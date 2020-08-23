美中脱钩进行时 谁是推手?

(德国之声中文网) 特朗普在专访中说，中国对美国的掠夺"比任何其他国家都多"，美国从中国"只能获取一些本来我们自己就能生产的产品"，"我们损失的规模高达数千亿美元"。

特朗普还提到了让美中贸易战稍有缓和的第一阶段贸易协议。但是，新冠疫情爆发之后，"协议对我来说就无所谓了"。他甚至还说，可能会彻底斩断美国与共产党中国的关系。"如果他们不能正确地对待我们，我当然会选择那样做。"

今年6月中旬，特朗普也曾公开表示，与中国脱钩一直是美国政策的选项之一。"在一系列前提之下，可以完全与中国脱钩。"美国总统当时的这番表态是为了反驳美国贸易谈判代表莱特希泽(Robert Lighthizer)有关"美中关系脱钩目前并非合理政策"之说法。

美国财长姆努欣(Steven Mnuchin)6月下旬曾说，如果美国企业无法在中国市场获得公平竞争的环境，美中经济就会脱钩。"如果美国不能在公平竞争的基础上参与竞争，那么你就会看到脱钩进程将继续。"

美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)在今年7月23日的演讲中也提到了美中脱钩问题。不过他承认，与冷战时期的对手苏联相比，当今中国与包括美国在内的众多国家更为紧密地嵌合，这构成了巨大的挑战。

科技脱钩已然启动

目前，美中之间的"脱钩"主要集中在科技领域。美国针对电信领域启动了"国家安全紧急状态"，从而禁止美国企业或使用美国产品的第三国企业与华为等多家中国公司发生业务往来。受到这一禁令的影响，华为公司向美国客户的供货将被中断；另一方面，华为也无法再获得美国的芯片，甚至连台湾企业台积电也将在今年9月之后对华为"断供"芯片--台积电的芯片加工工艺使用了大量美国技术，同样受到美国禁令的管制。

大疆的商用小型无人机在市场上鲜有替代

最近几个星期，美国方面还将"大棒"挥向了中国软件开发商。特朗普已经签署行政命令，要求美国企业及个人停止与TikTok、微信的母公司进行任何形式的"交易"。在这一背景下，微软、推特、甲骨文等多家美国企业正在寻求收购TikTok的美国业务。TikTok的母公司字节跳动已经正式就此行政令起诉美国政府。

就在上周，美国政府还宣布，中国无人机厂商大疆(DJI)已被禁止参与美国的政府采购项目。不过，作为业界翘楚，大疆的小型无人机产品在市场上鲜有替代品，市场占有率高达70%。大疆面对美国普通客户的业务并未受到太大影响。美国国际贸易委员会8月21日还就大疆产品是否侵犯专利权问题做出了最终裁决，表示不会针对大疆公司发布禁令。

中国高调鼓励"内循环"

另一方面，中国也在酝酿与美国"脱钩"，减低对美国科技、美国市场的依赖，努力开启"内循环"。中国领导人近期频繁表态，鼓励中国消费者、中国企业优先选择本国产品而非进口产品；已经启动多年的"中国制造2025"战略的主要目标也是寻求科技自主、消除对以美国为首的外国科技之依赖性。

就在最近，中国工信部公布了"2020年开源托管平台项目"招标结果，宣布将依托中国本土的Gitee打造中国自主的开源代码托管平台。IT业内人士指出，此举明显是在打造Github的替代品。目前，Github是全球程序员的首选开源代码托管平台，由微软公司负责运营。2019年，Github切断了伊朗、叙利亚、克里米亚等地区的服务，引发了开源社区的愤怒与恐慌。当时，华为高管王成录曾表示，"如果中国没有自己的开源社区来维护和管理源代码，那么我们的国内软件行业将非常容易受到无法控制的因素的影响"。

Github上的"政治敏感"内容也让中国当局一直头疼不已。2013年，中国政府曾经短暂地屏蔽Github，严重干扰了中国国内大量程序员的日常工作，引发了包括李开复在内的多名业界大佬的强烈反弹。压力之下，中国当局在短短几天后重新解封Github。如果能有中国国内的替代品，北京方面便可在屏蔽Github时不必再担心"投鼠忌器"。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。