美中情局长：俄乌战争腐蚀普京政权

（德国之声中文网）7月1日，美国中情局长伯恩斯（William Burns）在英国迪奇利基金会（Ditchley Foundation）发表讲话时谈到了持续一年多的俄乌战争，他将普京对乌克兰的入侵称为「对当今国际秩序最直接和最尖锐的地缘政治挑战」。

就在前一周，瓦格纳集团负责人普里戈津率领部队进行了短短24小时的「叛变」行动。俄罗斯外交部长拉夫罗夫周五表示，俄罗斯在叛变失败后将变得更加强大，因此西方不必担心这个世上最大核武国的稳定问题。

伯恩斯认为，普京对乌克兰的侵略战争对其社会和他的政权产生了「腐蚀作用」。他称这场战争是莫斯科的「战略失败」，不仅暴露了军事弱点、损害了经济，还激发了一个更强大的北约。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津：这不是政变 6月23日，普里戈津突然在社交媒体上发布消息称：俄罗斯国防部对瓦格纳佣兵团的后方营地发动了导弹袭击，瓦格纳兵团准备对此做出回应。不过，普里戈津只把矛头对准了国防部长绍伊古以及俄军总参谋长格拉西莫夫，暂时并没有针对普京本人。他说，"这不是军事政变，而是正义的进军。"

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 接管顿河上的罗斯托夫 6月24日，在俄罗斯南部城市顿河上的罗斯托夫，瓦格纳雇佣军宣布接管该地区的主要军事总部。普里戈津在那里发表视频称，他的人马正直奔莫斯科开始了“正义进军”，他还说“俄罗斯马上就会有一位新总统”。接着，俄罗斯检察院就“武装暴动”立案调查，该国安全局开始侦察普里戈津的下落。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 车臣武装也要介入 似乎箭在弦上。车臣地区领导人小卡德罗夫(Ramzan Kadyrov)6月24日表示，他的武装力量已经向"局势紧张的地区"开进，准备协助克里姆林宫平定瓦格纳佣兵团的反叛。他在社交媒体上写道："我们将尽全力维护俄罗斯的统一、捍卫国格。"

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普京：从背后捅来的匕首 面对“叛军北上”，俄罗斯总统普京发表电视讲话，"1917年，俄罗斯曾遭受了这样的打击，当时正值第一次世界大战。但胜利却被夺走了。各种政治冒险家和外国势力令俄罗斯人自相残杀，他们为了谋取私利撕裂了国家。我们不会让这种事再次发生。" 他称武装反抗是“背叛国家”，是从背后“捅过来的匕首”，“每个参与叛国的人都将受到惩罚”。但普京还说，瓦格纳士兵堪称“英雄”，是他们解放了乌克兰南部顿巴斯地区。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 莫斯科市进入“非常时期” 6月24日，当普里戈津的部队据称离首都还有200公里时，莫斯科实行了反恐行动模式的戒严。当局要求居民限制出行。莫斯科市政部门还下令，为了安全起见，取消周一的工作日，全市继续维持戒严状态。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 军车队突然掉头：不想“让俄罗斯流血” 然而，就在6月24日晚些时候，白俄总统卢卡申科突然发布声明称在俄罗斯总统普京的同意下，与普里戈津达成一项协议，瓦格纳雇佣军就此停止在俄罗斯各地的所有活动。普里戈津很快证实了这一协议，他说：“我们正在命令部队掉头，返回野战营地。”他还说理解这一时刻的重要性，并且不想“让俄罗斯流血”。至于对普里戈津的刑事追究是否取消，目前说法不一。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津其人 普里戈津于1961年出生于当时的列宁格勒，即现在的圣彼得堡。曾因抢劫罪和欺诈罪在苏联监狱服刑9年。出狱后，他在家乡做热狗食品车开始，成立餐饮公司康科德（Concord），为国宴提供餐饮。这类合作给他带来“普京厨师”的称号。2014年，普里戈津创立私人雇佣军“瓦格纳集团”。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 瓦格纳军团 瓦格纳雇佣军于 2014 年首次介入乌克兰战事，帮助俄罗斯非法吞并克里米亚半岛。2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后，瓦格纳军团在乌克兰东部激战中的战斗力成为克里姆林宫的重要军事资产。兵源来自俄罗斯退役官兵、警察以及希望提前获释的囚犯，外国人除北约国家和乌克兰外，也可加入。其指挥官乌里金崇拜德国音乐家瓦格纳，这支军团因此而得名。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津不接受国防部领导 瓦格纳军团一直活跃在战争前线，如在巴赫穆特包围战中发挥过极其重要的作用。但是近几个月，普里戈津与俄军高层爆发了激烈争吵，认为国防部在巴赫穆特战役期间没有提供足够弹药补给，公开指责国防部长绍伊古（右）与总参谋长格拉西莫夫应该为瓦格纳佣兵团士兵的大量伤亡负责。6月以来，俄国防部要求雇佣军月底前签署协议服从指挥，这在普里戈津看来无异于缴械，矛盾进一步激化。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津在哪里？ 6月26日被普里戈津点名指责“无能”的俄罗斯国防部长邵伊古在电视露面，解说称其视察前线部队，不过时间和地点都没有没有交待。而人们更关心的却是普里戈津的下落，按照同白俄罗斯达成的协议，他应该前往那里。到了吗？他的新闻官告知，“普里戈津向大家问好。一旦能收发信息，他将回答大家的问题。”

