美中气候特使北京会晤 努力重振气候外交

全球最大的两个温室气体排放国的气候特使周一在北京举行了会晤，标志着两国正式恢复高层气候外交。不过，中美关系目前依旧紧张，气候问题上也存在不少“争吵点”。中国官媒发表评论称，“改善关系仅靠气候特使是不够的”。
（德国之声中文网）目前距离迪拜的全球气候大会还有4个月时间，正在访华的美国总统气候问题特使克里（John Kerry）在北京与中方特使解振华举行了会谈。克里表示，中美两国“取得真正的进展是当务之急”。
解振华表示，两位气候特使可以在改善中美关系方面发挥作用。路透社报道指出，双方正试图在去年谈判因时任美国众议院议长佩洛西访台中断后重建信任。
据美联社报道，克里在访华前对美国国会议员说，拜登政府目前对中国政府的目标是实现 “稳定”，“如果可能的话，不做任何让步”。克里表示，“我们要做的是找到我们可以合作的方式，以实际解决气候危机”。他指出，中国对于解决气候危机问题非常重要。
克里在周日抵达北京。周一（7月17日）上午，中美代表在北京饭店举行了会谈。据路透社报道，克里说：“在未来三天里，我们希望我们能够开始迈出一些重大步伐，向世界发出信号——中美两国正在严肃对待这个全人类共同的风险、威胁和挑战，这个由人类自身造成的风险、威胁和挑战。”
对于周一这次会晤，中国官媒目前只做了简短报道，指出“会谈持续约4小时”。
在过去的一段时间，中美都经历了破纪录的高温和极端天气。周日（7月16日），新疆吐鲁番的一个气象站测到52.2摄氏度的历史最高温度。
路透社报道指出，中美气候代表团的会议将持续到本周三，没有正式的日程安排，但预计将重点关注甲烷等减排问题，以及今年年底在迪拜举行的气候大会（COP28）的筹备工作。
此外，中国对煤炭的依赖问题也可能被列入议程。在北京，克里赞扬了中国在提高可再生能源使用方面所做的工作，但同时表示，新建煤电厂削弱了中国在可再生能源上的努力。克里敦促中国与美国合作削减甲烷排放，减少燃煤发电对气候的影响。
中国已经承诺将在2026年后减少煤炭消费，但是自去年以来，当局加快了对新煤电项目的审批。
路透社指出，克里作为美国总统气候问题特使第三次访华标志着中美两国正式恢复高层气候外交。克里是最近几周第三位访问北京的美国高级官员。
克里和解振华在周日晚举行了晚宴。克里称赞解振华在康复后重返工作岗位。这位中国气候变化事务特使此前遭遇了中风。
不过路透社报道指出，虽然两位资深特使关系融洽，但中美之间潜在的紧张关系可能阻碍本周会谈取得进展。去年，双方的会谈因为佩洛西访台而中断。此外，中国政府指责美国不公平地批评中国，却未能兑现自己的承诺，尤其是在为较贫穷国家的气候行动提供资金方面。中国也对美国要求中方采取更多措施减排而表示不满，称中国是一个发展中国家，其历史排放量仍大大低于美国。
美国国务院的一位高级官员表示，迫使发展中国家承担更多减排义务将成为美国与中国的一个“争论点”，因为中国认为这不符合巴黎协定。
“我认为，克里先生与解先生的合作非常牢固，他们互相信任，”北京大学国际关系学院副院长张海滨对路透社说，“但展望未来时会发现，……有很多不确定性。美国国内政治现在已经进入下届总统大选阶段。美国国内政治非常复杂。”
美联社报道指出，美国两党在气候问题上同样存在分歧。国会共和党人在克里出访前对他的质询，有时也演变为质疑气候变化这一事实的存在。不过总体上来说，共和党和民主党都接受气候变暖的科学依据，共和党方面的批评主要集中在美国与中国在进行气候谈判时的适当性方面。
中国已承诺到2030年前实现碳到峰，到2060年实现碳中和。美国和欧盟则敦促中国采取更雄心勃勃的减排目标。
中国官媒新华社在7月16日发表的一篇英文评论中称，最近的美中官方互动是防止进一步误判、引导双边关系重回正轨的良好迹象，但“改变中美关系仅靠气候特使是不够的”。
这篇评论表示，“白宫尤其应该牢记，在双边关系中寻求将与中国的合作、与中国的竞争以及对中国的压制分门别类、割裂开来，在实践中是根本不现实的，也是北京无法接受的”， “中美合作要想健康、可持续发展，就必须将双边关系视为一个整体”。
（路透社，美联社等）
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