美中爭霸加劇：日本是影武者抑或和事佬？

（德国之声中文网）「膨脹中國，建構日美」這個大標題，出現在傳統被認為較親中的《朝日新聞》第二版。小標題「危機感一致、海洋進出牽制」，清楚說明未來美日的外交走向。在結束完「2+2」高官會談後，美日雙方的聯合聲明中，清楚指明中國是「挑戰世界秩序」的威脅。

日本首相菅義偉，在稍後對於會談內容表示滿意外，也宣布預計在4月9日時訪問美國，在華盛頓展開元首高峰會。先前，美日印澳四國也舉辦了「四方線上會談」，預計在年底前四國元首將親自面對面開會。

「2+2」會談中，台灣海峽的和平安全也被美日列為重要考量。當中也對釣魚台（日本稱尖閣諸島），在中國海警法實施後船隻持續進逼一事表達擔憂。特別是相對鷹派的日本防衛大臣岸信夫，在日前更是透過影片跟嚴正譴責中國的船隻騷擾行為。

對比過去，日本在2020年對中國的外交態勢中，沒有像歐美那般譴責中國、並要求咎責，而是專注在「復興奧運」藉以證明全世界擺脫疫情。但在2021年後，四方線上會談已經將美中對峙態勢拉升到新的局面，日本的態度也出現根本性地變化。

亞洲的「美國二隊」？

東京大學東洋文化研究所教授，專長兩岸事務的松田康博，在接受日本《朝日新聞》採訪時就表示，在美國號召舉辦四方線上會談後，國務卿與國防部長又馬不停蹄地前往日本與韓國。將這些歷來友好的民主圈邦交國一起造訪一遍，是很傳統的外交圍堵策略，看得出美國在亞洲打造團隊作戰氣勢。

松田也提及台灣海峽的策略上，過往美日都是以「衝突和平解決」為主角度切入，不過在蔡英文當選第二任台灣總統後，國際局勢也出現丕變。美日一同對中國情勢批判，這種「高度一致」會讓中方吃了苦，但想必會有更大的反應，這也是美日正在等待的。

而且松田也提及，這次日美也罕見在一個會議上，將台海問題、釣魚台（尖閣群島）、香港人權與新疆維吾爾族的滅絕上都綁在一起討論，幾乎是一次打包，表示「高度憂慮」，讓這些議題都保持一同價值觀，未來要產生不同意見是相當困難。

慶應大學教授中山俊宏在接受《日本經濟新聞》訪問時也認為，日本在這次方面罕見對台灣局勢擔憂，這是相當重要的，過往都會避免中國觀感而不提。如果美日一起聯合對此發聲，也證明美國背後一定對台灣支持，才讓日本放心。

氣候變遷仍須歐美

這幾年，氣候變遷是歐美各國的主要議題，日本也參與其中。其中在4月22日時，世界主要排碳國家將聚集在美國在舉辦氣候高峰會。日本氣候變遷擔當大臣小泉進次郎，在接受《產經新聞》專訪時就明確表示「改善氣候變遷問題，才能讓美日同盟更深一層強化」。

在四方會談強調「自由開放的印度太平洋」中，小泉也認為氣候變遷與減碳社會可以在其中發揮作用，因為加入印太戰略的國家，都是民主自由的同盟，更對社會環境有責任感。

小泉認為，菅義偉首相在2020年喊出2050年實質排碳為零，在未來的10年與20年間相當重要。包括電動車的發展、再生能源的開發等，不過確實，中國也在加速這一個腳步。中日雖然在電動車市場上有許多合作，但也不能讓電池等能源被中國獨斷，日本要確保一定生產力來「確立自身的能源安保體制」。

體育連結與中合作

不過，面對在100多天就要來臨的東京奧運，是否舉辦雖然仍是未知。

然而，就在東京奧運持續不明朗的情況下，日前中國的宣傳戰略也將重點放在習近平視察冬奧設施等。過去說東京奧運與北京冬奧「攜手抗疫」的說法已經漸漸淡去，就怕東京奧運稍有闪失，可能真的無法順利舉辦，也會讓北京冬奧形象受損。中日間的體育合作跟2020年比，已經出現貌合神離。

在美中爭霸加劇之於，日本在2020年的美中「和事佬」時代或已成過去。在2021年的拜登政權後，日本正在加強其在東亞的活棋地位，成為民主圈的「影武者」。夾在美中兩大國間，美國無可諱言給了日本新的期待，只是另一方面，卻也可能加深中國對日本的疑慮。

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