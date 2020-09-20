美中政府不放手 TikTok交易恐破局

(德国之声中文网) 按照美国政府延长禁令后的最后期限，TikTok交易谈判只剩最后四天。TikTok母公司字节跳动 (ByteDance) 已经向北京市商务局申请了技术出口许可证，希望可以按照与甲骨文和沃尔玛达成的协议，顺利结束美国政府以安全为由禁止TikTok的计划。

但这个申请案要通过的几率不大。中国官媒《中国日报》与《环球时报》都表示，中国政府没有理由批准，并称这项交易是基于 「欺凌和敲诈」。

新华社9月24日在一篇英文评论中说，TikTok的经历是 「美国现代盗版和技术欺凌的教科书式的例子"，还说，华盛顿对TikTok表示的国家安全担忧 「不过是一块遮羞布」。

评论说:「现在是时候让其他国家看穿TikTok剧情中的荒唐闹剧，知道真正的利害关系，并联手反对这种公然的抢劫行为，维护公平的全球商业环境。」

为了提前因应交易可以发生的变数，TikTok在9月23日要求美国法官阻止特朗普政府的TikTok禁令。一但禁令实际生效，苹果和谷歌都得要下架这个短视频分享应用程式。

TikTok则对外表示，美国政府这些限制 「并非出于真正的国家安全考良，而是出于与即将到来的大选有关的政治算记」。

TikTok认为，如果这项禁令生效，「数以亿计尚未下载TikTok的美国人将被这个庞大而多样化的网络社区拒之门外。」

TikTok生存战大事记

美国总统特朗普在8月14日签署了一项行政命令，给字节跳动90天的时间放弃TikTok的所有权。理由是多达1亿美国人的个人数据可能透过TikTok被传递给中共政府，而这造成的国安疑虑。

8月28日，北京为了在TikTok交易拥有发言权，一个月前修订了出口禁令和限制的技术清单，使得TikTok出售需要经过中国政府同意。这也让TikTok交易正式成为美中政府的拉锯战。

TikTok母公司字节跳动 (ByteDance) 已经向北京市商务局申请了技术出口许可证，希望可以按照与甲骨文和沃尔玛达成的协议，顺利结束美国政府以安全为由禁止TikTok的计划。

9月19日，美国商务部宣布将TikTok的禁令推迟一周，理由是有关TikTok交易的谈判「最近取得了积极进展」。字节跳动、沃尔玛和甲骨文也对外表示，在美国总统特朗普表示祝福这笔交易顺利后，他们达成了一项协议，允许TikTok继续在美国运营。

甲骨文在21日表示，字节跳动会把TikTok的所有权分配给字节跳动的投资者，而这家总部位于北京的公司将不持有TikTok Global的股份。

不过TikTok字节跳动在同一天却表示，即便交易通过，仍将拥有美国TikTok Global 80%的股份，以及在全球的大部分营运权。字节跳动还表示，TikTok Global将成为其子公司，也说甲骨文（Oracle Corp）和沃尔玛（Walmart Inc）已同意分别持有TikTok Global 12.5%和7.5%的股份。

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