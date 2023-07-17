 美中气候特使北京会晤 努力重振气候外交 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.07.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美中气候特使北京会晤 努力重振气候外交

全球最大的两个温室气体排放国的气候特使周一在北京举行了会晤，标志着两国正式恢复高层气候外交。不过，中美关系目前依旧紧张，气候问题上也存在不少“争吵点”。中国官媒发表评论称，“改善关系仅靠气候特使是不够的”。

克里与解振华互称对方为朋友。解振华（图右）说：“我算了一下，自从我们两人被任命为特使以来，我们已经见过53次”

克里与解振华称对方为朋友。解振华（图右）说：“我算了一下，自从我们两人被任命为特使以来，我们已经见过53次”

（德国之声中文网）目前距离迪拜的全球气候大会还有4个月时间，正在访华的美国总统气候问题特使克里（John Kerry）在北京与中方特使解振华举行了会谈。克里表示，中美两国“取得真正的进展是当务之急”。

解振华表示，两位气候特使可以在改善中美关系方面发挥作用。路透社报道指出，双方正试图在去年谈判因时任美国众议院议长佩洛西访台中断后重建信任。

据美联社报道，克里在访华前对美国国会议员说，拜登政府目前对中国政府的目标是实现 “稳定”，“如果可能的话，不做任何让步”。克里表示，“我们要做的是找到我们可以合作的方式，以实际解决气候危机”。他指出，中国对于解决气候危机问题非常重要。

“希望未来三天能向世界发出积极信号”

克里在周日抵达北京。周一（7月17日）上午，中美代表在北京饭店举行了会谈。据路透社报道，克里说：“在未来三天里，我们希望我们能够开始迈出一些重大步伐，向世界发出信号——中美两国正在严肃对待这个全人类共同的风险、威胁和挑战，这个由人类自身造成的风险、威胁和挑战。”

对于周一这次会晤，中国官媒目前只做了简短报道，指出“会谈持续约4小时”。

在过去的一段时间，中美都经历了破纪录的高温和极端天气。周日（7月16日），新疆吐鲁番的一个气象站测到52.2摄氏度的历史最高温度。

  • China Peking Hitzewelle

    极端天气频发 中国做好应对准备了吗？

    酷热难当

    中国北方今年遭遇酷热。6月，北京超过35摄氏度的天气达到13.2天，这是从1961年有记录以来最多的一次。其中几天温度超过40度。山东甚至出现43度的高温。

  • China Trockenheit im Gelben Fluss

    极端天气频发 中国做好应对准备了吗？

    干旱影响农作物

    人们担忧再次出现去年的干旱，那是六十年来最严重的一次，609万公顷农作物受影响，经济损失达到数十亿元。而今年1-5月，云南省降雨量减少55%，官方媒体6月表示，已有300万公顷农田受到干旱影响。（图为6月底黄河山西永济段空中俯瞰，也是受到干旱的影响）

  • China | Dürre

    极端天气频发 中国做好应对准备了吗？

    水力发电受挑战

    酷热也意味着居民、商场、办公楼用电量激增。由于干旱导致水力发电量减少，云南今年2月下令降低铝产出量的14%。去年8月，依靠水利发电的四川省限制工业用电长达11天。（图为去年8月重庆嘉陵江干枯的河床）

  • China | Kohleabbau in Ordos

    极端天气频发 中国做好应对准备了吗？

    煤矿、火电站来补足

    为缓解对水力发电的依靠所带来的供电不足，中国加快审批新煤矿和火电站。去年，中国批准了2.6亿吨新的煤炭开采量。今年第一季度，地方政府批准了至少20.45兆瓦新的火电站发电产能，这比2021年全年还高。

  • China Reis-Aussaat Giuzhou

    极端天气频发 中国做好应对准备了吗？

    洪水也导致稻米减产

    今年早些时候，中国中部省份发生十年来最严重降雨，正值收获季节前的这场雨导致15%的小麦不再适合人类食用。洪水也威胁着稻米生长。湖南大米产量占全国的13%。自6月底依赖的持续降雨可能对稻米产量带来巨大影响。

  • China Miansi Erdrutsch

    极端天气频发 中国做好应对准备了吗？

    重庆、四川强降雨、泥石流导致人员死亡

    中国官方媒体周三宣布，重庆自周一以来的新一轮大降雨导致15人丧生，4人失踪。四川有关部门称7月以来，强降雨已经导致该省46万人受灾，约8.5万人被疏散，而本周预计还可能爆发山洪和泥石流。四川上周泥石流已经导致多人死亡。

  • China Zunyi Überschwemmung

    极端天气频发 中国做好应对准备了吗？

    11省发出强降雨警报

    上周，湖南万余人因洪水被转移，超过2000处住宅受损。贵州也因洪灾及泥石流将人口和牲畜转移至安全地带。云南上周末部分地区强降雨，导致道路如同河流，有汽车被冲走。（图为贵州遵义大降雨后赤水河水位上涨）

  • China Nanjing Hitzewelle

    极端天气频发 中国做好应对准备了吗？

    气候变暖引发极端天气加剧

    有科学家认为，气候变化使得极端天气加剧。近来数周，亚洲许多国家出现严重高温，导致人员死亡。中国是世界上最大的温室气体排放国。所设定的目标是2030年达到碳排放峰值，2060年实现碳中和。

