美中气候特使北京会晤 努力重振气候外交

（德国之声中文网）目前距离迪拜的全球气候大会还有4个月时间，正在访华的美国总统气候问题特使克里（John Kerry）在北京与中方特使解振华举行了会谈。克里表示，中美两国“取得真正的进展是当务之急”。

解振华表示，两位气候特使可以在改善中美关系方面发挥作用。路透社报道指出，双方正试图在去年谈判因时任美国众议院议长佩洛西访台中断后重建信任。

据美联社报道，克里在访华前对美国国会议员说，拜登政府目前对中国政府的目标是实现 “稳定”，“如果可能的话，不做任何让步”。克里表示，“我们要做的是找到我们可以合作的方式，以实际解决气候危机”。他指出，中国对于解决气候危机问题非常重要。

“希望未来三天能向世界发出积极信号”

克里在周日抵达北京。周一（7月17日）上午，中美代表在北京饭店举行了会谈。据路透社报道，克里说：“在未来三天里，我们希望我们能够开始迈出一些重大步伐，向世界发出信号——中美两国正在严肃对待这个全人类共同的风险、威胁和挑战，这个由人类自身造成的风险、威胁和挑战。”

对于周一这次会晤，中国官媒目前只做了简短报道，指出“会谈持续约4小时”。

在过去的一段时间，中美都经历了破纪录的高温和极端天气。周日（7月16日），新疆吐鲁番的一个气象站测到52.2摄氏度的历史最高温度。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 酷热难当 中国北方今年遭遇酷热。6月，北京超过35摄氏度的天气达到13.2天，这是从1961年有记录以来最多的一次。其中几天温度超过40度。山东甚至出现43度的高温。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 干旱影响农作物 人们担忧再次出现去年的干旱，那是六十年来最严重的一次，609万公顷农作物受影响，经济损失达到数十亿元。而今年1-5月，云南省降雨量减少55%，官方媒体6月表示，已有300万公顷农田受到干旱影响。（图为6月底黄河山西永济段空中俯瞰，也是受到干旱的影响）

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 水力发电受挑战 酷热也意味着居民、商场、办公楼用电量激增。由于干旱导致水力发电量减少，云南今年2月下令降低铝产出量的14%。去年8月，依靠水利发电的四川省限制工业用电长达11天。（图为去年8月重庆嘉陵江干枯的河床）

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 煤矿、火电站来补足 为缓解对水力发电的依靠所带来的供电不足，中国加快审批新煤矿和火电站。去年，中国批准了2.6亿吨新的煤炭开采量。今年第一季度，地方政府批准了至少20.45兆瓦新的火电站发电产能，这比2021年全年还高。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 洪水也导致稻米减产 今年早些时候，中国中部省份发生十年来最严重降雨，正值收获季节前的这场雨导致15%的小麦不再适合人类食用。洪水也威胁着稻米生长。湖南大米产量占全国的13%。自6月底依赖的持续降雨可能对稻米产量带来巨大影响。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 重庆、四川强降雨、泥石流导致人员死亡 中国官方媒体周三宣布，重庆自周一以来的新一轮大降雨导致15人丧生，4人失踪。四川有关部门称7月以来，强降雨已经导致该省46万人受灾，约8.5万人被疏散，而本周预计还可能爆发山洪和泥石流。四川上周泥石流已经导致多人死亡。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 11省发出强降雨警报 上周，湖南万余人因洪水被转移，超过2000处住宅受损。贵州也因洪灾及泥石流将人口和牲畜转移至安全地带。云南上周末部分地区强降雨，导致道路如同河流，有汽车被冲走。（图为贵州遵义大降雨后赤水河水位上涨）

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 气候变暖引发极端天气加剧 有科学家认为，气候变化使得极端天气加剧。近来数周，亚洲许多国家出现严重高温，导致人员死亡。中国是世界上最大的温室气体排放国。所设定的目标是2030年达到碳排放峰值，2060年实现碳中和。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 应对不力致严重人员伤亡 2021年，河南暴雨导致超过300人死亡。而中国近期最严重的洪灾是在1998年，当时造成4150人丧生，多数是在长江沿岸。



路透社报道指出，中美气候代表团的会议将持续到本周三，没有正式的日程安排，但预计将重点关注甲烷等减排问题，以及今年年底在迪拜举行的气候大会（COP28）的筹备工作。

此外，中国对煤炭的依赖问题也可能被列入议程。在北京，克里赞扬了中国在提高可再生能源使用方面所做的工作，但同时表示，新建煤电厂削弱了中国在可再生能源上的努力。克里敦促中国与美国合作削减甲烷排放，减少燃煤发电对气候的影响。

中国已经承诺将在2026年后减少煤炭消费，但是自去年以来，当局加快了对新煤电项目的审批。

“他们互相信任”

路透社指出，克里作为美国总统气候问题特使第三次访华标志着中美两国正式恢复高层气候外交。克里是最近几周第三位访问北京的美国高级官员。

克里和解振华在周日晚举行了晚宴。克里称赞解振华在康复后重返工作岗位。这位中国气候变化事务特使此前遭遇了中风。

不过路透社报道指出，虽然两位资深特使关系融洽，但中美之间潜在的紧张关系可能阻碍本周会谈取得进展。去年，双方的会谈因为佩洛西访台而中断。此外，中国政府指责美国不公平地批评中国，却未能兑现自己的承诺，尤其是在为较贫穷国家的气候行动提供资金方面。中国也对美国要求中方采取更多措施减排而表示不满，称中国是一个发展中国家，其历史排放量仍大大低于美国。

美国国务院的一位高级官员表示，迫使发展中国家承担更多减排义务将成为美国与中国的一个“争论点”，因为中国认为这不符合巴黎协定。

“我认为，克里先生与解先生的合作非常牢固，他们互相信任，”北京大学国际关系学院副院长张海滨对路透社说，“但展望未来时会发现，……有很多不确定性。美国国内政治现在已经进入下届总统大选阶段。美国国内政治非常复杂。”

专家: 对立状态“给美中经济都带来损害”

“改善中美关系仅靠气候特使是不够的”

美联社报道指出，美国两党在气候问题上同样存在分歧。国会共和党人在克里出访前对他的质询，有时也演变为质疑气候变化这一事实的存在。不过总体上来说，共和党和民主党都接受气候变暖的科学依据，共和党方面的批评主要集中在美国与中国在进行气候谈判时的适当性方面。

中国已承诺到2030年前实现碳到峰，到2060年实现碳中和。美国和欧盟则敦促中国采取更雄心勃勃的减排目标。

中国官媒新华社在7月16日发表的一篇英文评论中称，最近的美中官方互动是防止进一步误判、引导双边关系重回正轨的良好迹象，但“改变中美关系仅靠气候特使是不够的”。

这篇评论表示，“白宫尤其应该牢记，在双边关系中寻求将与中国的合作、与中国的竞争以及对中国的压制分门别类、割裂开来，在实践中是根本不现实的，也是北京无法接受的”， “中美合作要想健康、可持续发展，就必须将双边关系视为一个整体”。

（路透社，美联社等）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。