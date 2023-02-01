美中情局長：習近平因俄烏戰爭有所清醒 但莫低估其對台野心

（德國之聲中文網）美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）週四（2月2日）在華府喬治城大學（Georgetown University）的一場外交政策活動上表示，俄軍在俄烏戰爭中的糟糕表現，或讓習近平感到「驚訝和不安」，可能讓他有所清醒，並試圖從中吸取教訓。但伯恩斯建議，人們不該因此低估了中俄之間的夥伴關係。

去年2月，中俄兩國在俄烏戰爭爆發前，曾發表聯合聲明，其中表示「兩國之間的友好沒有上限，合作沒有禁區」，在俄烏戰爭爆發後，在以美國為首的西方國家全面制裁俄羅斯後，中國並未對俄羅斯作出譴責，但一直小心翼翼地避免向俄羅斯提供某些直接物質支持，因為那樣做可能引發西方制裁，就像對俄羅斯實施制裁一樣。

伯恩斯還指出中俄友誼並非全無上限：“我認為低估雙方對這種夥伴關係的承諾是錯誤的，但這並不是完全沒有界限的友誼。”

日前俄羅斯外交部表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已正式邀請中國國家主席習近平今年春天訪問莫斯科，但中方尚未證實此事。

對於俄烏戰事俄羅斯近幾週一直在取得進展，伯恩斯說接下來的半年對烏克蘭來說將會是關鍵。近期巴西總統呼籲，中國是時候該出面調停俄烏戰爭，但中方在此事上並未做出正面回應。在伯恩斯表示，未來六個月對烏克蘭至關重要，莫斯科最近幾週來在烏克蘭取得了越來越多的進展。

伯恩斯：習近平對台野心還很強烈

俄羅斯的入侵加劇了西方對中國可能會對台灣採取類似行動的擔憂。北京宣稱台灣是中國的領土。

伯恩斯提到，習近平對台灣的野心還很強烈，並警告圍繞台灣而發生的衝突將會對所有摻和進來的人來說「非常不幸」。

伯恩斯說，“就情報而言”，美國知道習近平已命令他的軍隊準備在2027年之前入侵民主自治的台灣。

伯恩斯接著說：“目前，這並不意味著他決定在2027年或其他任何一年進行入侵，但這提醒人們他關注的重點和野心的嚴重性。”

“我們在中央情報局的評估是，我不會低估習主席在台灣問題上的野心。”

中國是美國目前面臨的“最大地緣政治挑戰”

在伯恩斯說這番話時，美國官方消息稱，一個疑似來自中國的間諜氣球在美國上空飛行了幾天。美國高層官員建議拜登總統不要將其擊落，因為擔心碎片會對安全造成威脅。

伯恩斯沒有提及這一事件，但稱中國是美國目前面臨的“最大地緣政治挑戰”。

他說：“與中國的競爭在規模上是獨一無二的，而且，你知道，它確實在幾乎所有領域展開，不僅是軍事和意識形態領域，還包括經濟、技術領域，從網絡空間到太空本身。它是全球性的 競爭的方式可能比與蘇聯的競爭更加激烈。”

中國駐華盛頓大使館沒有立即就伯恩斯的言論或氣球事件發表評論。

與台灣關係愈趨密切的立陶宛本月初外交事務委員帕維裡奧尼斯（Zygimantas Pavilionis）也表示，中國能改變世界規則而「如果美國不能保衛烏克蘭，那麼之後我們便會看到台灣海峽和印太地區出事，遭受攻擊」。

（路透社、法新社、中國外交部發言人辦公室等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。