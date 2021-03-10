美中计划高层会面: 一个解决大范围议题的机会

(德国之声中文网) 白宫周三(3月10日)表示，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）将于3月18日在阿拉斯加与中共中央政治局委员杨洁篪会面，这是拜登政府执政后两国高层首次会晤。次日(3月11日)中国外交部发言人赵立坚在新闻会上确认这项会晤计划.

布林肯10日告诉众议院外交委员会：「这是一个重要的机会，我们可以非常坦率地阐述我们对北京的行动和行为的许多担忧，这些行动和行为正在挑战美国和我们的伙伴和盟友的安全、繁荣和价值观。」

他强调，下周的会晤不会像是美国政府过去定期举行的美中高层对话，这种对话在华盛顿受到越来越多的批评，因为在美国对北京的不满问题上没有取得什么进展。

他说，这次会议不是战略对话的开始，至于后续会议将取决于华盛顿关注事项上的“切实进展和实际成果”。「目前没有打算进行一系列后续的接触。这些接触，如果要进行的话，确实必须基于一个主张，就是我们在与中国有关的问题上看到了切实的进展和成果。」

他还说，将和沙利文与北京“探讨是否还有其他合作途径”。

布林肯还表示，如果中国坚持认为没有侵犯新疆地区维吾尔族穆斯林的人权，就应该让其他国家有机会进入当地。

延伸阅读： 权威学者背书 美智库认定新疆维族遭种族灭绝

白宫新闻秘书莎琪 (Jen Psaki)提到，美国国家安全顾问苏利文 (Jake Sullivan)和中国外交部长王毅也将共同参加会议，并补充说，美国政府将与其盟友团结面对中国。

她在新闻发布会上说：「对我们来说，本届政府与中国官员的首次会晤在美国本土举行，并且在我们与亚洲和欧洲的伙伴和盟友会晤并密切磋商后进行，这一点很重要。」

她指出，这次会晤将是「一个解决大范围议题的机会」，包括两国有严重分歧的各个问题。中国驻华盛顿大使馆目前没有最新回应。

拜登团队中的外交大将国务卿布林肯 (左二)与国安顾问苏利文都将出席与中国高层第一次的会面，拜登本来也将在两国高层会晤前线上出席美日印澳「四方安全对话」首次领导人会议。

美国联合盟友抗中

战略与国际研究中心的亚洲专家葛来仪 (Bonnie Glaser)说，这次会议的时机向北京发出了美国同盟关系强大的信息。她说，讨论的重点可能是中国对香港的政策、对台湾的压力、对维吾尔人的待遇，以及华盛顿认为中国对澳大利亚的经济胁迫。

她强调：「如果中方重复他们在最近的讲话中包含的信息，即美中关系中的问题都是美国造成的，因此球是在美国的场上，那么这次会议就不会有什么积极的结果。」

这次会谈将在布林肯和美国国防部长奥斯汀 (Lloyd Austin)下周访问日本和韩国，以及周五拜登与日本、印度和澳大利亚领导人举行在线峰会之后举行。

美日印澳这个被称为「四方安全对话」(Quad)的联盟举行首次领导人级别会议，被视为美国为加强其在亚洲的外交，以平衡中国日益增长的军事和经济力量所做的努力。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、德新社、美联社)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。