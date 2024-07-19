美中日之间 太平洋岛国还能否“自在游泳”？

日本主办本届太平洋岛国峰会，除了经济援助之外，也提供软硬件方面的实际支持。从去年主办的美国到今年的日本，各项援助背后都看得出与中国抗衡的影子。

（德国之声中文网）为期3天的太平洋岛国峰会週四（7月18日）于东京正式闭幕。本届会议，18个南太平洋岛国领袖齐聚东京，主题聚焦气候变迁与安全保障议题。

此外，在中国的南太平洋影响力扩张之下，本届太平洋岛国峰会共同声明采纳“强烈反对以武力或是威压来单方面改变现状”的表述，强调海上和平的重要。

日本首相岸田文雄在会后的共同记者会中提及，“日本与太平洋岛国地区在法律支配、民主主义、人类的尊严、主权尊重上的价值与原则是共享的”。未来的3年，日本也将在包括防范洪灾、减碳等领域提供各岛国技术支援。

日本援助的重点之一在于人才支援，未来3年日本将推动至少6500人以上的人才交流，协助各岛国在国际事务上更熟稔。此外，还将利用日本先进技术来更新各岛国的电缆设备，并关注近来相当重要的资安等议题。未来各岛国也预计与日本自卫队展开防卫事务交流，自卫队的飞机与船舰将可以视情况进入港口整备。

日本如此大动作对南太平洋岛国给予支援，规模史上首见，很大的原因在于近年来中国不断增加在军事以及经济上的影响力。去年美国对南太平洋岛国展开大力支援，日本也于2024年跟上脚步。如今美中两国间的角力前线已扩张到了南太平洋区域。

中国加强南太平洋影响力

南太平洋近来成为美中大国博弈下的激烈战场，包含澳大利亚跟新西兰等在内，涵盖的水域范圍极为广阔。因此，强化海上航行权与军事影响力成为中国的重中之重。

7月12日，中国国家主席习近平在北京人民大会堂会见瓦努阿图（万那杜）总理萨尔维（Charlot Salwai）。习近平说，“中国是太平洋岛国地区和平共处、共同发展的推动者和贡献者”，表明对瓦努阿图基础建设的支持。

事实上，瓦努阿图新的总统府、财务部与外交部等建筑都是由中国所支援建设和翻修。今年7月初，中国驻瓦努阿图大使馆脸书曾发布照片，显示两国官员共同出席办公楼移交仪式，背后的看板写著“中国援助”字样。该贴文写道，这是兩國關系又一个“裡程碑”。

所罗门群岛与中国日益友好，该国立场也受到关注。中国于2022年与2023年先后与所罗门群岛国签订安保协议与警务合作协议，显示中国与南太平洋岛国合作深化到了经济以外的层面。

中国此举引发美国和纽澳等国忧虑。美国2022年9月召开首届太平洋岛国峰会，提供超过8亿的援助给各岛国，并在2023年時隔30年重启驻所罗门群岛大使馆。

除此之外，美国也在2023年宣布在外交上承认库克群岛与纽埃等国，并开设了美国驻汤加大使馆。

美国加强与太平洋岛国的关系，可看出美国在战略上更为积极布局。《每日新闻》引述所罗门群岛的资深媒体人称：“我们不想卷入什么对立，但真心话也是能在这两边自在地游泳。”

中国对台湾邦交国“软硬兼施”

南太平洋岛国在中国和台湾之间选择的立场，是外界另一个关注焦點。2019年，所羅门群岛、基里巴斯转向中国；2024年1月，瑙鲁亦与台湾断交。

目前台湾在太平洋的邦交国只剩下马绍尔群岛、图瓦卢以及帛琉（帕劳），可以预见中国未来对这三国仍会软硬兼施。

其中值得关注的是帛琉，虽然该国是著名的“亲日”与“亲台”国，但目前观光仍高度仰赖中国观光客，迫使帛琉警惕中国把“经济依赖武器化”的风险。

帛琉总统惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）18日的演讲中提及，中国国内近期出现“帛琉治安愈来愈差”的负面评价，中国政府未来可能以此为由，影响帛琉观光经济发展。因此，如何“让鸡蛋不放在同个篮子内”，成为当务之急，帛琉政府表示将努力开拓日本、台湾与韩国等新客源。

惠恕仁接受《朝日新闻》采訪时坦承，新冠疫情之前，中国游客就占了很大一部分；中国政府相关人士也曾说过，“只要是中国客人来、你们酒店都是满的，跟中国一起合作就有机会，台湾那边是做不到的”。

不过，惠恕仁也称“这是自由与民主主义的原则问题”。他强调与台湾维持邦交有其意义，并称“这是涉及主权尊严问题，我们不会同意（与中国建交）”。根据报道，中国政府仍在动用帛琉政府内的亲中派，希望能使帛琉转向。

自1997年首届太平洋岛国峰会以来，南太平洋重要性与日俱增。这些国家独立之后一度缺乏大国关注，如今却“炙手可热”，成为美中之间的区域角力棋子。然而，这些太平洋岛国如何在美中之间“自在地游泳”，成为重大考验。

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