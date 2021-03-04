美中或近期举行高层会晤 华盛顿继续抗中布局

(德国之声中文网) 拜登政府的一位高级官员9日表示，美国正在与中国就两国近期可能举行的高层会晤进行谈判。此前白宫表示，没有「最终确定」的细节可以公布。

香港的《南华早报》9日早些时候援引消息人士的话指出，中美两国正在讨论美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和中国最高外交官杨洁篪在阿拉斯加举行会晤的事宜。这将是美国总统拜登1月上任以来，首次有这类的接触。

拜登政府官员告诉路透社，两国正在讨论的会议不会是总统级别的，「但是是非常高级别的会晤」。

这位官员说：「我们正在就与中国的高层对话进行讨论。我真的不能再多说了，但我会说两国短期内将进行会晤。」

白宫新闻秘书莎琪 (Jen Psaki) 9日被问及有关中美可能在阿拉斯加举行会晤的报道时，说美国政府与中国有「直接接触」，但双方「目前还没有敲定或确认任何细节」。

莎琪重申：「我们不回避美国关注的议题，但我们也在寻找与中国合作的机会。」美国国务院也未向路透社提供任何细节。

拜登政府已承诺审查美国对华政策的内容，因为这个世界上最大的两个经济体的关系，在特朗普执政期间陷入几十年来的最低点。

中国外交部长王毅上个月呼吁，美国应在拜登先生的领导下重启与中国的关系，但也敦促华盛顿停止「抹黑 」中国共产党，并停止干涉中国内政。这促使美国国务院指责北京试图逃避对其行动的指责，包括中国政府迫害新疆维吾尔人一事。美国政府已认定中国迫害维吾尔人的行为是「种族灭绝」。

拜登政府还表示，将就中国「胁迫性和不公平」的贸易做法对其施压。美国将于12日举行包括美国丶印度丶日本和澳大利亚在内的「四方安全对话」(Quad)有史以来第一次领导人会议。美国希望加强在亚洲的外交，以对抗中国日益增长的影响力。

参议院期望四月通过对抗中国的法案

同日，参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯（Bob Menendez）表示，他希望参议院最快4月能针对一项获得两党支持的草案进行投票，该草案旨在应对来自中国的威胁。他在与记者的通话中说：「我希望参议院最快4月能在议场上看到这个草案。」

梅嫩德斯说，他正在与共和党议员合作进行立法，双方在许多问题上抱持一致的立场。参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）2月宣布，他已指示议员们撰写一系列的立法，藉此对抗中国的崛起。

梅嫩德斯说，这套方案将涉及与中国在技术和其他领域的经济竞争，但也将涉及人道主义和民主价值，如维吾尔人在中国的待遇丶对香港异议的压制以及在南海的侵略性行为。

梅嫩德斯说：「共和党人和民主党人都认为，这可能是美国面临的唯一最具挑战性的安全和国家利益问题。」

美国需在西太平洋建立远程武器

美国负责亚太事务的最高将领9日表示，美国军方在西太平洋需要更多的远程武器，包括陆基武器，这凸显了美国对中国日益增长的军事实力，特别是其导弹部队的担忧。

拜登政府表示，美国打算对抗中国在亚太地区日益增长的影响力和军事实力，五角大楼正在对美国在该地区的战略进行审查。

美国印太司令部司令戴维森上将 (Admiral Phil Davidson) 在参议院军事委员会的听证会上说：「透过美国的地面部队与海空部队建立更广泛的远程精密射击能力，对于稳定西太平洋地区变得更不稳定的环境至关重要。」

美国印太司令部上个月向国会提供的一份预算文件显示，美国需要在第一岛链上增加地基武器。相关花费在2022财政年度就需要4.08亿美元，2023至2027财政年度需要29亿美元。

杨威廉/邹宗翰 (路透社)

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