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 多少人会跟他走？ 理论上他可以带走他的雇佣军士兵前往白俄罗斯。不确定有多少人会跟他走。 不过瓦格纳军团的生意遍及世界各地，利比亚、叙利亚、非洲多个国家以及拉美的委内瑞拉都是这支雇佣军捞金的地方。上战场的士兵据称每月可以拿到5000美元军饷。普里戈津自称军队仍有2.5万人，美国情报单位估计这个数字应该翻倍。



俄前总理：叛变削弱普京影响力

目前流亡海外的俄罗斯前总理卡西亚诺夫（Mikhail Kasyanov）在近日接受DW的采访中认为，瓦格纳叛变大大地削弱了普京的影响力。

他说，20年来俄罗斯的宣传一直试图向人们保证「普京统治的主要基础是稳定和潜在的繁荣」，但「普里戈津成功地摧毁了这个神话，这种稳定的形象」。卡西亚诺夫表示，最重要的变化可能在于俄罗斯国家或地方各级政府成员的态度，「他们明白普京不再是他们利益的调解者或保护者」。

瓦格纳佣兵团的领导人普里戈津在上周的短暂兵变时曾质疑俄乌战争的意义，他抨击说，这是一场为了「一群混蛋的自我宣传」而开始的战争。

瓦格纳集团“造反”头目：战争的意义是什么？

卡西亚诺夫曾在2000年至2004年担任俄罗斯总理，随后被普京宣布解散其领导的政府。卡西亚诺夫曾是俄罗斯反对党人民自由党的领导人，该党在今年5月被俄罗斯最高法院裁定解散。

对于白俄罗斯总统卢卡申科在普京政权和瓦格纳集团之间协助斡旋，卡西亚诺夫说：「现在他们看到两个强盗之间达成了和解」，似乎意指身为调解人的卢卡申科将成为继普里戈津之后的第二个「强盗」。

伯恩斯： 脱钩是个蠢办法

除了俄罗斯，美国中情局长伯恩斯周六还谈及了中国。他认为「中国是唯一有意图重塑国际秩序，又在经济、外交、军事和科技上愈来愈有实力去做的国家」。

关于是否该与中国脱钩，伯恩斯表示，现在没有哪个国家愿意让自己在关键矿产和技术方面受到「卡特尔」（垄断联盟）的摆布。他称：「这个问题的解决之道不是与像中国这样的经济体脱钩，这会是个蠢办法，而是通过确保有弹性的供应链、保护我们的技术优势和投资工业产能来明智地降低风险和实现多元化。」

（综合报导）

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