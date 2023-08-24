《美中科技合作协定》到期 美国希望续签六个月

美国本周三表示希望延长《美中科技合作协定》，但只延长六个月，其间美方将寻求对协议内容进行修改，但不承诺更长期的延期。
（德国之声中文网）美国国务院周三表示，美方正在要求北京方面同意将《美中科技合作协定》延期，但时间仅限于六个月。
美国国务院发言人说："这次为期六个月的短期延期将使协议继续有效，同时我们将寻求授权进行谈判，以修改和加强协议条款。 "该发言人说，"这并不意味着美国将承诺更长期的延期。我们清醒地认识到中华人民共和国国家科技战略带来的挑战、中国政府在这一领域的行动及其对美国国家安全和知识产权构成的威胁。"
1979年1月31日，中共领导人邓小平访美时与美国总统卡特签署了《美中科技合作协定》。这是两国政府签署的第一个正式合作协定，确立了双方科技合作与交流的框架，促进了两国科学家和大学之间的交流。该协议大约每五年续签一次，最近一次是在 2018 年，但将于本周六到期。
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今年6月，一批美国国会共和党议员致信美国国务卿布林肯，指出中国军方与民用科技的联系，称该协议被中国用来推进其军事目标，敦促拜登政府让该协议失效。
美国国会众议院美国与中共战略竞争特设委员会主席迈克·加拉格尔(Mike Gallagher)和其他九名共和党籍众议员在信中说，"中国将最大限度地利用民用研究伙伴关系来达到军事目的，这一点不足为奇......美国必须停止为自己的毁灭火上浇油。"
信中举例说，2018年，美国国家海洋和大气管理局(NOAA)与中国气象局在《美中科技合作协定》的领导下组织了发射仪器气球的项目来研究大气。几年之后，中国使用了类似的气球技术在美国领土上空监视美军基地，明显侵犯了美国的主权。
本周，美国众议院中国问题特别委员会成员、美国共和党众议员安迪·巴尔（Andy Barr）、尼尔·邓恩（Neal Dunn）和罗伯·威特曼（Rob Wittman）提出了一项法案，要求与中国的任何此类交易都必须通知国会。
如果该法案成为法律，美国国务院将需要向国会提供安全风险、技术转让以及美国监督中国承诺的能力等方面的评估，否则任何协议都将被撤销。
巴尔对路透社说，他对拜登政府不顾委员会提出的 "严重关切"，希望重新加入该协议感到失望。他说，我期待着在美国国务院要求的六个月延长期到期之前推进我提出的议案，以确保国会对美国和中共之间任何现有或未来的科技协议进行有力监督。
支持重新修订该协议的人士认为，少了这样的协议，美国将失去对中国科技进步的了解。许多分析人士认为，在与中国的战略竞争日益激烈的情况下，必须重新修订该协议，以保护美国的创新。
拜登和前任共和党籍总统特朗普都认为，日益强大的中国是美国全球领先地位面临的最大的长期威胁。拜登继续了特朗普对中国施压的政策，并在某些领域扩大了施压范围，包括限制先进半导体出口以及禁止美国在中国敏感领域投资。这些举措激怒了中国政府。后者指责美国违反了自由贸易原则。
针对美国国务院周三的表态，中国驻华盛顿大使馆没有立即回应路透社的置评要求，但中国官员曾表示希望延长《美中科技合作协定》。
在中国商务部8月24日下午召开的例行新闻发布会上，有媒体问，中方计划美国商务部长雷蒙多访华时探讨哪些话题。商务部新闻发言人束珏婷对此回应表示，"应王文涛部长邀请，美国商务部长雷蒙多将于8月27日至30日访华。中方将就关切的经贸问题向美方表明立场，同时期待与美方就化解经贸分歧、推进务实合作进行深入讨论。"
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（法新社、路透社）
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