  • China Unwetter l Heftige Regenfälle, Überschwemmungen in Henan

    极端天气频发 中国做好应对准备了吗？

    应对不力致严重人员伤亡

    2021年，河南暴雨导致超过300人死亡。而中国近期最严重的洪灾是在1998年，当时造成4150人丧生，多数是在长江沿岸。


路透社报道指出，中美气候代表团的会议将持续到本周三，没有正式的日程安排，但预计将重点关注甲烷等减排问题，以及今年年底在迪拜举行的气候大会（COP28）的筹备工作。

此外，中国对煤炭的依赖问题也可能被列入议程。在北京，克里赞扬了中国在提高可再生能源使用方面所做的工作，但同时表示，新建煤电厂削弱了中国在可再生能源上的努力。克里敦促中国与美国合作削减甲烷排放，减少燃煤发电对气候的影响。

中国已经承诺将在2026年后减少煤炭消费，但是自去年以来，当局加快了对新煤电项目的审批。

“他们互相信任”

路透社指出，克里作为美国总统气候问题特使第三次访华标志着中美两国正式恢复高层气候外交。克里是最近几周第三位访问北京的美国高级官员。

周一（7月17日）上午，中美双方的气候问题代表在北京饭店举行会谈

周一（7月17日）上午，中美双方的气候问题代表在北京饭店举行会谈

克里和解振华在周日晚举行了晚宴。克里称赞解振华在康复后重返工作岗位。这位中国气候变化事务特使此前遭遇了中风。

不过路透社报道指出，虽然两位资深特使关系融洽，但中美之间潜在的紧张关系可能阻碍本周会谈取得进展。去年，双方的会谈因为佩洛西访台而中断。此外，中国政府指责美国不公平地批评中国，却未能兑现自己的承诺，尤其是在为较贫穷国家的气候行动提供资金方面。中国也对美国要求中方采取更多措施减排而表示不满，称中国是一个发展中国家，其历史排放量仍大大低于美国。

美国国务院的一位高级官员表示，迫使发展中国家承担更多减排义务将成为美国与中国的一个“争论点”，因为中国认为这不符合巴黎协定。

“我认为，克里先生与解先生的合作非常牢固，他们互相信任，”北京大学国际关系学院副院长张海滨对路透社说，“但展望未来时会发现，……有很多不确定性。美国国内政治现在已经进入下届总统大选阶段。美国国内政治非常复杂。”

专家: 对立状态“给美中经济都带来损害”

“改善中美关系仅靠气候特使是不够的”

美联社报道指出，美国两党在气候问题上同样存在分歧。国会共和党人在克里出访前对他的质询，有时也演变为质疑气候变化这一事实的存在。不过总体上来说，共和党和民主党都接受气候变暖的科学依据，共和党方面的批评主要集中在美国与中国在进行气候谈判时的适当性方面。

中国已承诺到2030年前实现碳到峰，到2060年实现碳中和。美国和欧盟则敦促中国采取更雄心勃勃的减排目标。

中国官媒新华社在7月16日发表的一篇英文评论中称，最近的美中官方互动是防止进一步误判、引导双边关系重回正轨的良好迹象，但“改变中美关系仅靠气候特使是不够的”。

这篇评论表示，“白宫尤其应该牢记，在双边关系中寻求将与中国的合作、与中国的竞争以及对中国的压制分门别类、割裂开来，在实践中是根本不现实的，也是北京无法接受的”， “中美合作要想健康、可持续发展，就必须将双边关系视为一个整体”。

（路透社，美联社等）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

联合国：“气候定时炸弹正在滴答作响”

相关内容

In this photo provided by the U.S. Department of State, U.S. Special Presidential Envoy for Climate John Kerry attends a meeting with Chinese Foreign Minister Wang Yi via video link in Tianjin, China, Wednesday, Sept. 1, 2021. Wang warned Kerry on Wednesday that deteriorating U.S.-China relations could undermine cooperation between the two on climate change. (U.S. Department of State via AP)

美国气候特使抵北京 双边关系趋缓? 16.07.2023

美国气候变化特使克里7月16日抵达北京，他将在今后三天与中国气候变化特使举行会谈。这也是美国高官今年对中国的第三次访问。不久前，国务卿布林肯以及财长耶伦也相继访华，体现出两国正在试图稳定双边关系。

FOTOMONTAGE, Fahnen von USA und China unter zersplittertem Glas, Handelskrieg

专访：美国可能意识到中美关系或许要失控了! 07.07.2023

美国务卿布林肯、财长耶伦先后访问中国。两国正值激烈对抗之下，这是否意味着双方关系或迎来转机？美国为何选择在这个时间点主动与中国互动？经济外交会打开中美新常态吗？中国问题专家刘亚伟一一进行分析，他指出，若美国有一两件事儿做得让中方觉得有诚意，双边关系就有稳定的希望。

U.S. Secretary of State Antony Blinken, right, shakes hands with Chinese Communist Party's foreign policy chief Wang Yi during their bilateral meeting on the sidelines of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Foreign Ministers' Meeting in Jakarta, Indonesia, Thursday, July 13, 2023. (AP Photo/Dita Alangkara, Pool)

王毅会晤布林肯 吁美取消对中制裁 14.07.2023

美国国务卿布林肯和中共中央外办主任王毅周四在东协会议期间会晤，这是美中高层近期的又一次接触。王毅呼吁美国应与中国"相向而行"，布林肯则重申沟通管道畅通的重要。

广告

评论分析

北约峰会闭幕声明15次提及中国

客座评论：在十字路口的北约和中国

北约和中国本来似乎并没有什么特别的联系，但最近却动作特别多。 但这种"互动"并不使双方带来一种欣慰，相反，这里隐藏着一种莫名其妙的、令人不爽的信号。