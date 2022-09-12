 美中、英中科研合作正在脱钩 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.10.2022

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时政风云

美中、英中科研合作正在脱钩

美国多年来有公共资金资助中国的科研机构，以共和党为主的国会议员呼吁停止这类活动；在英国，有中资参与的大学合作项目纷纷叫停。脱钩正在发生。

伦敦帝国理工学院

伦敦帝国理工学院

（德国之声中文网）美国国会审核处（Government Accountability Office）上周四（9月29日）发布一份报告，指出美国公共资金多年来资助中国的大学和研究机构。这份报告写道，在2015年至2021年间，美国政府向中国13个机构提供总共约2890万美元的科研资金。

根据这份报告，美国国防部、疾病控制与预防心（CDC）以及美国国家卫生研究院（NIH）都参与向中国科研部门提供资金的活动。这些资金被用来进行内容广泛的科研，包括监控疾病、研发疫苗以及新药。

其中，美国疾控中心资助中国的份额最大，约占一半（1500万美元），它以与中国实体签署合作协定的形式，重点资助应用科学。美国国家卫生研究院和国防部资助的对象既包括基础科学，也包括应用科学。

这份报告由在众议院共和党团主席斯特凡尼克（Elise Stefanik）以及众议院共和党外交事务委员会中国小组主席麦考尔（Michael McCaul）发起推动。

斯特凡尼克周二（10月4日）接受媒体采访时说，“我将呼吁结束同中共的任何一种伙伴关系，不论是科研，还是发展或者其它什么，不再送上任何一块美元。”

台湾中央广播电台的报道，麦考尔周二发声明对报告出台表示感谢。他表示，发现数千万美元研究合作只是全部情况的一部分。他会继续连同其他议员追踪并阻止每一笔进入中国、且最终落入中共手中的美国政府资金。

麦考尔：阻止美国税金流入中共手中

众议院共和党籍中国小组主席麦考尔：阻止美国税金流入中共手中

中资在英国资助科研也碰壁

在美国议员酝酿要停止资助中国科研的同时，中国资金在西方资助科研的活动也遇到阻碍。据多家媒体报道，中国国企首钢与英国伦敦帝国理工学院（Imperial College London）的联合实验室将在明年年底前关闭。

英国《泰晤士报》报道，首钢向伦敦帝国理工学院总共提供了高达120万英镑联合进行金属研究。报道称，因首钢为中共军方供应钢铁，这笔资金引起了外界关注。

报导说，联合实验室研究用于防撞系统的轻质钢。据悉，首钢从2018至2021年间向帝国理工学院提供了50万到100万英镑的研究资金。今年，首钢又提供了20万英镑。

伦敦帝国理工学院发言人曾告诉外界，所有校方与中国企业的合作都会经过审查，审查定期进行。迄今同中国的合作符合英国国家安全标准。

至于关闭实验室是否因为政府审查后没有继续发放许可，不得而知。《泰晤士报》的报道发表后，校方、首钢以及英国政府负责审查的机构都没有对此置评。

今年9月，据英国《卫报》报道，英国政府拒绝向帝国理工学院发放许可，导致学院不得不在今年底之前关闭中国航天科技和国防公司赞助的两所研究中心。

（综合报道）

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