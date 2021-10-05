美中苏黎世会晤6小时 拜习线上会年底前登场

（德国之声中文网）美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪6日在瑞士苏黎世会面。会谈后，一位美国资深官员表示，美国总统拜登与中国国家主席习近平「原则上达成协议」，将在年底前举行一场线上峰会。

沙利文和杨洁篪这场闭门会议接续9月10日拜登与习近平的通话，同时也是他们自3月份在阿拉斯加进行激烈言词交锋之后，首次面对面接触。然而，在这场长达6小时的会谈结束后，中国外交部表示，双方此次交流具有建设性，且态度坦诚；路透社则引述美国资深官员说法，称苏黎世会面是「拜登政府与中国有过最深入的对话」。

双方原则上同意在年底前举办中美领导人的线上峰会，白宫发言人莎琪（Jen Psaki）表示，「我们仍在研究（峰会）会如何呈现、要何时举行。细节部分我们还没有掌握。」

会议上，沙利文提出美方有兴趣与中国共同合作，以因应重大跨国挑战的领域，以及管理美中关係风险的方法；同时他也对中国在人权、新疆、香港、南海及台湾的相关作为表示关切。

沙利文表示，在持续投资自身国力并与盟友及合作伙伴密切合作的同时，美方将继续与中国进行高层接触，以确保负责任的竞争。

杨洁篪则说，中美双方应「加强战略沟通，妥善管控分歧，避免冲突对抗，寻求互利共赢」。他反对以「竞争」来定义中美关係，并要求美方停止在「涉台、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人权」议题上干涉中国内政。

同时，中国外交部也表示中美双方就「气候变化和共同关心的地区问题交换了意见」，并同意「就重要问题保持经常性对话和沟通」。

布林肯关切台湾局势

在沙利文与杨洁篪举行会谈前，中国在国庆期间向台湾防空识别区派出了近150架战机，台海局势快速升温。对此，正在法国巴黎出访的美国国务卿布林肯6日批评，中国的行动不仅有「挑衅」的性质，还有造成「误判」的风险。

「我们非常关切对（中国）在台湾附近的挑衅性军事活动，」布林肯在一场新闻发布会上说，「这种行动不仅有造成误判的风险，还有可能损害区域和平与稳定。因此，我们强烈敦促北京停止在军事、外交和经济上对台湾进行施压与胁迫。」

布林肯也重申，华盛顿打算与盟友合作，加强与台湾的关系。他说：「美国对台湾的承诺坚如磐石，多年来为维护台湾海峡及该地区的和平与稳定作出了贡献。我们将继续与朋友和盟友站在一起，推进共同繁荣、共同安全、共同价值，以及继续深化我们与民主台湾的关系。」

5日时，拜登也曾在白宫表示，他与习近平谈过台湾议题，双方同意遵守有关台湾的协议。

拜登说：「我已经和习近平谈到台湾。我们同意...双方将遵守与台湾有关的协议，我们讲明，我不认为习会做出任何超出协议的举动。」

路透社称，拜登指的似乎是华盛顿长期以来的「一个中国政策」，也就是承认北京而不是台北，另一个有关的协议则是《台湾关係法》，该法案明确指出，台湾未来的所有问题必须通过对话和平解决，并得到台湾人民的同意。

（综合报导）

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