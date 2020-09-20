 美中政府不放手 TikTok交易恐破局 | 科技环境 | DW | 24.09.2020

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科技环境

美中政府不放手 TikTok交易恐破局

TikTok交易在美中政府的干预下让所有人像雾里看花，TikTok也只能在有限的时间换取最大的空间。而在旧金山的联邦法官比勒19日发布命令阻止商务部的微信禁令后，现在TikTok也想如法炮制，盼有法官可以阻止TikTok禁令。

TikTok App Smartphone Handy Logo Symbolbild (Olivier Douliery/AFP/Getty Images)

按照美国政府延长禁令后的最后期限，TikTok交易谈判只剩最后四天。

(德国之声中文网) 按照美国政府延长禁令后的最后期限，TikTok交易谈判只剩最后四天。TikTok母公司字节跳动 (ByteDance) 已经向北京市商务局申请了技术出口许可证，希望可以按照与甲骨文和沃尔玛达成的协议，顺利结束美国政府以安全为由禁止TikTok的计划。

但这个申请案要通过的几率不大。中国官媒《中国日报》与《环球时报》都表示，中国政府没有理由批准，并称这项交易是基于 「欺凌和敲诈」。

新华社9月24日在一篇英文评论中说，TikTok的经历是 「美国现代盗版和技术欺凌的教科书式的例子"，还说，华盛顿对TikTok表示的国家安全担忧 「不过是一块遮羞布」。

评论说:「现在是时候让其他国家看穿TikTok剧情中的荒唐闹剧，知道真正的利害关系，并联手反对这种公然的抢劫行为，维护公平的全球商业环境。」

为了提前因应交易可以发生的变数，TikTok在9月23日要求美国法官阻止特朗普政府的TikTok禁令。一但禁令实际生效，苹果和谷歌都得要下架这个短视频分享应用程式。

TikTok则对外表示，美国政府这些限制 「并非出于真正的国家安全考良，而是出于与即将到来的大选有关的政治算记」。

TikTok认为，如果这项禁令生效，「数以亿计尚未下载TikTok的美国人将被这个庞大而多样化的网络社区拒之门外。」

TikTok生存战大事记

美国总统特朗普在8月14日签署了一项行政命令，给字节跳动90天的时间放弃TikTok的所有权。理由是多达1亿美国人的个人数据可能透过TikTok被传递给中共政府，而这造成的国安疑虑。

8月28日，北京为了在TikTok交易拥有发言权，一个月前修订了出口禁令和限制的技术清单，使得TikTok出售需要经过中国政府同意。这也让TikTok交易正式成为美中政府的拉锯战。

TikTok App Smartphone Handy Symbolbild (STRMX/AP Invision/picture alliance )

TikTok母公司字节跳动 (ByteDance) 已经向北京市商务局申请了技术出口许可证，希望可以按照与甲骨文和沃尔玛达成的协议，顺利结束美国政府以安全为由禁止TikTok的计划。

9月19日，美国商务部宣布将TikTok的禁令推迟一周，理由是有关TikTok交易的谈判「最近取得了积极进展」。字节跳动、沃尔玛和甲骨文也对外表示，在美国总统特朗普表示祝福这笔交易顺利后，他们达成了一项协议，允许TikTok继续在美国运营。

甲骨文在21日表示，字节跳动会把TikTok的所有权分配给字节跳动的投资者，而这家总部位于北京的公司将不持有TikTok Global的股份。

不过TikTok字节跳动在同一天却表示，即便交易通过，仍将拥有美国TikTok Global 80%的股份，以及在全球的大部分营运权。字节跳动还表示，TikTok Global将成为其子公司，也说甲骨文（Oracle Corp）和沃尔玛（Walmart Inc）已同意分别持有TikTok Global 12.5%和7.5%的股份。

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TikTok母公司： 不会交出算法和控制权

与甲骨文和沃尔玛合组新公司计划在美国获准后，TikTok的母公司字节跳动已宣布，新公司将公开上市。字节跳动明确表示，没有移交任何算法和技术的计划，并驳斥了特朗普称TikTok完全由美国公司掌控的说法。  

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微信TikTok用户体验恐暴跌 中国出手反制

中国商务部指责美国最新出台的微信、TikTok禁令是“霸凌行径”，并出台了《不可靠实体清单规定》予以反制。人权组织美国公民自由联盟则指责禁令“违反了美国宪法第一修正案赋予的美国人的权利”。  

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美国微信用户联合会：若商务部上诉将继续应诉

9月20日，美国加州联邦法院法官比勒在美国政府微信禁令生效前数小时做出裁决，阻止其生效。针对微信禁令发起诉讼的"美国微信用户联合会"在取得阶段性胜利后表示，美国政府可能会上诉，也可能收窄禁令范围或颁布新禁令，而该联合会将通过应诉等做出回应。  

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