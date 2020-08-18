美中止与港逃犯引渡等三协议

(德国之声中文网) 美国国务院周三 (8月20日) 正式宣布，为了展现美国对中国在香港施行《港区国安法》的关切，美国政府已正式通知港府将中止三项与移交逃犯或免税待遇相关的双边协议。

美国国务院发言人奥特加斯(Morgan Ortagus) 在声明稿中表示，中国共产党采取激烈手段侵蚀其在《中英联合声明》中对香港人做出的承诺，特朗普也已表态，美国将视香港为「一国一治」，并对损害香港自由的人采取行动。

对此，美国国务院依据特朗普7月14日颁布的行政命令，於8月20日通知香港政府将中止与香港的逃犯移交丶被判刑人移交与国际船舶营运收入互惠免税待遇等三项协议。奥特加斯强调，透过这些措施，美国向中国实施国安法的决定表达深刻关切，认定这部法律破坏香港人民的自由。

美国国务卿蓬佩奥在推特上写道：「中国共产党选择摧毁香港人民的自由与自治权，也因为北京的行为，美国决定中止与香港所签署的三项协议。」

美国在1996与1997年与香港签署《移交逃犯协定》与《移交被判刑人协定》。协议条文指出，只要任何一个签署方通知要停止协定，协定将分别在另一方收到通知後的6个月与3个月生效。

美中争端升级

过去几个月，美国政府在财金丶外交与科技领域对中国施压，专家认为这些举动让中美两国互动降至新低。本月初，美国政府宣布对包含香港特首林郑月娥在内的11名中国与香港官员进行制裁。

同一期间，美国总统特朗普也签署了两个行政命令，禁止美国人民与腾讯与Tik Tok的母公司字节跳动进行交易。特朗普在行政命令中，特别强调该决定出於国安忧虑，认定这两个公司的产品并未保障用户资料的隐私权。此後，特朗普下令字节跳动必须在11月前卖掉所有在美国的资产，并交出所有在美国搜集的资讯。

香港政府在国安法生效後，在7月底通缉6名流亡海外的倡议人士，其中包含一名美国公民朱牧民。此外，黎智英的助手Mark Simon也传出因违反国安法，已遭港警通缉。美国国务卿蓬佩奥8月10日接受采访时表示，目前已有2名美国公民遭港府以国安法锁定，并强调美国政府正在评估一系列的可能作为，希望藉此让中国政府明白，若他们不善待美国公民，且持续窃取智慧产权及威胁各地人民，美国将不会坐视不管。

周三的消息传出後，美国也成为全球第7个中止与香港的逃犯移交协定的国家。此前，加拿大丶澳大利亚丶新西兰丶英国丶德国与法国已宣布中止相同的协定。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)