《美中科技合作协定》到期 美国希望续签六个月

（德国之声中文网）美国国务院周三表示，美方正在要求北京方面同意将《美中科技合作协定》延期，但时间仅限于六个月。

美国国务院发言人说："这次为期六个月的短期延期将使协议继续有效，同时我们将寻求授权进行谈判，以修改和加强协议条款。 "该发言人说，"这并不意味着美国将承诺更长期的延期。我们清醒地认识到中华人民共和国国家科技战略带来的挑战、中国政府在这一领域的行动及其对美国国家安全和知识产权构成的威胁。"

1979年1月31日，中共领导人邓小平访美时与美国总统卡特签署了《美中科技合作协定》。这是两国政府签署的第一个正式合作协定，确立了双方科技合作与交流的框架，促进了两国科学家和大学之间的交流。该协议大约每五年续签一次，最近一次是在 2018 年，但将于本周六到期。

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共和党议员：该协议被中国用来推进军事目标

今年6月，一批美国国会共和党议员致信美国国务卿布林肯，指出中国军方与民用科技的联系，称该协议被中国用来推进其军事目标，敦促拜登政府让该协议失效。

美国国会众议院美国与中共战略竞争特设委员会主席迈克·加拉格尔(Mike Gallagher)和其他九名共和党籍众议员在信中说，"中国将最大限度地利用民用研究伙伴关系来达到军事目的，这一点不足为奇......美国必须停止为自己的毁灭火上浇油。"

信中举例说，2018年，美国国家海洋和大气管理局(NOAA)与中国气象局在《美中科技合作协定》的领导下组织了发射仪器气球的项目来研究大气。几年之后，中国使用了类似的气球技术在美国领土上空监视美军基地，明显侵犯了美国的主权。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



国会议员呼吁就监督中美科技协议立法

本周，美国众议院中国问题特别委员会成员、美国共和党众议员安迪·巴尔（Andy Barr）、尼尔·邓恩（Neal Dunn）和罗伯·威特曼（Rob Wittman）提出了一项法案，要求与中国的任何此类交易都必须通知国会。

如果该法案成为法律，美国国务院将需要向国会提供安全风险、技术转让以及美国监督中国承诺的能力等方面的评估，否则任何协议都将被撤销。

巴尔对路透社说，他对拜登政府不顾委员会提出的 "严重关切"，希望重新加入该协议感到失望。他说，我期待着在美国国务院要求的六个月延长期到期之前推进我提出的议案，以确保国会对美国和中共之间任何现有或未来的科技协议进行有力监督。

支持重新修订该协议的人士认为，少了这样的协议，美国将失去对中国科技进步的了解。许多分析人士认为，在与中国的战略竞争日益激烈的情况下，必须重新修订该协议，以保护美国的创新。

拜登政府加大了对美国公司投资中国高科技领域的限制

拜登和前任共和党籍总统特朗普都认为，日益强大的中国是美国全球领先地位面临的最大的长期威胁。拜登继续了特朗普对中国施压的政策，并在某些领域扩大了施压范围，包括限制先进半导体出口以及禁止美国在中国敏感领域投资。这些举措激怒了中国政府。后者指责美国违反了自由贸易原则。

中方曾表示希望美中科技合作协定延期

针对美国国务院周三的表态，中国驻华盛顿大使馆没有立即回应路透社的置评要求，但中国官员曾表示希望延长《美中科技合作协定》。

在中国商务部8月24日下午召开的例行新闻发布会上，有媒体问，中方计划美国商务部长雷蒙多访华时探讨哪些话题。商务部新闻发言人束珏婷对此回应表示，"应王文涛部长邀请，美国商务部长雷蒙多将于8月27日至30日访华。中方将就关切的经贸问题向美方表明立场，同时期待与美方就化解经贸分歧、推进务实合作进行深入讨论。"

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（法新社、路透社）

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