Butler）批评说，阻拦《纽约时报》记者在香港工作，"违反了赋予香港人民新闻自由的基本承诺"。

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