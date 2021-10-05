 美中苏黎世会晤6小时 拜习线上会年底前登场 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.10.2021

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时政风云

美中苏黎世会晤6小时 拜习线上会年底前登场

在3月于阿拉斯加不欢而散之后，中美最高外交官员沙利文及杨洁篪6日在瑞士苏黎世进行长达6小时的会谈。有美方官员说，这是拜登政府与中国有过「最深入的对话」。

Kombobild Biden und Jinping

在美中外交高层于苏黎世会谈后，美国官员表示年底前有望举行拜习两人的线上峰会。

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两岸局势因中国军机近日频繁「扰台」而更加紧张。拜登在发表此谈话前，华盛顿要求北京停止胁迫台湾，北京则重申反对美国干预。而这次拜登口中的协议是指什么呢?

对于在阿拉斯加落下帷幕的中美高层对话，各界做出谨慎乐观的评价，但是也有分析人士认为，实际进展可能比公众所看到的要好。国际媒体指出与中国之间的竞争对抗将决定拜登外交政策主线。中国社交媒体上则充斥着对中方代表的赞扬叫好。

据知情人士向《南华早报》透露，美国白宫国家安全顾问沙利文和中共政治局委员杨洁篪本周将在瑞士举行会谈。针对美国贸易代表戴琪的对华贸易政策演讲，官媒《环球时报》刊发社评呼吁“考虑用非贸易战胁迫方式与中国共商解决问题”。

（德国之声中文网）美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪6日在瑞士苏黎世会面。会谈后，一位美国资深官员表示，美国总统拜登与中国国家主席习近平「原则上达成协议」，将在年底前举行一场线上峰会。

沙利文和杨洁篪这场闭门会议接续9月10日拜登与习近平的通话，同时也是他们自3月份在阿拉斯加进行激烈言词交锋之后，首次面对面接触。然而，在这场长达6小时的会谈结束后，中国外交部表示，双方此次交流具有建设性，且态度坦诚；路透社则引述美国资深官员说法，称苏黎世会面是「拜登政府与中国有过最深入的对话」。

双方原则上同意在年底前举办中美领导人的线上峰会，白宫发言人莎琪（Jen Psaki）表示，「我们仍在研究（峰会）会如何呈现、要何时举行。细节部分我们还没有掌握。」

会议上，沙利文提出美方有兴趣与中国共同合作，以因应重大跨国挑战的领域，以及管理美中关係风险的方法；同时他也对中国在人权、新疆、香港、南海及台湾的相关作为表示关切。

沙利文表示，在持续投资自身国力并与盟友及合作伙伴密切合作的同时，美方将继续与中国进行高层接触，以确保负责任的竞争。

杨洁篪则说，中美双方应「加强战略沟通，妥善管控分歧，避免冲突对抗，寻求互利共赢」。他反对以「竞争」来定义中美关係，并要求美方停止在「涉台、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人权」议题上干涉中国内政。

同时，中国外交部也表示中美双方就「气候变化和共同关心的地区问题交换了意见」，并同意「就重要问题保持经常性对话和沟通」。

USA Anchorage | Diplomatie | China USA

3月美中在阿拉斯加召开拜登政府上任后第一次双边会谈，现场言辞交锋激烈，双方不欢而散。

布林肯关切台湾局势

在沙利文与杨洁篪举行会谈前，中国在国庆期间向台湾防空识别区派出了近150架战机，台海局势快速升温。对此，正在法国巴黎出访的美国国务卿布林肯6日批评，中国的行动不仅有「挑衅」的性质，还有造成「误判」的风险。

「我们非常关切对（中国）在台湾附近的挑衅性军事活动，」布林肯在一场新闻发布会上说，「这种行动不仅有造成误判的风险，还有可能损害区域和平与稳定。因此，我们强烈敦促北京停止在军事、外交和经济上对台湾进行施压与胁迫。」

布林肯也重申，华盛顿打算与盟友合作，加强与台湾的关系。他说：「美国对台湾的承诺坚如磐石，多年来为维护台湾海峡及该地区的和平与稳定作出了贡献。我们将继续与朋友和盟友站在一起，推进共同繁荣、共同安全、共同价值，以及继续深化我们与民主台湾的关系。」

5日时，拜登也曾在白宫表示，他与习近平谈过台湾议题，双方同意遵守有关台湾的协议。

拜登说：「我已经和习近平谈到台湾。我们同意...双方将遵守与台湾有关的协议，我们讲明，我不认为习会做出任何超出协议的举动。」

路透社称，拜登指的似乎是华盛顿长期以来的「一个中国政策」，也就是承认北京而不是台北，另一个有关的协议则是《台湾关係法》，该法案明确指出，台湾未来的所有问题必须通过对话和平解决，并得到台湾人民的同意。

（综合报导）

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