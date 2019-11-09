美中"第一阶段"贸易协议会推迟到明年吗？

（德国之声中文网）周二（11月19日），特朗普在白宫一次内阁会议上表示，他与中国有良好的关系，称中国正在"行动起来"。但是，他说中国需要达成一项他"喜欢"的协议。面对满满一房间的高级官员，他说："如果我们与中国达不成协议，我会把关税提得更高。"

美中之间的关税战已持续多个回合，在金融市场引发震荡，同时也对全球经济增长构成威胁。此前，双方曾表示有望达成一项部分的贸易协议，并在11月中旬智利的一次峰会上签署。然而，由于智利国内发生骚乱，取消了峰会，如今协议前景不明。

双方主要的争议胶着点在于，以何种方式、步骤来取消关税、在什么时机取消关税，以及中国承诺购买多少美国农产品。

白宫经济顾问库德罗夫（Larry Kudlow）表示，两国上周接近于达成一项协议，以结束持续16个月的贸易战，但他并未透露可能达成协议的时间框架。

不过，中国国家媒体新华社仍报道称，中国副总理刘鹤、美国贸易代表莱特希泽和财长姆努钦进行了"有建设性的对话"。

知情人士：特朗普认为中国需要作出更深层让步

中国商务部本月表示，取消贸易战中实施的关税是达成任何协议的一个重要条件。美国官员则在考虑，作为回报，中国购买更多美国农产品、承诺改善金融服务市场的准入以及承诺保护知识产权，是否足够。

路透社引述两名谈判的知情人士称，特朗普认为，要取消现有的关税、以及取消定于12月15日对约1560亿美元中国消费品征收关税，需要中国作出更深层的让步。

有一些白宫顾问认为，应当保持关税作为未来的杠杆。

路透社报道说，北京希望特朗普取消9月1日对约1250亿美元中国产品征收的15%关税，以及减轻更早些时候对2500亿美元中国工业和消费品征收的25%的关税。

两名知情人士中的一人表示，特朗普和莱特希泽认识到，为了一份"单薄"的贸易协定--即未能解决核心的知识产权和技术转让问题--而作出如此大的让步，对特朗普来说并非一项很好的协议。

路透社引述贸易专家称，10月特朗普与刘鹤会晤后曾宣布口头达成"第一阶段协议"、并需要数周制定协议，如今可能会推迟到明年。当时，美国暂停了原定10月15日对2500亿美元中国产品征收的关税从25%提高至30%。

苗子/乐然（路透社）