美中要恢复贸易谈判 接下来呢？

（德国之声中文网）路透社本周二（7月9日）援引华盛顿熟悉谈判进展的消息人士和中国贸易的观察人士报道称，大阪的峰会其实并没有为中美双方展开进一步谈判做好必要的准备。今年5月初，美国方面以中方改变之前承诺为由，宣布退出谈判。中方则指责美方提出了触及其底线的要求。之后，中美贸易谈判一直处于停滞状态。

一位美国官员上周对路透社表示，预计双方的贸易谈判将以美方贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）和中国国务院副总理刘鹤通电话的方式重新开启。美国贸易部门的一位发言人曾表示双方将于本周通话，但没有给出进一步细节。

美国企业研究所（AEI）亚洲经济问题与趋势研究常驻学者史剑道（Derek Scissors）向路透社表示："我们观察到中美双方的谈判气氛已经出现了变化…… 这对于市场来说虽然是很好的事情。但政府层面没有透露任何我们该如何打破僵局的信息。"

史剑道曾为特朗普政府的官员提供咨询，他认为中美双方在最近召开的大阪峰会上都达到了他们想要效果--缓和冲突，并避新的关税给双方都带来损害。"他补充说："一方给另一方施加的压力现在有所延缓。我估计这种情况会被拖延数月。"

习近平和特朗普对大阪G20上达成的所谓”共识“ 有不同的解读

G20峰会结果？中美各有解读

路透社报道称，从现在的情况来看，华盛顿和背景看上去对在大阪达成的协议有着各自不同的解读。美国方面曾在峰会过后表示，中国会立即大量购买美国的农产品。但据对谈判情况熟悉的消息人士透露，中方没有做出立即购买美国农产品的承诺。

诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼（Paul R. Krugman）在《纽约时报》发表评论文章，认为特朗普的贸易战会以失败告终。文中，他把中美贸易战于美国当年发动伊拉克战争做比较，称特朗普所说的"贸易战是好事，很容易赢"的表态和当年克·切尼(Dick Cheney)在伊拉克战争前夕预测"事实上，我们会以解放者的身份受到欢迎。"的表态一样"会被用来说明，推动着关键决策的，往往是怎样一种傲慢与无知。"

这位经济学家评述写道：现实是，特朗普并没有赢得贸易战。诚然，他的关税损害了中国和其他国家的经济。但它们也伤害了美国；纽联储(New York Fed)的经济学家估计，最终，物价上涨将让每户家庭平均每年多支付逾1000美元。他指出："我们并不是唯一一个拥有独特文化、历史和身份的国家，不仅有我们才会为自己的独立感到自豪，而且极不愿意做出让人感觉像是屈服于外国欺凌的让步。"

经济诺奖得主："简直是疯了"

他认为，那么多国家里，偏偏认为中国会同意一项显得在向美国屈辱投降的协议，"简直是疯了。"纵观历史，克鲁格曼指出贸易战几乎从来没有明确的胜利者，但它们往往给世界经济留下长期的伤痕。比如1964年，美国对轻型卡车征收关税，试图迫使欧洲购买我们的冷冻鸡肉，但没有成功。55年后，这一关税依然有效。

在这位美国经济学家看来，特朗普的贸易战比过去的贸易战规模大得多，但它们可能会产生同样的结果。他认为："毫无疑问，特朗普将试图把一些微不足道的外国让步夸大成伟大的胜利，但实际结果只会让所有人更加贫穷。与此同时，特朗普对过去贸易协定的随意抨击严重损害了美国的信誉，削弱了国际法治。"

特朗普的贸易战在美国国内本身也有很大争议，这应该是中方清楚的事实和可以加以利用的筹码。特朗普和习近平在大阪会晤后，中国外交部指出习近平曾向特朗普表示"在涉及中国主权和尊严的问题上，中国必须维护自己的核心利益。"一位驻北京的亚洲国家外交官向路透社表示，让中国领导层不能向美国让步的压力很大，在和中国有关官员接触后他认为，中国方面看重的是："不能让最后的贸易协定看上去是美国的胜利。